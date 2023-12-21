‘Gaye’miz şahlanış!

21 Aralık 2023 Perşembe

Ciddi bir ülkede en son magazin konusu olacak kişi Merkez Bankası başkanıdır. Paranın başındaki kişi genel olarak sadece ilgi alanında, “çok gerekirse” konuşur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 16 Aralık Cumartesi günü Hürriyet’e verdiği röportajla bu işin “Türk usulü” nasıl yapıldığını son derece anlaşılır biçimde anlattı.

Aslında Türkiye’de sosyal katmanlar arasındaki diyaloğun ne kadar güçlü olduğunu Gaye Hanım’ın apartman görevlisi Sadık abisi ile ilişkisi gayet güzel gösterdi.

Türkiye’de sosyal devlet kavramından daha güçlü bir aile bağları sigortasının olduğu yine Gaye Hanım’ın annesinin evin kapısını kızına açmasıyla sadece ülkemize değil, dünyaya da ilan edildi. Türkiye’de olası sosyal patlamaları önleyen en önemli unsur bu.

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22 yıldır Türkiye’den uzak kalan ama ülkesiyle bağlarını kesmeyen

Gaye Hanım gerek röportajda Ahmet Hakan’ın sorularına verdiği yanıtlarla gerek yaşamöyküsüyle içinde bulunduğumuz durumu, nereden nereye geldiğimizi gösterdi. 1997’de girdiği üniversite sınavında Türkiye 26’ncısı olarak Boğaziçi’ni tercih etmiş. Bugün Boğaziçi Üniversitesi’nin getirildiği duruma bakınca herhalde Gaye Hanım’ın da içi bir nebze sızlıyordur.

Gaye Hanım 2000’lerin başında, “tam zamanında” yurtdışına gitmiş! Kariyer yaptığı, çalıştığı kurumlara bakınca şunu söylemek mümkün:

Erdoğan’ın zaman zaman hakaret ederek küçümsediği ne kadar kurum varsa, hepsinde çalışmış. Ana konuları, Erdoğan’ın büyük ekonomist olarak nam salmasını sağlayan bankacılık, risk, faiz ve benzer alanlar olmuş.

Yine röportajdan anlıyoruz ki Gaye Hanım, Erdoğan’a yapılması gerekenleri bir bir anlatmış, yola çıkarken faiz konusu dahil her şeyi konuşmuşlar. Akla ister istemez şu soru geliyor: “Faize bu kadar düşman olup, temel işi bu olan kişiye paranın yönetimini teslim etmek ne kadar büyük bir devrimci çıkış. O zaman memleketi niye yıllarca Nebati’nin gözlerine muhtaç ettiniz?”

Gaye Hanım’ın halkın ekonomisini TÜİK yerine apartman görevlisi Sadık abisinden öğrenmesi isabetli bir yöntem. Enflasyonu TÜİK yerine beş apartman görevlisine hesaplatsanız, milim şaşmaz.

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Türkiye’nin ilk kadın Merkez Bankası başkanı olan Gaye Hanım, sistemi gayet güzel oturtmuş. Sorunları çözmek yerine yönetmek daha kolay. 10 yıldır enflasyon önümüzdeki yıl, bilemedin iki yıl sonra tek haneye inecek! Gaye Hanım da aynı sözü veriyor.

Halkın yeterince kemer sıktığını lütfedip kabul ediyor.

Erdoğan’la uyumları elbette çok önemli. Şu cümlelerini hiç dokunmadan aktaralım:

“Cumhurbaşkanımızla bilgilendirme toplantılarımız oluyor. Kendisine, ‘Bize üç alan söyleyin, biz şahlandıralım. Sizin stratejik gördüğünüz nasıl savunma sanayisinde önümüzü açtınız, stratejik gördüğünüz alanları söyleyin destekleyelim’ dedim.”

Çok iyi demişsiniz Gaye Hanım. Erdoğan’ın “nas”sıyla halkın “yas”ını sarıp sarmalayıp, yurtdışı birikimlerinizi de koydunuz mu, şahlanmadık alan kalmaz.

Erdoğan elbette size şahlanması gereken alanları söyleyecektir ama biz de ahlanmakta olanları anımsatalım: emekliler, ücretliler, işsizler...

Saçlarınızı atkuyruğu yapıp halkın arasında tanınmadan dolaşma fikriniz de son derece isabetli. Aksi halde herkes Sadık abiniz kadar nazik olmayabilir.