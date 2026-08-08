Gündem terörsüz ve muhalefetsiz bir Türkiye!

Saat saat değişen bilgiler akla şu soruyu getiriyor:

Yine bir son dakika aceleciliğiyle mi karşı karşıyayız?

Yasa önerisini ana muhalefet partisine ilettikten yarım saat sonra Meclis’e sunmanın başka bir tarifi var mı?

Önce başlığı açalım. Bir ülkede bir kesimle barışıp başka bir kesimle adeta düşmanlaşmakla kalıcı bir barış elde edemezsiniz. Etseniz bile bunu kalıcı hale getiremezsiniz. Bu nedenle barış bir bütündür.

Gemi su aldıktan sonra batış başlar, çatlağın azı çoğu olmaz.

Çatı akıyorsa eninde sonunda evi su basar, akıntının küçüğü büyüğü olmaz.

Balona topluiğne de değse bıçak da değse patlar, deliğin patlatanı patlatmayanı olmaz.

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Yukarıdaki örnekler bağlamında barış da bir bütündür.

PKK üyelerini affederken ana muhalefeti de mahvedelim, bunun adına Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi diyelim, öyle mi?

Dünyada uzun süren terör mücadeleleri çok zorlu süreçlerden sonra barışla sonuçlanmıştır. Türkiye’nin de bu konuda çok ciddi bir deneyimi oldu. 1984’te başlayan PKK terörü için önce “üç beş çapulcu” dendi, sonra “Bu bahar belini kıracağız” dendi, bunlarla olmayınca “Eve dönüş yasası çıkarıp dağdan indireceğiz” dendi.

Olmadı ama şu da bir gerçek:

Türkiye teröre teslim olmadı. Türkiye’nin toplam gücü terörü yendi. Bu başarıda en büyük pay, günde 10-15 şehidin geldiği günlerde evlatlarını “asker düğünü” ile bu mücadeleye gönderen anne babalarındır!

Dünyada komşu ülkelerden PKK kadar destek alan bir terör örgütü yok. İspanya ETA ile mücadele ederken Fransa bu örgüte sınırın hemen içinde kamp vermedi! İngiltere IRA ile mücadele ederken Manş’ın karşısından ülkeler örgüte lojistik sağlamadı.

Ya PKK?

1990’lardan 2000’lere örgütün tüm lojistiğinin yüzde 60’ı Suriye’nin Lazkiye limanından sağlanıyordu.

Öcalan’ın Suriye’den çıkarıldıktan sonra gittiği, götürüldüğü ülkeler ortada!

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Gelinen noktanın dört temel ağayı var:

1- Türkiye, yukarıda aktardıklarımıza çok daha fazlasının eklenebileceği bir terör örgütünü yendi. Bu yolla Türkiye’ye yönelik plan yapılamayacağı görüldü.

2- ABD bölgede terör örgütleriyle iş tutma politikasını bırakıyor gibi yapıp bu örgütleri dönüştürüyor. Suriye’de Şara’nın başından sarığı çıkarıp boynuna kravat taktı, elinden silahı alıp mikrofon verdi. Bu anlamda Türkiye için ne düşündüğünü Tom Barrack söylüyor!

3- Başta Kürtler olmak üzere bu topraklarda bir arada yaşama istemi zaten baskındı. Daha da güçlendi.

4- Erdoğan, yeni bir seçimi Kürtlerin oyunu almadan kazanamayacağını gördü!

YENİ Parti’den beklenti şu:

Bu denklemin parçası olmak yerine bütün ayakları Türkiye’ye basan bir iktidar seçeneği olmak!