Aylardır devam eden belediye operasyonlarında ısrarla şunu vurguladık:

Kimse dokunulmaz değildir, herkesle ilgili soruşturma açılabilir. Ancak bu operasyonlar yolsuzlukla mücadeleden çok 31 Mart 2024’te oluşan yerel seçim sonuçlarıyla mücadeleyi içeriyor!

Buna kanıt olarak gösterilebilecek çok şey var ama en çarpıcı olanı belediye başkanının tutuklanmasından sonra yerine seçilecek başkanvekiliyle ilgili yaşananlardı.

Hemen her yerde zorladılar. Bir tek Beşiktaş’ta zorlamadılar. Çünkü Cumhur İttifakı’nın bir meclis üyesi bile yoktu.

Bugün YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı yürüten Özgür Çelik daha ilk operasyondan itibaren sürecin takipçisi oldu. Perde gerisinde yaşananların önemli bölümünü kamuoyu ile paylaştı.

Bayrampaşa çarpıcı yerlerden biriydi. Başkan Hasan Mutlu’nun ve bazı meclis üyelerinin tutuklanmasının ardından yeterli sayıda transfere gidildi. Olmayınca mahkemeye gidildi. Yeni seçim yapmadan önce bir transfer hamlesi daha yapıldı. Rozet takanlara makamlar verildi. Başkanlık Cumhur İttifakı’na geçti.

Beyoğlu’ndan Ataşehir’e pek çok yerde şafak operasyonlarının yanı sıra gece ikna operasyonları yapıldı.

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Geldik Üsküdar’a.

“Atı alan Üsküdar’ı geçti” deyimiyle “Üsküdar’da sabah oldu” deyiminin harmanlandığı günlerdeyiz!

AKP açısından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sonra ayrı bir önemi olan iki ilçe var:

Beyoğlu ve Üsküdar!

“Beyoğlu’nun dervişi” unvanı alacak kadar ilçe sakinlerinin sevgisini kazanmış İnan Güney’in tutuklanmasından sonra devreye eski belediye başkanlarını bile soktular. Ancak başaramadılar.

Üsküdar’da da önce belediye başkanının tutuklanması gerekiyordu! 7 Nisan ve 15 Mayıs’ta iki operasyon dalgası geldi. Burada tutuklananların ifadeleri üzerinden kapsama alanına belediye başkanı Sinem Dedetaş da sokuldu. Yüzde 49.9’la 30 yıl sonra Üsküdar seçimini alan Dedetaş, 29 Temmuz’da gözaltına alındı, 31 Temmuz’da tutuklandı.

5 Ağustos’ta yapılan başkanvekili seçimini 31 Mart 2024’te CHP listesinden seçilen meclis üyelerinin oylarıyla Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Başkanlık CHP’de kaldı.

AKP, Bayrampaşa’ya benzer bir tutumla buna itiraz etti. Mahkeme seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

5 Eylül cumartesi günü saat 10.00!

Aynı süreçte bu oylamada oy kullanacak olan 4 meclis üyesi gözaltına alındı. Oylamadan iki gün önce Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki tutuklandı.

Sonuç olarak oy kullanamayacaklardı.

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31 Mart 2024 seçimlerinde CHP 27, Cumhur İttifakı (AKP+MHP) 18 meclis üyesi çıkardı.

Tutuklamalar, transferler sonrası son tablo şu:

21’e 21.

Son bir haftada yaşananlara karşı şu an YENİ Parti ve CHP bünyesinde olan tüm belediye meclis üyelerinin bir araya gelmesiyle 21’e ulaşıldı. Bu üyeler 5 Eylül günü gözaltında olan meclis üyelerinin durumunun netleşmesi için oylamaya katılmadılar. Salt çoğunluk sağlanamayınca seçim bugüne kaldı.

Yazının başında vurguladıklarımızı Üsküdar’a uyarlamak gerekirse... Asıl meselenin yolsuzlukla mücadeleden çok 31 Mart’ta kaybedilen yerleri her türlü yöntemle geri almak olduğu gerçeği burada en çarpıcı şekilde ortaya çıktı.

Bütün dileğimiz bu gerçeği görenlerin gereğini yapmaya devam etmesi.

Operasyonların başından beri vurguladığımız durumun artık gizlenemez, başka bir yöntemle açıklanamaz hale gelmesi bize de şunu söyleme hakkı veriyor:

Başından beri ne dediysek süreç ne yazık ki öyle işliyor.

Şimdi demokrasiye inanan, asıl mücadele edilmesi gereken konunun yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi olduğu gören herkesi milli irade mücadelesine çağırıyoruz!