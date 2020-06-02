Başka bir dünya? Aklınızdan bile geçirmeyin!

02 Haziran 2020 Salı

AKP, ırkçılığa, halka yönelik şiddete kesinlikle karşıdır...

Ama söz konusu olan Amerika ise!

AKP, yaşam hakkının ihlaline kesinlikle karşıdır...

Ama söz konusu olan İsrail ise!

AKP, katillerin korunmasına, yargılanmamasına kesinlikle karşıdır...

Ama söz konusu olan Suudi Arabistan ise!

AKP, gösteri hakkının kısıtlanmasına kesinlikle karşıdır...

Ama söz konusu olan Fransa ise!

AKP, devlet katında inançlara yönelik ayrımcılığa kesinlikle karşıdır...

Ama söz konusu olan Suriye ise!

AKP, muhalefetin sesinin kısılmasına kesinlikle karşıdır...

Ama söz konusu olan Mısır ise!

AKP, azınlıkların asimilasyonuna kesinlikle karşıdır...

Ama söz konusu olan Çin ise!

AKP, milli iradenin milim zedelenmesine kesinlikle karşıdır...

Ama söz konusu olan Libya ise!

AKP, tarım alanlarının boş bırakılmasına kesinlikle karşıdır...

Ama söz konusu olan Sudan ise!

AKP, gazetecilerin özgürlüğünün kısıtlanmasına kesinlikle karşıdır...

Ama söz konusu olan Rusya ise!

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Amerika’da bir siyahın polis tarafından planlayarak, isteyerek öldürülmesinden sonra başlayan olayların, AKP’nin kimi yayın organlarında “Amerika Baharı” başlığıyla duyurulduğunu görünce böyle bir özetleme geçti aklımızdan...

ABD’de polisin siyahlara karşı şiddeti ne yazık ki kronikleşti. George Floyd’un polisin dizinin altında son nefesini verirken “nefes alamıyorum” diye çırpınması bardağı taşıran son damla olmuş görünüyor.

30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi, yurttaşların bu yasağa uymaması, Trump yönetiminin “askerleri göreve çağırması” olayların kısa sürede durulmayacağını gösteriyor.

AKP ve yayın organlarının bunları duyurma şekli özünde elbette doğru. Ama olay Amerika’da yaşandığı için bu kadar “özgür” yayın yapıyorlar. Bütün bunların Gezi Direnişi’nin yıldönümünde, Ethem Sarısülük’ün, Ali İsmail Korkmaz’ın ölümle pençeleştiği günlerin yıldönümünde yaşanması kaderin bir başka cilvesi olsa gerek...

Halen içinden geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bilgisi dahilinde bir özgürlük cinayeti işleniyor. Adana’nın Yüreğir ilçesinde, aynı zamanda Vefa Destek Grubu’nun üyesi olan CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, kaymakamlık önünde yaşanan bir tartışmanın ertesi günü 15 Mayıs’ta Ankara’nın talimatıyla tutuklandı. Erdoğan olayı bambaşka bir şekilde Türkiye’ye duyurdu, görüntüler olduğunu iddia etti. Kısa bir süre sonra çıkan görüntüler Erdoğan’ı doğrulamıyordu. Gerçek tam tersiydi. Eren’e silah çekilmişti.

Hafta sonunda Soylu tartışmaya şöyle katıldı:

“Bir silah hadisesi falan yok. Böyle bir görüntü de böyle bir durum da yok. Adana Gençlik Kolları’ndan genç bir çocuk hata yapmıştır. Netice itibarıyla bunlar da bir siyasi partinin temsilcileri, ‘burada ne oluyor’ diyerek belki bir gençlik heyecanıyla gelmişler...”

Erdoğan’la Soylu’nun açıklamaları birbirini tutmuyor ama Eren Yıldırım hâlâ hapiste tutuluyor!

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Amerika’dan Türkiye’ye güncel gelişmeleri birleştirince ortaya şu çıkıyor:

Koronavirüs salgını sonrasında iktidarlar ne olursa olsun gitmemek için her türlü yöntemi deneyecekler.

Salgın sonrasına ilişkin ayrım şu:

1- Yönetimler daha da katılaşacak, güvenliği önceleyen despotik anlayış yükselecek.

2- Finans küreselleşmesi sorgulanacak, sosyal devlet kavramı kurumlarıyla birlikte öne çıkacak.

AKP’nin camilerden önce AVM’leri açmasının altında da bu ikilem var. AKP, kamuoyuna söyledikleri bir yana küresel yapının iktidarı. Türkiye’deki AVM’lerin üçte biri yabancıların elinde!

“Başka bir dünya mümkün” arayışının haklılık kazandığı günlerdeyiz. Ancak küresel aktörler ve uzantıları bunun tartışılmasını istemiyor, “aklınızdan dahi geçirmeyin” diyor!

Bugünün egemenlerine sözümüz Orta Anadolu’dan:

Hasan Dağı arpalıktır, eğer saban girer ise!

Her derede bir değirmen, eğer suyu gelir ise!

Her kümesten bir tavuk, eğer köylü verir ise!

Güzel gidiş bu gidiş, eğer sonu gelir ise!