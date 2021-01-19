Ekonomi Saray’dan bağımsız mı?

19 Ocak 2021 Salı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün 2020 yılı bütçesine ilişkin durumu açıkladı. 2021 öngörülerini sıraladı.

Verdiği en iyi haber şu: Bütçe açığı planlanandan az olmuş. 239 milyar açık öngörülmüş, 173 milyar olmuş. Böylece 66 milyarlık tasarruf sağlanmış.

2020 yılında hedefler, bakanlar, başkanlar değişti, ortaya bütçe açığının “hedeflenenden az” olduğu müjdesi çıktı.

Yılın başında enflasyondan faize hedefler açıklıyorsunuz. Daha ilk çeyrekte tutmayacağı anlaşılıyor, yıl ortasında yenileniyor. Ekimde bir kez daha hedef değiştirip rakamı yükseltiyorsunuz. Ocakta övünerek açıklıyorsunuz:

“Hedefleri aştık! Önümüzdeki yıl daha başarılı olacağız...”

Halkın dilinde “kârdan zarar” diye bir deyiş vardır. AKP, bunu ekonomiye uyarlardı:

Zarardan kâr!

2020 yılında açığımız azaldı, zarardan kâr ettik!

Elvan, 2021 için de hiç bilmediğimiz iki müjde verdi:

“Reform yılı olacak! Kararlarımız kalıcı olacak!”

Bir bakıma 18 yılda gelinen noktanın özeti; reforma ihtiyaç var, kararlar hep değişiyor...

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Ekonomi yönetimi kimin elinde?

Okurun, “Bu da soru mu, her şey kimin elindeyse, ekonomi onun elinde” dediğini duyar gibiyiz.

15 Ocak’ta Dış Ekonomik İlşkiler Kurulu (DEİK) toplamasında konuşan Erdoğan şöyle dedi:

“Beni dinlerler dinlemezler... Ben faize karşıyım, böyle bir yere varamayız. Ben faizle mücadele etmeye devam edeceğim...”

Bu konuşmadan şu anlaşıyor:

Ekonomi, Erdoğan’ın dışında, bağımsız organlar tarafından yönetiliyor. Erdoğan da arada bir görüşlerini söylüyor. Dinletemeyince kamuoyuna açıklama yapıp görüşlerini söylüyor.

Öyle mi?

Merkez Bankası Başkanı’nı faizleri indirmiyor diye görevden alıp faiz indiren başkan getiren... Sonra da sabaha karşı onu görevden alıp faiz yükselten başkan getiren kim?

Erdoğan...

25 Aralık 2020’de cuma namazı çıkışı, “Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi” diyen kim?

Erdoğan...

Elvan, dünkü açıklamasında faiz politikasından söz etti mi?

Hayır...

Tam tersi uygulanan politikanın devam edeceği işaretini verdi!

Biz, “Yargı bağımsız olsun” dedik ama işe bakın, ekonomi bağımsız oldu!

Direksiyon tekerleklerden bağımsız, ön teker arkadan bağımsız, ekonomi ilerliyor!

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İşin kara mizah boyutu bir yana, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın da görevden alınabileceği haberleri yayılıyor. Şu aşamada zor görünüyor ama Erdoğan isterse neden olmasın.

Erdoğan, faizi indiremiyor, enflasyonu indiremiyor ama sorumlu makamlardaki kişileri anında koltuktan indiriyor.

Aslında yapılan, kokmuş aşın tabağını değiştirmek.

Aş bozulduktan sonra tabağını değiştirseniz ne olur, kaşığını değiştirseniz ne olur?

Elde ne var sattılar...

65 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar...

Elde kaldı bütçe açığı...

Elde kaldı faiz tartışması...

Elde kaldı sorumlulardan kim gitsin, sorusu...

En sorumlu diyor ki:

Ben hariç herkes gidebilir!