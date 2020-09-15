İYİ Parti’nin büyük fırsatı…

15 Eylül 2020 Salı

Siyasette ittifaklar arası, partiler arası, partiler içi kutuplaşmanın alabildiğine yükseldiği şu günlerde İYİ Parti’nin konumu ilginç…

AKP’nin Cumhur İttifakı’na katmak istediği…

MHP’nin evine dön dediği…

CHP’nin Millet İttifakı’nda kalması için özen gösterdiği…

HDP’nin kahvaltı yapmak istediği…

Siyasetin kavşağında bir parti.

Son anda bir değişiklik olmazsa 20 Eylül’de ikinci olağan büyük kurultayını yapacak. 25 Ekim 2017’de kurulan bir partinin üç yılda bir olağan, dört olağanüstü kongre yapması, kuruluşunun sancısız olmadığını gösteriyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DYP’de İçişleri Bakanlığı, AKP’de kurucu olma aşamasından ayrılış, MHP’de Meclis Başkan Vekilliği yapmış bir kişi olarak siyasette deneyimle enerjinin çakıştığı bir dönemi yaşıyor.

Akşener, gerektiğinde kadın duyarlılığını da göstererek yazının girişinde vurguladığımız bir konuma geldi.

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Türkiye’de siyasi yelpaze 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra darmadağın oldu, hâlâ toparlanamıyor. AKP, CHP’nin eski genel sekreteri Ertuğrul Günay’ı Kültür Bakanı yapmaktan ANAP’lı Erkan Mumcu’yu Milli Eğitim Bakanı yapmaya, DYP Genel Başkanlığıâna oynamış Köksal Toptan’ı Meclis Başkan Vekilliği’ne taşımaktan MHP’li Sadık Yakut’u kurucuların başına getirmeye kadar her partiden devşirme yaptı.

Gelinen noktada AKP, merkez sağı kucaklayacak kollarını yitirdi. Üstelik yola çıktıklarının yarısı başka arayışlara girdi. AKP vitrinine bakınca şu çıkıyor:

Erdoğan yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştirdi.

CHP, bu boşluğu da görerek merkez sağ seçmenin oyunu alma hedefine dönük adımlar attı. Bu adımları daha ileri götürmesi zor. Bunun yerine Millet İttifakı’nın sağ kanadını yanında tutarak devam ediyor. Sanki CHP’ye uygun düşen yol şu:

Kadrolarına sağdan siyasetçi katmak yerine sağa güven vermek.

MHP’nin merkez sağı kapsama durumu AKP ortaklığıyla birlikte daha da zorlaştı. Bu zorluğa karşın, devletin bekçisinden polisine bütün güvenlik birimleri içinde MHP’nin yüz bin kadar alım yapılmasına köprü olması fena güç değil.

Bütün bunlara sistem değişikliğinin getirdiği karmaşayı da eklemek gerek. Seçim barajı yüzde 10, iktidar barajı yüzde 50! Yüzde 1 bile çok kıymetli.

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İYİ Parti böyle bir ortamda kurultayını yapıyor.

Yüzde 10 sıkıntısı görünmüyor ama oturacağı zemini netleştirme sıkıntısı devam ediyor. Yukarıda özetlediğimiz gibi merkez sağdaki boşluk da devam ediyor. Geçmişte merkez sağa oy veren seçimler bugün neredeyse tüm partilere dağılmış durumda. Elbette İYİ Parti de dahil…

Devlet Bahçeli Akşener’e, “evine dön” dedi, Erdoğan, “Bahçeli doğru söylüyor” dedi.

Akşener, yanıtını bulunduğu yeri bozmadan verdi. Ancak Saray’ın siyaset yapma biçimi, “çağırdık gelmedi, o zaman boş ver” türünden değil. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan, Akşener’i Millet İttifakı’ndan koparmak için “güçlendirilmiş parlamenter sistem” görüntüsü oluşturacak adımlara bile hazır.

Sarayın maddi-manevi ikna gücünün ne kadar yüksek olduğu yaşanarak görüldü.

Akşener, İYİ Parti’yi nasıl kurduğunu, boğma girişimlerine karşı hangi badirelerden geçtiğini, zor anlarda kendisine hangi ellerin uzandığını elbette unutmamıştır. Ne tür işbirlikleri olursa olsun Akşener bu noktaya bileğinin hakkıyla geldi. Ortada bir diyet sorunu yok ama dileriz niyet sorunu olmaz!

Türkçemiz de maşallah çok niyetli, “kime niyet kime kısmet” var… “İyi niyetli-kötü niyetli” var…

İYİ Parti siyasal birikimini ranta mı çevirecek halka mı?

Bizimki de amma gereksiz bir soru; elbette kendine yakışanı yapacak!