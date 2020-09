Bağış-lanmaz israf!

22 Eylül 2020 Salı

Bir parti iktidara geldiğinde ilk yaptığı iş, onun karakterini ortaya koyar.

AKP 3 Kasım 2002’de tek başına yönetime geldikten sonra ilk ne yaptı?

9 Ocak 2003’te kamuoyunda “Nereden Buldun Yasası” diye bilinen, yolsuzlukları ortaya çıkarmak için önemli denetim mekanizmalarından biri olan düzenlemeyi ortadan kaldırdı.

AKP bu yanıyla halka hiç yalan söylemedi, ne yapacaksa başından beri tek tek ifade etti.

Dün 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için en çok bel bağlanan Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) sisteminin çöktüğü haberini alınca aklımıza ilk gelenlerden biri bu oldu.

2010 yılında milyarlarca lira harcanarak başlanan bir proje vardı:

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi!

Kısaltması çok havalı:

FATİH!

4 yılda tamamlanacaktı.

11 milyon öğrenciye tablet dağıtılacaktı.

2014 yılında 42 bin okulda 570 bin sınıfta FATİH olacaktı!

5 temel esas gerçekleşecekti:

Erişilebilirlik: Her an her yerden hizmet sunacak.

Verimlilik: Hedef odaklı olacak, yeni gelişim alanları sunacak.

Eşitlik: Tam bir fırsat eşitliği yaratılacak.

Ölçülebilirlik: Düzgün geri bildirimle sürecin sonuçları saptanacak.

Kalite: Tüm eğitim sistemi çağa uygun hale getirilecek.

***

Yukarıdaki 5 maddeyi biz uydurmadık; FATİH projesini hazırlayanlar Erdoğan’ın ağzından halka duyurdular.

2014 yılı geldiğinde 5 milyar liradan fazla para harcanmış, sadece 1 milyon tablet dağıtılmıştı.

Olsun, bu da bir şey!

Sonradan anlaşıldı ki bu tabletler de ya hiç devreye girmemiş ya da alan öğrenciler satmış!

Denetim olmayınca, sistem işlemeyince olacağı bu!

Proje başladığında Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu idi. 2015’te dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “2 yıl süre verin, proje 2017’de tamam” dedi.

2017 geldi, ortada ne proje ne sahibi ne tabletler vardı.

2018’de dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıkladı:

“Tabletten vazgeçtik… Önümüzdeki yıldan itibaren klavyeli bilgisayar dağıtacağız…”

2 yıl geçti; dağıtıldı mı?

Dün arama-tarama yaptık, dağıtılacağı var, dağıtıldığına ilişkin yandaş yayın organları dahil bir tek haber yok!

Fatih, İstanbul’u 8 haftada fethetti, AKP 10 yıldır onun adıyla başlattığı projeyi hayata geçiremiyor. Paraların nereye gittiği de belli değil.

***



Dün ne oldu?

Salgın nedeniyle geçen aylarda apar topar hizmete sokulan EBA sistemi çöktü. Öğrenciler, öğretmenler sisteme giremedi.

AKP hükümetlerinin yedinci Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu durumu şöyle açıkladı:

“İyi bir şey… Demek ki çok isteyen var!”

Türkiye’de öğrencinin-öğretmenin ne kadar olduğu belli. Bakan hazırlıkların tamam olduğunu açıklamıştı. Birden uzaydan insanlar mı geldi de katılım yoğunlaştı?

Güldürmeyin insanı!

Durun… Sistem çöktü ama bir umut daha var. Dün AKP’nin yayın organlarında “Çocuklar çok sevinecek” başlığıyla verilen bir haber yer aldı. Savuna sanayiinin önde gelen kuruluşları binerli sayılarla bilgisayar bağışlayacakmış. Kimi televizyon kuruluşları da bağış kampanyası başlatıp öğrencilere verilecek bilgisayar sayısını artıracakmış.

Elbette kampanyalar düzenlenebilir ama milyarları çarçur edip eğitimi silah sanayiinin bağışına bırakmak, bağışlanmaz bir gaflet.

Eğitimden tasarruf israftır. Eğitime ayrılan parayı israf etmekse bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir!