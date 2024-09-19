Haberal’ın bilim zirvesi!

19 Eylül 2024 Perşembe

Anayasa değişikliğinden seçim tartışmasına, Narin cinayetinden eğitimde bilginin yerine kadar Türkiye gündeminin alabora olduğu şu günlerde İstanbul’da büyük bir kongre toplanıyor.

Dünya Organ Nakli Derneği’nin 30. Uluslararası Kongresi 22-25 Eylül’de İstanbul’da yapılacak.

Organ nakli, tıpta alınan yolu gösteren en önemli dallardan biri. Bu alanda bütün dünyanın kabul ettiği bilim önderlerinin başında Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal geliyor. İstanbul Kongre Merkezi’ndeki zirveye bütün kıtalardan bini aşkın bilim insanı katılacak. Kongre geleneksel olarak Avrupa ya da Amerika’da yapılıyordu. 2018-2020 arasında Dünya Organ Nakli Derneği’nin başkanlığını üstlenen Prof. Haberal, ilk kez iki kıtanın dışına çıkılmasını sağladı.

Prof. Haberal böylesi başarıları genellikle şöyle tarif eder:

- Ülkemizin bayrağını hep yükseklerde tutacağız!

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Prof. Haberal’la ezeli tanışıklığımızın yanı sıra Silivri’den dava arkadaşlığımız var. Demir parmaklıkların arkasında bile “bilimsel mücadeleyi” kendi özgürlüğünün üzerinde tutmasına tanığız. Tutukluluk günlerinde İstanbul’da onun öncülüğünde yapılacak uluslararası toplantının ertelenmesine karşı çıktı, “Ülkemizi böyle bir bilimsel toplantıdan mahrum bırakamayız” dedi. Bambaşka duygularla, zor alınan izinlerle kendisini ziyarete gelen yabancı bilim insanları Prof. Haberal’ın bu düşüncesi karşısında şaşırmışlardı.

Özgürlükte de ülkesine hiç küsmeden bilimsel çalışmalarını sürdüren Prof. Haberal, ayda bir kahve içişlerimizde şöyle der:

- Bu ülke bizim, insan kendisine küser mi?

Asistanlığı döneminde bir süre ABD’de kalan Prof. Haberal’a Amerikalılar, “Nasıl olsa burada kalır” düşüncesiyle kadro açarlar. Prof. Haberal’ın yanıtı şu olur:

“Sizden alacağımı aldım. Şimdi bunları geliştirmek, daha ileri götürmek üzere ülkeme dönüyorum.”

Ülkesinde döndüğünde organ naklinin yasası bile yoktu. Onun da çıkarılmasına öncülük etti.

Pazar günü başlayacak kongrenin katılımcıları arasında Türkiye Organ Nakli Derneği’nin yanı sıra Ortadoğu Organ Nakli Derneği, Türk Dünyası Organ Nakli Derneği de var.

Bilmem söylemeye gerek var mı ama üçünün de kurucusu Prof. Haberal.

Bugün dünyanın neresinde organ nakliyle ilgili önemli toplantı yapılsa, mutlaka Prof. Haberal’a madalya, ödül ya da teşekkür beratı veriliyor, düzenleyen kurumun üyesi yapılıyor. En son nisanda Yunanistan, sadece bu ülke kökenlilerin kabul edildiği, kuruluşu milattan önce dördüncü yüzyıl olarak kabul edilen Atina Akademisi’ne üye yapıldı. Mayıs ayında Rusya Organ Nakli Derneği’nce Demikhov madalyası verildi. 25 Eylül’de de Dünya Organ Nakli Derneği’nin en üst ödülü “Medawar” verilecek.

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Türkiye’de de Silivri mahpushanesiyle ödüllendirilen Prof. Haberal’la birlikte yargılanırken tanık olduğumuz bir anı paylaşalım...

Prof. Haberal mahkeme heyetine net ifadelerle sordu:

- Benim suçum ne? Suçumu söyleyin faiziyle birlikte cezamı çekmeye razıyım. Ama suçumu söyleyin?

Mahkeme başkanı, bugün FETÖ hükümlüsü Hasan Hüseyin Özese, Prof. Haberal’a baktı ve aynen şu karşılığı verdi:

- Dinimizde faiz haramdır Mehmet Bey!

Bu ülke her şeye karşın yılmadan işini iyi yapan yurtsever insanların üzerinde ayakta duruyor.

Rize’nin Pazar ilçesi Subaşı köyünde odun ateşi ile ilkokulu okuyan, bugün lazerle organ nakli ameliyatlarının öncülüğünü yapan Prof. Haberal’ın Türkiye’nin bilim meşalesini yükseklerde tutma mücadelesini selamlıyoruz.