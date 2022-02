Erdoğan BAE’ye... Gazeteciler hapse!

16 Şubat 2022 Çarşamba

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderken, gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Aydın Keser, Mehmet Ferhat Çelik de hapse gitmek üzere hazırlık yapıyordu.

Bakmayın Millet İttifakı’na 28 Şubat göndermeleri yaptıklarına, bu tür tarihi günlerde operasyon AKP’nin özel fantezileri arasındadır.

Önceki akşam sosyal medyada Sevgililer Günü nedeniyle onca paylaşımın arasında Barış Pehlivan’la Murat Ağırel’in cezaevi için hazırlık yaptıklarını okudum. Hemen kendilerini aradım, evet hazırlık yapıyorlardı. Sevgili eşleri yanlarında olmalı ki her zamanki gibi kararlı, cesur seslerinin yanında, infazın böyle bir güne denk gelmesinin hüznü seziliyordu. Haklarında verilen hapis cezalarının onanması, istinaf mahkemesinin itirazı reddetmesi, son kararın UYAP’a düşmesiyle birlikte her an yakalama kararı bekliyorlar. “Yakalanmak” yerine kendileri “Biz geldik” demeyi tercih etmişler. Dün de dediklerini yaptılar. Pehlivan ve Ağırel, dün akşam saatlerinde Silivri’den serbest bırakıldı ama bunun hiç olmaması gerekiyordu.

***

Gazeteci arkadaşlarımız, Libya’da şehit olan MİT mensubunun törenle toprağa verilmesini haber yaptıkları için tutuklandılar. Libya’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hafter yanlılarının saldırısı sonucu yaşanan olay tek değildi. BAE, ne yazık ki Türkiye’ye karşı fiilen düşmanca tutum izlemişti. Hatta Türk birliklerinin üzerine uçakla saldırı düzenleyecek kadar ileri gitmişti. Bir saldırıda da onlarca şehit vermemize ramak kalmıştı.

İktidar da bunun farkındaydı. O günlerde yeri geldikçe BAE’nin düşmanca tutumuna gönderme yaptı.

Aradan zaman geçti. 2 Mayıs 2021 günü Türkiye’nin gündemine Sedat Peker oturdu. BAE’de bir otelde video çekimleri yapıyordu. Söyledikleri Türkiye’yi sallıyordu ama iktidar sallamamış gibi duruyordu. Oysa bir nebze hukuk devleti kuralları işlese Sedat Peker’in anlatımlarından 100’den fazla dava açılabilirdi. Tümünün delilleri, tanıkları hazırdı. Bunun yerine Sedat Peker hakkında dava açıldı! Gerekli gizli tanıklar bulundu. İşin başı ise BAE yönetimiydi. Onlarla da usulsüzce görüşmeler yapıldı. Devamında Sedat Paker’in önce videoları, sonra mesajları kısıtlandı.

Böylece düşman BAE, oldu size dost BAE!

İşte Erdoğan önceki gün bu ülkeye gitti. “Dost ve kardeş” mesajları arasında. Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan’la görüştü. 13 anlaşma yapıldı:

Savunma, sağlık, iklim değişikliği, ticaret, kültür, tarım, ekonomi, kara-deniz-hava taşımacılığı, afet yönetimi, iletişim, arşiv…

Bu alanlarda BAE ile birlikte ilerleyeceğiz!

10 milyon nüfuslu BAE’nin 8 milyonu hizmet sektöründeki yabancılar. Yedi emirlikten oluşan, petro-dolarla ayakta duran bir federasyon. Geçen aralık ayında tarihide ilk kez İsrail Başbakanı Bennett ziyaret etti. Önümdeki ay da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye’ye gelecek. BAE’nin bütün güvenlik organizasyonu ABD yaptı.

Soralım:

BAE’yle işbirliği kime teslim olmak demek?

Tablo o ki ABD, İngiltere, İsrail, Türkiye’yi BAE, Katar’a muhtaç edip kontrolde tutuyor!

***

Çevremizde bunlar olurken, düşmanlar dostluğa dönüşürken, karşılıklı gidip gelmeler birbirini izlerken bir şey değişmiyor:

Gazetecilere düşmanlık!

Pehlivan’ın, Ağırel’in haberini yaptığı, dünün düşmanı, bugünün Saray ziyaretçisi Libya Hafter yönetimi de Türkiye’ye heyet üstüne heyet gönderiyor.

Çevre ülkelerle dostluğu, karşılıklı yararlar çerçevesinde ilişkiyi biz de öteden beri savunuyoruz. Ancak dün hain ilan edip hançer çekmekle, bugün dost deyip gül vermek arasında da bir denge olmalı.

Bütün bunları geçtik… Gazetecileri susturmak için ortak paydamız olan şehitleri kullanırken bir nefes alıp sormak gerekir:

- Ben bugün kimin elini sıkıyorum?

Siz sormasanız da tarih soracak!

Gazetecilere gelince… Hiç uğraşmayın…

Barış’lar, Murat’lar susmaz!