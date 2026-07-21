Üzerinden tam iki ay geçti. 20 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu video yayımlayarak butlan kararının gerekçelerini duyurdu, 21 Mayıs’ta bölge adliye mahkemesi (BAM) karar metnini açıkladı. 24 Mayıs’ta butlancıların çağrısıyla polis terör operasyonu yapar gibi CHP Genel Merkezi’ne girdi.

Bu üç gün CHP tarihinin unutulmaz bir parçası olacak.

İki ay sonra gelinen noktanın özeti şu:

1- Butlan yönetimi ilk günkü zafer havasından çok uzakta. O günün sevinç, heyecan ve “Geri döndük” coşkusunun yerini yalnızlaşma, hırçınlaşma aldı. Arınma diye geldiler, partiyi Kılıçdaroğlu’na karşı çıkanlardan arıtmak için disiplin organlarını çalıştırmaktan başka bir şey yapmadılar.

2- Seçilmiş genel başkan Özgür Özel’i destekleyen kadro ve taban ilk günkü öfkeden çok uzakta. Öfkenin yerini yeni yol haritası, yeni bir başlangıç heyecanı aldı. Bunu aşağıda açacağız.

3- AKP iktidarı da ilk günkü “gelişmeleri uzaktan keyifle izleme” noktasından çok uzakta. CHP’de seçilmiş ve butlanlaşmış yönetim arasında yarı yarıya ya da 40’a 60 gibi bir bölünme olacağını, bunun da CHP’yi tabanıyla birlikte aşağı çekeceğini düşündüler. Olmadı. Yüzde 90’a 10 gibi asimetrik bir tablo ortaya çıktı. CHP’de kalmayı tercih edenlerin de önemli bir bölümü butlana karşı çıkan ama siyaset yapma zeminini burada gören kesim.

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İktidar dahil, herkesin ana gündemi ikinci şık. Özgür Özel’in Anadolu gezilerinde, en son Kırıkkale’deki milletle bütünleşme yürüyüşünde ortaya çıkan tablo şöyle özetlenebilir:

Taban yeni bir toplanma yeri oluşturdu.

Bu toplanma yerindeki buluşmaya liderlik etmesi beklenen kişi Özgür Özel.

11 Temmuz tarihli, “Yeni bir heyecan” başlıklı yazımızda şu noktanın altını çizmiştik:

Eğer Özgür Özel, büyük bir “yeni başlangıç” oluşturabilirse Yargıtay sorunu çözmek değil, daha karmaşık bir durum oluşturmak üzere devreye sokulabilir!

Bir anlamda öyle oldu.

Bizimki Ankara’daki gelişmelere dayalı bir öngörüydü. BAM, 56 gün sonra adli tatilin başlamasına üç gün kala butlan kararını Yargıtay’a gönderdi. Üç günün de iki günü cumartesi, pazar! Yargıtay yüzde sıfır olasılıkla dün hemen karar verebilir, durum bir nebze netleşebilirdi. Vurguladığımız gibi bu olasılık sıfırdı. Ancak yine de Yargıtay’ın adli tatilde de karar verebileceği konuşuluyor.

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Bu belirsizlik, Özel’in yeni bir yol açma hedefini etkileyecek mi?

Eşik aşılmış görünüyor.

Şunu unutmamak gerekir; butlan yönetimi, CHP’nin başından gitmeyeceğine, hiçbir hukuki sorunla karşılaşmayacağına dair tüm garantileri almış görünüyor.

Son anda bir değişiklik olmazsa bugünkü grup toplantısı “bir son-bir başlangıç” olacak. Yarın da Özel’in genel başkanlığında seçilen parti meclisi (PM) üyeleriyle toplantı var. PM, CHP’nin ana karar organı. PM yarın Özel’e, yeni süreçle ilgili yetki verebilir.

Özel, CHP tabanını da aşan bir heyecan yarattı. Bütün mesele bu heyecanın içini iyi doldurmak. Büyük toplumsal hareketlerin iki büyük motor gücü vardır:

Cesaret ve fikriyat!

Özel, bu cesareti taşıdığını gösterdi. Cesaret, taklit edilemez, bulaşıcı değildir. İnsanın içinde büyüttüğü bir özelliktir.

Fikriyat için uzun arayışlara girmeye gerek yok. Bu iktidarın Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı düşmanlığına karşı tüm yurttaşları kucaklamayı hedeflemek, daha adil bir ekonomik bölüşüm için aklıda kalıcı formüller üretmek yeterli...