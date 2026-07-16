NATO zirvesinde “sofradan” tam puan aldık. Ağırlama haberlerine göre, tabakların tümü sofradan boş toplanmış. Devlet başkanlarına ikram edilen yemek listesine baktık, bizim de kültürümüz arttı!

Sofradan masaya geçersek... Sonuç bildirgesinde de altı çizilen iki ana konu vardı:

Ukrayna ve İran.

İran öne çıktı. Zira Trump, İran’a saldırı talimatını Ankara’dayken verdi! İran görüşmeler iyi gidiyor anlaşma çok yakın, gerçekten yakın, hatta bitti bile, dün de imzalanmış olabilir derken ani saldırı!

Elbette şaşılacak bir şey yok; Trump’ın en büyük özelliği öngörülemezliği!

İran’ın önümüzdeki sonbahara kadar çok ağır saldırılar altında kalacağı, bu kez planın öncekilerden farklı olduğu konuşuluyor.

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İran’ın kuzeyinden başlarsak Azerbaycan Türkiye’de çok fazla didiklenmeyen, değişik bir dış politika izliyor. Bakû’da sıradan bir kafede Azerbaycanlılarla sohbet biraz derinleşse, “Say bakalım bizim büyük şehirlerimizi” diye sorarlar. Bakû, Gence diye başladınız mı, araya girerler:

- Tebriz’i unuttun!

İran’ın nüfusunun önemli bir dilimi, dilimden öte bölümü Azeri. Verilen oranlar yüzde 30’la başlıyor, 3’er, 5’er yukarı doğru çıkıyor.

Bu bilinen gerçek; tam ABD ve İsrail’e göre!

İsrail’in Azerbaycan’la yaptığı stratejik anlaşmalar Hazar’dan Basra’ya yol olur! Bu hattın tamamlayıcısının ABD olduğunu söylemeye gerek yok!

Gelelim Suriye’ye... Suriye Devlet Başkanı “TheŞara”, Fransa’dan Amerika’ya Batı’da pek de kabul görüyor. Neden görmesin; Fransa petrol anlaşmalarını yaptıysa, ABD bütün ülkeyi doğal üssü haline getirdiyse, İsrail Golan tepelerini tepe tepe kullanmaya başladıysa...

ABD’nin yakın gelecekteki İran saldırısında Suriye’yi ana üslerden ve kullanım alanlarından biri haline getireceği görülüyor.

Irak Başbakanı Zeydi ilk yurtdışı ziyaretini ABD’ye gerçekleştirdi! Bunda şaşıracak ne var? Elbette bu ülkeye yapacak! Dünkü haberlere göre Trump, Irak başbakanını bir övdü bir övdü, tarifsiz! “Muhteşem”le başladı, “harika” ile bitirdi. Bu sözleri bir yerlerden tanıyoruz ama neyse! Konu zaten dağınık, daha fazla dağıtmayalım...

Devamı biraz karmaşık gibi ama değil!

ABD, İran’ı vurdukça İran da Körfez’deki Arap ülkelerini, bu ülkelerdeki ABD üslerini vuruyor. Doğal olarak buradaki kabile devletlerinin huzuru bozuldu. Başlangıçta ABD’nin İran’a saldırısına bozulan bu ülkelerin şimdi kapı arkasından ABD’ye şunu söylediği konuşuluyor:

- Madem bu işe giriştin, bitir. Eğer İran’ı yaralı bırakırsan, bizi rahat bırakmaz!

ABD’nin de cevabı elbette hazır:

- Senin desteğinle yaparız ya seydi!

Ahh Ortadoğu bu gerçeği bilseydi!

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Çemberi tamamladığımızda ister istemez şu tanımlama akla geliyor:

İran’a İslam kuşatması!

Bunun anlamı şu:

ABD İran’ı, İsrail’le birlikte vuruyor algısı ortadan kalkacak. Daha çok İran’la öteki İslam ülkeleri arasındaki gerilim öne çıkacak!

Buna Yemen gibi bölgenin aykırı ülkelerinin politikası eklenince senaryonun parçalı kısımları da birleşmiş olacak.

Bu tabloda Türkiye’nin yeri ne olacak?

Başta vurguladık; Trump saldırı emrini Türkiye’de verdi. İran’a karşı politikalarını NATO katında kabul ettirdi. Erdoğan’ı da öve öve bitiremedi!

AKP’nin içinde ve etrafında tarikatlar, cemaatler, dış bağlantıları da olan siyasal İslam unsurlarının bulunduğu dikkate alınırsa, İran konusunda netleşmiş bir bakışın olmadığı görülür.

İktidarın işi hayli zor:

İsrail’e karşı görünüp onun işine yarayacak işler yapmak!

ABD’ye her türlü desteği verip İran’la savaşa karşı gibi durmak!

İran’la diyaloğu güçlü tutup bunu ABD’ye hissettirmemek!