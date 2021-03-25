Anayasaya darbe  yapıp, yeni anayasa istemek!

25 Mart 2021 Perşembe

AKP’nin 7. olağan kongresi, bu partinin Türkiye’yi ne hale getirdiğinin en iyi anlaşılacağı bir günde yapıldı.

Ekonomi kendini dalgalanmaya bırakmış, gidiyor...

ABD ile kurmak istedikleri diyalog bir türlü başlamamış, bekliyorlar...

Saray, Meclis’i hiçe saymış, İstanbul Sözleşmesi’ni iptal etmiş, kadınlar ayakta...

Salgın kontrolden çıkmış, kapanmalı mı açılmalı mı ikileminde belirsizlik sürüyor...

Tam kongre yapıp “Türkiye’yi ne güzel yönetiyoruz” denecek ortam!

Erdoğan da bunu yaptı.

Hedefler tutmayınca ucunu uzattı, 2053’e kadar gitti.

Ancak konuşmasındaki cilaları kazıyınca, Türkiye gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyordu.

Kongrenin sloganı güven ve istikrardı. Yani Türkiye’de olmayan iki şey!

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AKP’nin son birkaç aydaki il kongrelerinde olduğu gibi büyük kongre de “lebaleb” doluydu. Buna alışmamak, her fırsatta yüzlerine vurmak gerekir. Sanki KHK ile koronavirüsün AKP kongrelerine girişini yasakladılar!

Erdoğan’ın konuşmasının altında yatan gerçeklere geçelim...

Dış politikaya değinirken “Dostlarımızın sayısını artıracağız” dedi.

Çevrede bir tek dost bırakma, “sıfır sorun” derken “sırf sorun” haline getir, komşuların içişlerine karış, sonra da haykır:

“Dostlarımızı artıracağız!”

En azından aklınıza gelmesi iyi!

Ekonomide bir dizi rakam verdikten sonra seslendi:

“TL’ye güvenin!”

Tarihimizde ilk kez banka mevduatlarında döviz hesabı TL hesabını geçmiş... Yerli ve milli iktidar halka yalvarıyor:

“TL’ye dönün!”

Bundan daha net ekonomi fotoğrafı olabilir mi?

Terörden söz ederken de şöyle bir övünç üretti:

“Terör örgütlerini Türkiye içinde eylem yapamaz hale getirdik.”

2002’de terör örgütünün eylemleri neredeyse sıfırlanmıştı. O günden Suriye içinde terör devletine geldik. 2002’de bir terör örgütü ile mücadele ederken yeni terör örgütleri türedi. Darbeye girişeni bile oldu.

Topluma sözü de şuydu:

“Aile müessesesini koruyacağız!”

Ardından yeni kuşakların milli değerlerden kopuk olduğunu anlattı. Belki de konuşmanın en gerçekçi yanı burasıydı:

AKP kendi kuşağını üretemedi. Kindar bir nesil yetiştirmeyi başaramadılar. AKP karşısında toplumun en büyük başarısı da bu olabilir.

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Önümüzdeki dönemde parlatmayı düşündükleri çıkış şu:

Yeni anayasa yapacağız!

Nasıl?

Herkes katılsın, kimse bagajını getirmesin, 84 milyonu kucaklasın, millet nasıl istiyorsa öyle olsun!

Ne güzel sözler!

Ama önce sorarlar:

Senin anayasa kurumuna saygın var mı?

Yok...

Şu sözünü de yukarıdakiler gibi cilasını kazıyarak okumalı:

“82 Anayasası geçerliliğini kaybetti!”

Bu, şu anda ülkeyi anayasasız yönetmekte olmanın açığa vurumu.

Anayasa maddelerinden Anayasa Mahkemesi’ne kadar her şeyi kendine göre yorumla, sonra da yeni anayasa çağrısı yap.

Ne demişler?

Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz!

Muhalefete çağrımız şu:

Bu ortamda iktidardan tek şey istenebilir; adil bir seçim süreci hazırlayıp sandığı halkın önüne getirmek!