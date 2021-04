Devletin hizmet  pasaportu da kirlendi!

22 Nisan 2021 Perşembe

Sonunda bu da oldu; özel olarak, devlet adına yurtdışına gönderilenlere verilen gri pasaportla insan kaçakçılığı yapıldı.

Üstelik münferit bir olay değil; sistemli, organize, yaygın, sürekli ve tabii ki garantili!

İlk bulgulara göre binlerle ifade edilecek boyutta.

Kamuoyu, olayı, Malatya’da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla Almanya’nın Hannover kentine giden 45 kişiden 43’ünün dönmediğinin ortaya çıkmasıyla öğrendi.

Haber patlayınca art arda öteki belediyelerde yaşanan benzer olaylar su yüzüne çıktı.

Yöntem son derece rafine:

Bir belediye ayarlanıyor... Resmi yazıyla Almanya’da ülkeye yararlı etkinliklerde bulunacak kafile hazırlanıyor... Kafile, umudu yurtdışında arayanlardan oluşuyor... Her birinden ne tutturulursa, beş, on, on beş bin Avro alınıyor... İçişleri Bakanlığı İl Nüfus Müdürlüğü’ne kafile adına gri pasaport için başvuruluyor... Normal vatandaş bin lira pasaport harcı öderken onlar ülkeye hizmet edecekleri için ödemiyor... Kafile toplu halde yola çıkıyor... Kafilenin resmi amacı spor, folklor, çevre bilinci gibi genel kabul gören faaliyetler... Almanya gri pasaportu görünce “buyurun” diyor... Gidiş o gidiş...

Organizasyonun Almanya ayağı, gelen umut yolcusuna biraz daha para verirse “kâğıt üstünde Alman eş” buluyor... Kalış daha garanti oluyor... Aksi halde kaçak yaşıyor ama pasaportlar genellikle beş yıllık...

***



Devletin gri pasaportuyla insan kaçakçılığının özeti yukarıda aktardığımız gibi...

Olay ortaya çıkınca İçişleri Bakanlığı’nın ilk işi şu oldu:

AKP dışında başka partilerin belediyelerinde de benzer olay bakalım. “Hepsini soruşturuyoruz” diyelim!

Bu, suça ortak olmaktır!

Olayın üzerinden bir hafta geçti, hâlâ bir belediye başkanı ile ilgili işlem yapılmadı.

Kaldı ki işin en kritik yeri kafilenin organizasyonunu yasal olarak üstlenen belediye ile gri pasaportu veren İçişleri Bakanlığı’na bağlı il nüfus müdürlüğü.

İnsan kaçakçılığının pek çok türünü gördük ama böylesi ilk defa oluyor...

Eğer bir ülkede en tepedeki çıkıp “Şahsım olarak istediğimi yaparım. Ben yasalara uymam, yasalar bana uysun” derse, alt kademelerde pek çok yerel “şahsımlar” çıkar...

Eğer bir ülkede, devlet kurumlarına saygı sıfıra iner, kurallar ve kurumlar çürürse, yerelde de bu devam eder...

Eğer bir ülkede, devlet bütçesi özel bütçe haline gelirse, onun altında da pek çok küçük özel bütçeler oluşur...

Türkiye bunu yaşıyor...

Demokrasi tabana yayılsın derken, hukuksuzluk tabana yayıldı!

Almanya’dan gelen haberler Türkiye adına onur kırıcı. Gri pasaportu olan herkesi ilkesel olarak sorgulama kararı aldılar.

İktidar ise olayın üzerine gidip sorumlular hakkında işlem yapmak yerine, öteki partileri de işin içine katma arayışında. Varsa elbette herkes için gereğini yap. Ama asıl niyet, olayı “AKP’li belediyeler” damgasından kurtarmak!

***

Türkiye, insan kaçakçılığı bağlamında dörtlü kavşağın ortasında:

1- Transit geçiş ülkesi. Asya, Afrika ülkelerinde planlanan yolculuğun geçiş güzergâhı.

2- Planlamanın yapıldığı ülke. Kaynak ülkelerden gelen umut yolcuları, Türkiye’deki şebekelerin organizasyonuyla Avrupa’ya geçiyor.

3- Hedef ülke. Pek çok umut yolcusu Türkiye’de kalıyor.

4- Kaynak ülke. İnsanlarımız normal yolla gidemeyince Türkiye’yi insan kaçakçıları eliyle terk ediyor.

Böyle bir ülkenin yönetimi kaçakçılarla mücadele için ciddi çalışmalar yapacağına, onlara teslim olmuş durumda.

Sonunda devletin hizmet pasaportu da kirlendi!

Yazıklar olsun...