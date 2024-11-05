05 Kasım 2024 Salı

Bugün 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda yaşanan değişimin 1. yılı. Ülkede ve partilerde seçimle gelen bir yönetimin seçimle gitmesi demokrasi alfabesinin ilk harfleri arasındadır.

Türkiye’de siyasi parti liderleri ya kendileri isterse ya da Azrail isterse değişiyor. CHP’nin kurultayla değişimi başarması Türkiye’yi de değiştirebileceği umudunu beraberinde getirdi.

Kurultaydaki ilk oylama dikkate alındığında CHP’de iç değişim yüzde 49’a karşı yüzde 51’le gerçekleşti. Bunun anlamı şuydu:

CHP’de büyük bir değişim kıl payı oldu. Önce kendi içinde değişimi oturtması, buna koşut olarak Türkiye’de iktidar ve yönetim anlayışı değişimini adım adım örmesi gerekir!

Aklın yolu buydu ama bu beklenti yerel seçimlerle birleşti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elde edilen başarı beklentiyi hem yükseltti hem acilleştirdi!

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Yüksek beklentileri karşılarsanız daha da yükselirsiniz, karşılayamazsanız altında kalırsınız!

31 Mart’taki bereketli baharın ardından ne yazık ki kurak bir yaz geldi!

Yerel seçimdeki yükselişin devamı genel iktidarı istemekti. Bu, zamana yayıldı. Milletin önüne böyle bir umut koymak yerine, milletin böyle bir umudu isteyip istemeyeceği dalgalanmaya bırakıldı.

Seçimin hangi koşullarda olacağı elbette kâğıtta yazılı. Ancak bir de milletin gönlünden geçen var. Oraya ulaşabildiniz mi, kural da millete uyar!

31 Mart başarısı Özel’in hem gücü hem yükü oldu! Gücüydü... “Ben CHP’yi yıllar sonra birinci parti yaptım” diyerek yürüdü. Yüküydü... Toplum, “Bu başarıldığına göre demek ki devamı gelecek” beklentisine girdi.

2 Mayıs, 11 Haziran Erdoğan-Özel görüşmeleri beklentinin tam tersi bir siyasal iklim yarattı. İktidar yeni oyun kurmak için zaman kazanırken CHP’de büyük umutların yerini “Parti nereye gidiyor” sorusu aldı. 6-8 Eylül’deki tüzük kurultayı da ileriye dönük büyük bir heyecan üretmekten uzaktı.

Meclis’in açılmasıyla birlikte başlayan Bahçeli açılımına CHP hazırlıksız yakalandı. Parti içi ortak akıl hemen devreye girip Cumhur’un ucu belirsiz, hedefi açıklanmayan, çerçevesiz Bahçeli açılımına karşılık güçlü bir siyaset üretebilirdi. Bu da olmadı.

Esenyurt’tan sonra dün yükseltilen kayyum süreci de Saray’ın kontrollü kaoslar yaratıp siyaseti ufuksuzlaştırmaya devam edeceğini gösteriyor.

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Değişimin 1. yılına gelirsek...

Değişim sürecini 29 Mayıs 2023 sabahı İmamoğlu başlatmıştı. İlk aşamada hedefine ulaştı. Ancak gelinen noktanın İmamoğlu’nun hedefi olduğunu sanmıyoruz.

İmamoğlu dün siyasi parti liderlerinden randevu isteyerek belki de bir başka açılım başlattı:

İmamoğlu açılımı!

Bu kadar çok açılım nereye uzar?

Açılımın aktörlerine bağlı!

AKP, Cumhuriyetin bütün temel kurumlarını ya yıktı ya içini boşalttı ya da başkalaştırdı. Ancak işleyen bir yapı kuramadı. Cumhuriyetin kalan parçaları üzerinde ayakta duruyor.

Cumhuriyet birikimlerine ganimet mantığıyla yaklaşan AKP bir anlamda asalaklaştı!

Artık bu anlayışla Türkiye bir yere gidemez!

CHP, içinde başlattığı değişimi tamamlayıp Türkiye’nin önüne geçmek zorunda. Şu anda bundan uzak! Yaptığı, kendisine yönelik saldırılara cevap vermeye çalışmaktan ibaret!

Refleks siyaseti!

Refleks, bilinçli bir hareket değildir.

Başınıza bir darbe alınca bir de çelme yerseniz, ne yapacağınızı şaşırırsınız!

Yarın devam edeceğiz...