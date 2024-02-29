Mustafa Balbay
Mustafa Balbay [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Futbol, sadece futbol değildir!

29 Şubat 2024 Perşembe

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerinde doğmuş, İstanbul’un işgaliyle gözlerini hayata açmış, Çanakkale Savaşı ile ayağa kalkmış, Kurtuluş Savaşı ruhu ile büyümüş kulüpler. 

Sadece İstanbul’a değil, Türkiye’ye mal olmuş bu kulüplerin her birinin tarihi başlı başına destandır. Kurtuluş Savaşı sürecine katkıları, verdikleri şehitler bayrağımızın kırmızısında dalgalanmaktadır.

Futbolu, toplumu ülke gerçeklerinin dışında tutma aracı olarak gören devlet yöneticileri de olmuştur. Portekiz’de 1932’den 1968’e dek her türlü baskı yöntemini kullanarak işbaşında kalan Salazar’ın 3 F’si vardı:

Fado... Fatima... Futbol...

Fado Portekiz halk müziği, Fatima dinin ülkesel sembolü...

Benzer anlatım İspanya diktatörü Franco için de geçerlidir!

***

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise bunun tersi bir işlevle tarihimize kazındı. 

Fenerbahçe bunun bir asır sonra filmini yaptı. Zaferin Rengi’ni gösterime girdiği hafta izledik. İçinde her şey var. 

İstanbul’u 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet fethetti, 6 Ekim 1923’te Mustafa Kemal Atatürk işgalden kurtardı. Yeri geldikçe biz de bu gerçeği vurgularken şunları ekleriz:

9 Eylül 1922’de Mustafa Kemal’in ordusunun İzmir’e girmesiyle Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını düşünürüz. Ancak o gün İstanbul işgal altındaydı. İstanbul sadece payitahttan ibaret değildi, sadece mandacılar yoktu. İşgale karşı çıkan, karşı çıkmakla yetinmeyip kurtuluş mücadelesine katılan binler vardı. Atatürk, İstanbul’u resmen işgalden kurtarmadan Ankara’yı başkent yapmadı, Cumhuriyeti ilan etmedi. Son işgal kuvvetinin İstanbul’dan ayrılışı 6 Ekim 1923, Ankara’nın başkent olarak ilanı 13 Ekim 1923, Cumhuriyetin ilanı da 29 Ekim 1923’tür!

Zaferin Rengi, o dönemin İstanbul’unu bütün boyutlarıyla gözler önüne seriyor. Pek çok sahnesinde insana, “Futbol, sadece futbol değildir” dedirtiyor.

Fenerbahçe futbol takımının geceleri işgalcilerin silah deposuna gizlice girip silahları Anadolu’ya taşıması... Gündüzleri de işgal kuvvetlerinin futbol takımı ile maç yapıp kazanarak İstanbullulara moral depolaması... 

Kaptan Galip’in (Kubilay Aka) Peyker’e (Gülper Özdemir) aşkıyla Fenerbahçe aşkını birleştirmesi...

Fenerbahçe Başkanı Sabri Bey’in (Nejat İşler) Malta sürgünlüğünü göze alması...

Atatürk’ün (Yiğit Özşener) moral gücün önemini bilen bir lider olarak, Fenerbahçe’ye muvaffakiyetler dilerken onlara verdiği güven...

Özbekler Tekkesi’nden Taksim Stadı’na kadar film sahnelerinin gerçekliği...

Tam anlamıyla “zaferin filmi” olmuş... 

Yönetmen Abdullah Oğuz’un ellerine sağlık...

***

Anadolu’da bir söz vardır: Marifet iltifata tabidir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u kutluyoruz.

Böyle bir filmi Türkiye’ye kazandırdığı için...

Tarihimizin zihinlere kazınması gereken bir dönemini en akılda kalıcı biçimde gündeme getirdiği için...

“Kurtuluş Savaşı’nın bir de Fenerbahçe cephesi vardı” sözünü gözler önüne serdiği için...

Fenerbahçe bazı maçları kaybedebilir ama mevzubahis Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ise asla yenilmez ruhunu bugüne taşıdığı için...

Filmle birlikte 3 Temmuz 2011’de başlayan FETÖ’nün Fenerbahçe’yi ele geçirme kumpasının nedenleri bir kez daha yerli yerine oturuyor.

Spor elbet beden sağlığı için son derece önemli bir unsur...

Beyin sağlığı için de! 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Futbol, sadece futbol değildir! 29 Şubat 2024
Çiller-Miller! 28 Şubat 2024
Oy vermek başlangıçtır! 27 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Erdoğan’ın konuşmaları ve yeniden cumhurbaşkanlığı yemini
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu At yalanı mağdur etsinler inananı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Tehdit söker mi? Hayır, İstanbul kendi geliriyle...
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Konumuz parçalanma
Olaylar Ve Görüşler
Pevrul Kavlak’ın ardından - Erencan MARTI
Olaylar Ve Görüşler
İliç aslında kimi çağırıyordu? - Duran GÜLDEMİR
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Futbol, sadece futbol değildir!
Ahmet Saltık
Ahmet Saltık Bitmeyen iş cinayetlerimiz...
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Siyonist Biden, antisiyonist Bushnell
Zeynep Oral
Zeynep Oral Anıtkabir’de...
Bedri Baykam
Bedri Baykam İlkokul matematiği bilmeyen siyasilere...
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Sürpriz yok

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
Sistemi öğrenciler çözdü! Piyangodan 187 milyon TL kazandılar

Sistemi öğrenciler çözdü! Piyangodan 187 milyon TL kazandılar
Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'

Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'
Ödül töreninde aşk üçgeni… Ünlü yıldızlar bir araya geldi

Ödül töreninde aşk üçgeni… Ünlü yıldızlar bir araya geldi
Türkler rotayı Avrupa'ya kırdı... Türkiye'de yazlık fiyatına Yunanistan’da malikane

Türkler rotayı Avrupa'ya kırdı... Türkiye'de yazlık fiyatına Yunanistan’da malikane
Playstation Plus Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu

Playstation Plus Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu
İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz’dan 'istifa' iddiaları için açıklama: 'Her şeyi göz önünde bulunduruyorum'

İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz’dan 'istifa' iddiaları için açıklama: 'Her şeyi göz önünde bulunduruyorum'
Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…

Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…