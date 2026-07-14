Deprem sadece bir doğa olayı değildir. Günlük yaşamda da toplumu sarsan, beklenenden farklı sonuçlanan olaylar için “Deprem etkisi yarattı” denir.

Bu bağlamda şöyle bir tanım üretebiliriz:

Türkiye, siyasi depremler ülkesidir!

Nasıl doğadaki deprem için “Neden oldu” sorusu yerine bu gerçekle yaşamanın kaçınılmazlığını konuşuyorsak, siyasal depremler için de aynı şeyi söyleyebiliriz.

Şu anlatımı yıllar önce bir jeoloji profesöründen dinlediğimde şaşırmıştım:

- Deprem toprağı da altüst eder. Bir başka deyişle nefes aldırır. Deprem bölgeleri aynı zamanda verimli ovalardır!

Siyasal deprem için de benzer bir tanımlama yapabiliriz.

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Yakın tarihten örnek vermek gerekirse; milli görüş çizgisinden yargının tetiklediği depremlerle üç parti fışkırdı. 2000’li yıllarla birlikte AKP, YRP, SP toplamsal tabanlarında belli farklılıklar olsa da her biri değişik açılımlar yaparak yoluna devam ediyor.

Milliyetçi çizgi 2017’den bugüne adım adım dört partinin paylaştığı bir zemin haline geldi. MHP’den ayrılanlar İYİ Parti’yi, İYİ Parti’den ayrılanlar Zafer Partisi’ni ve Anahtar Parti’yi kurdu. Bu süreci yine yargının karıştığı kongre tartışması tetikledi.

Bugün CHP farklı bir kaderi paylaşıyor. Öncekilerle benzeri olmayan bir kıyımla karşı karşıya CHP! Emperyalizme karşı “Manda ve himaye kabul edilemez” ilkesiyle kurulan CHP’nin yönetiminde, sonuç olarak yargı himayesini kabul etmiş bir yapı var. Bu satırları yazarken parmaklarımız titriyor! İnanılması çok zor ama gerçek!

Bu depremden nasıl çıkılacak?

Yanıtı millet veriyor. Özgür Özel’in Anadolu gezilerinde kadınlar başta olmak üzere milletin ortak paydasını iki kelimeyle özetleyebiliriz:

“Geç başımıza!”

Bütün sözleri imbikten geçirip süzünce ortaya bu çıkıyor.

Depremdeki “fay dalı” bir bakmışsınız, “faydalı”!

Yukarıda vurguladık; CHP benzersiz bir kıyımla karşı karşıya ama millet de Özgür Özel’i bağrına basmış soruyor:

- Yolu açtık, yürüyecek misin yürümeyecek misin?

Özel “Yürüyeceğim” diyor, “Ama partimizi geri alma çabalarının tümünü tüketmeden yola çıkmayalım”.

Siyasette zamanlama bir futbolcunun topa çıkışını ayarlaması kadar önemlidir. Geç zıplarsa top üstünden teğet geçer, erken zıplarsa top yüzüne tokat gibi çarpar!

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Özgür Özel’den beklenti, CHP’yi aşmış durumda. Millet Özgür Özel’e, “CHP’yi kurtar” diye değil, ülkeyi kurtar diye kredi açıyor.

Nedenleri t-onlarca yazı konusu; Özgür Özel CHP’yi değiştiremedi, ülkeyi değiştirebilir mi?

Ülkeyi değiştirme mücadelesi CHP’yi değiştirmekten göreceli olarak daha kolay olabilir!

Yazının bütünlüğü içinde şunu da vurgulayalım; butlan yönteminiyönetimini şiddetle reddedip CHP’de kalacak pek çok “sesli”-“sessiz” var. Butlan yönetimi, “Özel, ekibiyle gitse de parti tümüyle bize kalsa, istediğimiz düzeni kursak” diye düşüyor ama o gün CHP içinde bir başka mücadele başlayacak. Bu da ayrı bir yazı konusu.

Şu aşamada acil olan ülke.

Fatih Sultan Mehmet’in babası II. Murat’a söylediği o ünlü sözün bir başka şekilde benzerini millet Özgür Özel’e söylüyor:

“Ülkeyi yönetecek yeni bir liderlik arıyoruz, ‘Yaparım’ diyorsan geç başımıza, ‘Karar vermedim’ diyorsan, millet iradesi deyip duruyorsun, işte biz karar verdik, geç başımıza!”

Özel’in önünde zor, zorlu, onurlu, on urlu bir yol var!

Pek çok yol-yöntem seçebilir. Geri dönüş hariç!