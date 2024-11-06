Hedef CHP!

06 Kasım 2024 Çarşamba

Dün CHP’deki 38. olağan kurultayda yaşanan genel başkan değişiminin birinci yıldönümünde görünümü özetleyip konuya devam edeceğimizi vurgulamıştık. Bahçeli’nin açıklamaları durumu biraz daha derinleştirdi, biraz daha açıklık getirdi.

1 Ekim’de başlayan Bahçeli açılımı kasımda da gündeme oturdu.

Yeri geldikçe altını çiziyoruz:

AKP için tek çıkış yolu, seçeneğini bitirmek. Böylece, “Yaparsam yine ben yaparım” deyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesini sağlamak.

Bu gerçeği, gözlemlerimize ve kulis bilgilerine dayalı olarak söylüyorduk. Dün Bahçeli grup toplantısında net bilgi olarak aktardı. Dedi ki:

“Erdoğan tek seçenektir!”

Bahçeli açılımının çerçevesi belirsiz, hedefi açıklanmayan bir süreç olduğunu yazarken biz de bunu kastediyorduk.

Bütün tartışmaların ucu; Erdoğan’ı yeniden seçtirmek!

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Erdoğan’ın tek seçenek olması nasıl sağlanacak?

CHP’yi seçenek olmaktan çıkararak!

Eğer CHP aşağı çekilirse İmamoğlu ve Yavaş’ın tek başlarına edindikleri büyük ağırlık da zor zemin bulur.

Dün itibarıyla Erdoğan aday olur mu olmaz mı, önünde yasal engel var mı yok mu soruları bitti.

Gündem Türkiye’nin iç konularıymış gibi görünüyor ama küresel yapı ve bölgesel planların da bir parçasıyız.

CHP’nin şu gerçeği sürekli gündemde tutarak siyaset üretmesi gerekiyor:

Küresel yapı Erdoğan’la devam etmek istiyor!

Sadece ekim gündeminden üç örnek verelim:

Erdoğan, Kazan’dan dönerken “Putin’den Esat’la beni görüştürmesi için rica ettim” dedi.

Kendisinden ricacı olan bir kişiyi kim istemez!

Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’la İstanbul’da yaptığı ortak açıklamada, “Biz Merkel döneminden beri Almanya ile birlikte çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelecek bütün göçmenleri alacağız” dedi. Scholz teşekkür edip parasını da verdiklerini söyledi.

Bu devirde göçmen deposu olmayı kabul edeni hangi AB ülkesi istemez!

İsrail sadece Gazze’ye değil, Lübnan ve Suriye’ye de saldırabiliyorsa bunda önemli etken Suriye’nin zayıflaması. Bunu sağlayanlardan biri Erdoğan’ın politikası.

Amerika’nın bölgedeki baş müttefiki İsrail’i rahatlatan kişiyi hangi ABD başkanı istemez!

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Bahçeli sürece gövdesini koyarak, Erdoğan da adaylığını koyarak devam edecek. Kayyum olayı sürecin “sopa” boyutu olarak görünüyor. Eğer DEM Parti, Cumhur’la olmazsa ya da ileride olabileceğine dair işaretler vermezse kayyum devam edecek.

CHP’nin duracağı yer çok önemli!

CHP elbette haksızlığa uğrayanın yanında yer alacak, bunun giderilmesi için her türlü çabayı gösterecek.

Şu ortamda en büyük haksızlığa uğrayan kim?

Millet!

CHP buradan ayrılmamalı.

Bir de kendisinden!

Yavaş, CHP’nin bir ilkesinin de milliyetçilik olduğunu anımsattı. Çok haklı ama öteki ilkeler de şunlar:

Halkçılık, devrimcilik, devletçilik, cumhuriyetçilik ve laiklik!

Bunların tümü 21. yüzyılın gereksinimleriyle örtüşen değerler. Türkiye Cumhuriyeti 100 yılı aşıp yeni yüzyıldan gün almayı başardıysa, CHP iktidarda olsa da olmasa da bu değerlerin sağladığı temel sayesindedir.

Cumhur yeni yol haritasını çizdi. Erdoğan’ın önünde iki yol var:

Ya yeniden cumhurbaşkanı seçilecek ya cumhurbaşkanlığına devam edecek!

Gelinen noktada bunları açıkça yazmak sorumluluğundayız.

CHP bu oyunu ancak millet içinde çoğalarak, milletin gücünü arkasına alıp, güven veren bir iktidar hedefi göstererek, güçlü kadro-güçlü liderlik algısı oluşturarak bozabilir!