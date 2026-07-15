Butlan kararıyla CHP’nin yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV’den sonra TV100’deki canlı yayında yaptığı açıklamalar bir yandan kimi tahmin ve öngörüleri doğruladı bir yandan da yeni soru işaretleri doğurdu.

20 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’nun butlanın gerekçelerini video mesajla açıklaması, 21 Mayıs’ta bölge adliye mahkemesinin butlan kararını duyurması, 24 Mayıs’ta da CHP Genel Merkezi’ne darbe dönemlerinde bile olmamış bir yöntemle polis, biber gazı ve zor kullanımla girilmesi... Bunların üzerinden yedi hafta geçti.

Kemal Bey bu anlatımı geride bırakacak bir söylem ve tavır gerçekleştiremedi. Tam tersine bütün “başlangıç” endişelerini doğrulayan tutum içinde.

Bu köşede daha ilk günlerden “Bu öfke iz bırakır” yorumunu yapmıştık. Kemal Bey, özellikle tepkinin içeriğiyle ilgili olarak “Bu kadarını beklemiyordum” dedi. Bu bir yanılgıyı kabullenmekti! Kişi onurunu zedeleyen hiçbir slogan kabul edilemez ama biz de Kemal Bey’den o kadar çok şey beklemiyorduk ki!

Ancak bu aşamadan sonra beklemediğimiz bir şey yok!

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Kemal Bey, bütün bu beklemediklerine karşın şu noktada:

“CHP seçmeni tepki gösterir, kızar ama sonuçta yine gider CHP’ye oy verir!”

İşte bir yanılgı daha!

Nasıl daha ilk gün, “Bu öfke iz bırakır” dediysek yedinci haftada kayda geçirelim:

“CHP seçmeni butlana oy vermez!”

“Butlan” sözcüğünün son hecesinden başlayarak bir dizi anlatım akla geliyor ama ne olursa olsun Kemal Bey’e artık daha nezaketli davranmak gerekiyor!

Kemal Bey etrafıyla durum değerlendirmesi yaparken yeri geldikçe Ekmeleddin İhsanoğlu örneğinin verildiğini duyuyoruz.

“Çok kızan oldu ama sonunda kendi oyumuza yakın oy aldık” deniyormuş.

O gün tam seçeneksizlik hali vardı. Kaldı ki yüzde 5 civarında seçmen bu nedenle sandığa gitmedi.

Şimdi CHP tabanı seçenek arıyor, üretiyor. Bunu şu aşamada Özgür Özel karşılıyor. Karşılayamazsa başka çıkış yolu arar.

Kemal Bey’in çelişkileri yanılgılarından daha fazla. Bir yandan Özel’in Meclis’te birlikte yürüdüğü kişileri disipline gönderiyor bir yandan partiden ayrılmasın diyor. Bir yandan yolsuzluk davalarının siyasi dava olamayacağını söylüyor bir yandan yargılama bitmeden Ekrem İmamoğlu’yla ilgili işlem yapmayacağını söylüyor. Tutukluluğu gündeme gelince, tutuksuz yargılama istediğini söylüyor. Bunu derken Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e yapılan şafak operasyonu için “Kuşkularım var” diyor. Bir nebze vicdan dile gelse şöyle der:

“Hesap vermeli ama savcılığa davet edilip ifadesi alınarak. Sonra dava açılabilir. Şafak operasyonuyla değil!”

Ana çelişki ise bir yandan yargı siyasallaşmıştır diyor bir yandan yargıya güvenmek gerekir diyor.

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Kemal Bey’in yanılgıları, çelişkileri bir yana emin oldukları da var.

Örneğin, görünür gelecekte genel başkanlığına ilişkin hiçbir hukuki sorun çıkmayacağından emin!

Örneğin, CHP’nin kurultaylarına yönelik her türlü iddianın yargıda “kıymetlendirildiği” bir ortamda yasadaki “üç yıl içinde kurultay yapmayan partinin seçime giremeyeceği” maddesinin kendisine uygulanmayacağından emin!

Örneğin, ısrarla “Ben olsam dokunulmazlığımı kaldırın, hesap vereceğim, derdim” diyor. Sanki başına bir şey gelmeyeceğinden emin!

Bir şeyden “emin” başlamış ama şimdi değil:

Özgür Özelgiller nasıl tasfiye edilecek?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çok ama çok öfkeliydi. Kurtulmuş’un iç değerlendirmelerde, “Ben bu Meclis’te milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını istemem” dediği söyleniyor.

Kızgınlık bundan olabilir mi?