AKP hükümetlerinin uzun yıllar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı yaptıktan sonra aynı sorumluluğu genel başkan yardımcısı olarak yürüten Fatma Betül Sayan Kaya (FBSK) fon soygununun simge ismi oldu.

Herkesin üzerinde birleştiği gerçek şu:

FBSK yalnız değildir!

Rakamsal boyutlar bunu doğruluyor.

Nisan ayında 163 milyon lira yatırıp 5 ay sonra, soygunun patlamasından hemen önce 2.2 milyar lira olarak çeken FBSK’nin cüzdanına koyduğu miktar kabaca soygunun 500’de biri. Rakamlara göre, vurgunun 455 bin 758 “mağduru” olmasının yanı sıra FBSK gibi pek çok “faili” var.

Öyle anlaşılıyor ki FBSK’nin başlıca “suçu”, işlemleri kendi adına yapması. Zaten bu da yazının başlığında vurguladığımız tanımın unsurlarından biri. Yani, pek çok fail “aracı” kullanmış!

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Bazen bir olay, insandan alınan bir tüp kanın tahliliyle bütün beden yapısının anlaşılması gibi her şeyi ortaya koyabilir.

FBSK’nin gerek kişisel yükselişi gerekse yükselişten kardeşlerinin de pay alması pek çok aileyi imrendirmiştir.

Kendisi İBB bursuyla yurtdışında okuduktan sonra AKP saflarında bakanlığa, genel başkan yardımcılığına kadar yükseliyor. Sonuçta eşi Dr. İlyas Kaya’yla bir kalemde 163 milyon liralık yatırım yapabiliyor. Kazancı bir yana tulumbaya su dökme parası bile kolay ulaşılabilecek miktar değil. Sanırız bu konularda kamuoyunu bilgilendirecektir.

Kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, 2014’te FBSK bakanken aynı bakanlığın müsteşar vekilliği, 2017’de Kuveyt, 2024’de Bahreyn Büyükelçiliği yapıyor. 5 Eylül 2026’da Finlandiya Büyükelçiliği’ne atanıyor. Kutluyoruz.

Erkek kardeşi 2014-2018 arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) yöneticiliği ve başkanlığı, 2018’den 2026’ya dek ulaştırma ve altyapı bakan yardımcılığı yapıyor. Temmuz 2026’da Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine atanıyor. Kutluyoruz.

FBSK’ye gelirsek... AKP şu aşamada kendisini feda ederek sıyrılmak istiyor. “Nefsine yenileni atıyoruz” diyor. Ancak FBSK sadece bir örnek ve YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre her şeyi milimetrik açıklamasaydı hâlâ bir derginin “21. Yüzyılın Nene Hatun’u” olarak kapak yaptığı gibi kabul görecekti.

Ortaya karışık haberlere göre FBSK aldığı parayı ödeyip unutulma hakkını kullanmak istiyor. Ancak yasaya göre paranın iki katını ödemesi, bunu yasal süreçlerle birlikte yapması gerek! Bu durum şu aşamada bir yol çizilemediğini gösteriyor.

Olayın bütünüyle ilgili Mehmet Şimşek’e ulaşan bilginin şu olduğu konuşuluyor:

Mağdurların yüzde 40’ı kamu görevlisi, yüzde 90’ının katılımı 10-50 bin lira arası, yüzde 4’ünün 15-60 milyon lira arası. Bir de çok dar saadet zinciri var!

Şimşek yaşadığı üç büyük engeli şöyle özetlemiş:

İmamoğlu’nun tutuklanması, İran savaşı, fon krizi!

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in dün milletvekilleriyle TBMM açılışı öncesi yaptığı değerlendirme toplantısındaki konuşması içerik olarak Devlet Denetleme Kurumu raporu gibiydi.

Öyle anlaşılıyor ki fon soygunu listesini AKP açıklamazsa YENİ Parti açıklayacak.

Başkent bürokrasisinin şöyle bir davranış biçimi vardır:

Eğer iktidar güçlüyse, icraatı toplumda kabul gören, adımlarını kurallar çerçevesinde atan bir süreç içindeyse işini yapar, başka bir şey yapmaz. Kimi olumsuzlukları görmezden gelir.

Eğer iktidarın icraatında olumsuzluklar öne çıkmaya başlamışsa, kurallar erozyona uğramışsa bu gidişe alternatif var mı diye bakar. Görürse onu bilgilendirmeye başlar.

Bu genel gözlemi Özel’le paylaşmış olalım!