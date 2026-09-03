Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kitap yasak... Hitap yasak...
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Kitap yasak... Hitap yasak...

03.09.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Sonunda bu da oldu. Ekrem İmamoğlu’nun mahkemede yapacağı savunmayı kitaplaştırıp kamuoyu ile paylaşması yasaklandı.

Savunma hakkının kutsallığını, yargının iddia-savunma-hüküm üçgeninde eşitliğini geçtik. Tutuklu yargılanan bir kişinin lehine olan delillerin de toplanması için talepte bulunma hakkını geçtik. Onca ağır suçlamalara karşı, yargı önünde cevap verme hakkını da geçtik.

Elde kaldı sanığın mahkemede yapacağı savunmanın tam metnini kitap haline getirip kamuoyu ile paylaşma hakkı!

Şimdi bu da kısıtlanıyor.

Tablo Özgür Özel’in, İmamoğlu’nun zaman zaman yaptığı şu değerlendirmelere haklılık kazandırıyor:

- Burada bir yargılama yok. Yargılıyormuş gibi yapma var. Verilmiş bir kararın açıklanma zamanı bekleniyor!

***

Her şey ağustos ayının son haftasında oldubitti. İmamoğlu’nun 10 bölüm halinde 400 sayfalık savunmasının “Millet Şahidimdir” adıyla basım aşamasına gelmesinin ardından Kırmızı Kedi Yayınevi Kültür Bakanlığı’na bandrol için başvuruyor. Bu arada kitabın içi basılıyor ve ciltlenmeye hazır hale getiriliyor. Tam bu sırada İstanbul 4. Sulh Hukuk Hâkimliği 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3/2 ve 25/2 maddelerini gerekçe göstererek kitabın “basılmış ve basılmakta olan tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtılmasının ve satışa sunulmasının yasaklanmasına” karar veriyor.

27 Ağustos tarihli karar anında uygulanıyor, yayınevine okurdan önce polisler giriyor.

İmamoğlu’nun haksız yere tutuklu olduğu, adil yargılanmadığı bundan daha iyi anlatılamazdı!

İmamoğlu’nun bedenini tutukladılar, duruşma salonunda savunma yapmasını sınırladılar, sosyal medyasını yasakladılar, belediye başkanı seçildiği İstanbul’da fotoğraflarını yasakladılar, sesini yasakladılar, afişlerde adının yer almasını yasakladılar.

Ve şimdi kitabını yasaklıyorlar.

4000 sayfalık suçlamaya, 400 sayfayla yanıt vermiş; olmaz diyorsunuz!

Yasaklamaya dayanak gösterilen maddelere baktık; milli güvenlikten Atatürk’e dair suçlara, halk arasında korku ve panik yaratmaktan başkalarının haklarının korunmasına kadar her şey var!

İmamoğlu hakkında 435 suçlama üretilmiş. Her biriyle ilgili bir saat konuşsa 435 saat eder, yarım saat konuşsa 217.5 saat eder, 15 dakika konuşsa 109 saat eder. Buna karşın yarım günde savunmasını tamamlaması isteniyor. “Bu yetmez” deyince kayda, “susma hakkı” diye geçiyor.

Şimdi İmamoğlu, “uygun bir zamanda, makul bir sürede” savunma yapmak için bekliyor!

Velev ki İmamoğlu’nun savunma kitabında suç unsurları var! İyi ya, yayımlansın kitap. Çıkın kamuoyuna, deyin ki:

- Bu kişi bir suç makinesi. İşte savunma yaparken bile suç işlemiş!

Bunun yerine kamuoyunun içeriğini bilmediği bir savunmayı yasaklıyorsunuz.

***

Kitap yasaklayan iktidarlar hiçbir zaman iyi hatıralar bırakmamıştır.

Böylesi yasakları hep ters tepmiştir.

İç cepheyi güçlendireceğiz demekle milyonların oyunu almış bir belediye başkanını tutuklayıp savunma hakkını dahi çok görmek yan yana gelmez.

Yasaları adeta yasaklar diye uygulayarak adalet dağıtamazsınız, adaleti dağıtırsınız.

Nasrettin Hoca’ya sormuşlar:

- İki kere iki kaç eder?

Hoca kavuğunu düzeltip cevap vermiş:

- Satın alırken mi, satarken mi?

Yasaların uygulanması ne yazık ki buna döndü. Kimine yasaların “haklar” tarafından veriliyor kimine “haklamalar” tarafı!

Kitap yasak. Hitap yasak.

Bu gidişle İmamoğlu’na sadece şu hak kalacak:

Hüküm giyme hakkı!

İlgili Konular: #Kitap #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel #Atatürk #tutuklu

Yazarın Son Yazıları

Kitap yasak... Hitap yasak...

Sonunda bu da oldu.

Devamını Oku
03.09.2026
Gemisini batıran kaptan!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu kursağımızda bırakan acı bir olay yaşadık.

Devamını Oku
02.09.2026
Mekke Anlaşması!

7 Ağustos 2026’da gündeme düşen haberle Türkiye şunu öğrendi...

Devamını Oku
01.09.2026
İktidar tam kinli, Yavaş temkinli!

İktidarın, yargı eliyle siyasete yön verme, gücünü koruma, rakibini etkisiz hale getirme girişimlerinin başkent ayağının daha çok konuşulduğu günlerdeyiz.

Devamını Oku
29.08.2026
Fesih mi fetih mi?

Beklenen haber önceki gece geldi.

Devamını Oku
27.08.2026
Liderinin beraat ettiği suç örgütü!

Belediye operasyonlarının başladığı günden beri vurguladığımız başlıca unsurlardan biri şuydu...

Devamını Oku
26.08.2026
Gazilerden protez-to!

Onlar hiçbir şey söylemeseler bile protezleriyle Kızılay’da, Taksim’de, Konak’ta, kent meydanlarında yürüseler her şeyi anlatmış olurlar.

Devamını Oku
25.08.2026
FETÖ... SETÖ-METÖ!

Gündemde Süleymancılar operasyonu var.

Devamını Oku
22.08.2026
Üçüncü ayda sonuç: Etimesgut-Menderes!

Bugün, butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun videoyla butlanı haber verişinin üçüncü ayı.

Devamını Oku
20.08.2026
Üniter ve büyük Türkiye!

Anadolu insanı ne güzel söylemiş: Sürekli bal diyerek ağız tatlanmaz!

Devamını Oku
19.08.2026
Millet aklı!

İktidar partisinin 25. yılı “kutlamaları” hem memleketin geldiği noktayı özetledi hem de Erdoğan’ın ana hedefinin ne olduğu bir kez daha ortaya çıktı!

Devamını Oku
18.08.2026
Toplanma yerinde durum!

Türkiye nasıl doğal depremler ülkesiyse aynı zamanda siyasal depremlerin de ülkesi.

Devamını Oku
15.08.2026
AKP’de obezleşme!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adındaki her iki değeri de arata arata 25. yıla giriyor.

Devamını Oku
13.08.2026
AKP’nin barış sicili!

Terörsüz Türkiye hedefi ile çıkılan yolda iki yıl sonra bir çerçeve oluştu.

Devamını Oku
12.08.2026
Dalgalı bir süreç!

Terörsüz Türkiye sürecinin “yasaya giriş” bölümü bile önümüzdeki dönemin ne kadar çetrefilli geçeceğini ortaya koydu.

Devamını Oku
11.08.2026
Barış bütündür!

Gündem terörsüz ve muhalefetsiz bir Türkiye!

Devamını Oku
08.08.2026
Strateji mi pazarlık mı?

22 Ekim 2024’te Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında Öcalan için “Gelsin, DEM Parti’nin Meclis grubunda konuşsun” sözleriyle başlayan “terörsüz Türkiye” süreci dün yeni bir aşamaya evrildi.

Devamını Oku
06.08.2026
5 Ağustos 2013...

Bugün Silivri Cezaevi içinde kurulu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ergenekon kumpas davasında verdiği kararları açıklamasının 13. yıldönümü.

Devamını Oku
05.08.2026
Korkak bin kez, cesur bir kez ölür!

Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte gözaltına alınan belediye başkanlarının, bürokratların, yöneticilerin tutukluluğunun 100. günüyle ilgili etkinlik duyurulduğunda içim cız etmişi.

Devamını Oku
04.08.2026
Gün ardından gün doğar!

Değişim, yaşamın her alanında karşılık bulan, en çok da siyasete yakışan sihirli bir sözcüktür!

Devamını Oku
01.08.2026
Zafer suçu!

Güne Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a yönelik şafak operasyonuyla başladık!

Devamını Oku
30.07.2026
Terörsüz Türkiye... Terörsüz bölge!

İç politika yoğunluğunda gündemdeki yerini koruyan “terörsüz Türkiye” süreci Meclis yasama yılının sonunda en kritik aşamasına girdi.

Devamını Oku
29.07.2026
Yeni siyasi yelpaze!

Yeni Parti, siyasi yelpazenin tüm renklerini etkileyecek bir akım oluşturdu.

Devamını Oku
28.07.2026
Yeni Parti’nin kodları: Büyük bir toplanma yeri!

Butlan yönetiminin 24 Mayıs Pazar günü CHP Genel Merkezi’ne bibergazı ve polis eşliğinde girdiği gün keskin bir kırılma ve karılmaya evrildi.

Devamını Oku
25.07.2026
Özel’e iktidarı vermek ya da vermemek!

Ana muhalefet lideri Özgür Özel’in önceki günkü grup konuşmasında ayrıca yazı konusu yapılabilecek pek çok değerlendirme vardı.

Devamını Oku
23.07.2026
Tarihi bir gün: Kırılma ve karılma!

CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, dün bu unvanla son grup konuşmasını yaptı.

Devamını Oku
22.07.2026
İkinci ayda durum...

Üzerinden tam iki ay geçti.

Devamını Oku
21.07.2026
‘Çocuğu tutukladılar!’

Hafta ortasında sabahın erken bir vaktiydi.

Devamını Oku
18.07.2026
İran’a İslam ablukası!

NATO zirvesinde “sofradan” tam puan aldık.

Devamını Oku
16.07.2026
Bir yanılan!

Butlan kararıyla CHP’nin yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV’den sonra TV100’deki canlı yayında yaptığı açıklamalar bir yandan kimi tahmin ve öngörüleri doğruladı bir yandan da yeni soru işaretleri doğurdu.

Devamını Oku
15.07.2026
‘Geç başımıza!’

Deprem sadece bir doğa olayı değildir.

Devamını Oku
14.07.2026
Yeni bir heyecan!

Temmuz ayı sadece CHP’yi değil, bütün partileri etkileyecek gelişmelere gebe.

Devamını Oku
11.07.2026
1 Mart tezkeresine dönüş!

NATO’nun Ankara zirvesi önümüzdeki görünür geleceğin gündemini belirleyecek bir sürecin başlangıcı oldu.

Devamını Oku
09.07.2026
'Ülke içinde istediğini, ülke dışında istediğimi yap'

Boş kent haline gelen başkent Ankara’da dün başlayan NATO zirvesi, gerek içimizde gerekse dışımızda pek çok yeni adımın başlangıcı olacak.

Devamını Oku
08.07.2026
Kahkahalarda boğulmak!

Deniz Göktaş, göktaşı gibi düştü gündeme!

Devamını Oku
07.07.2026
Haberal’ın kızları: 15-0!

Yeri geldikçe vurguladığımız bir gerçek var...

Devamını Oku
04.07.2026
2 Temmuz 1993: Alevlerin karanlığı!

Yakın tarihimizin pek çok karanlık yılı var.

Devamını Oku
02.07.2026
Teksas’tan Ankara’ya!

7-8 Temmuz’da Ankara yapılacak NATO zirvesi kent makyajından gelecek yılların güvenlik mimarisine, önleyici tutuklamalardan Trump’ın Erdoğan’a beslediği büyük sevgiye kadar pek çok boyutuyla gündemde.

Devamını Oku
01.07.2026
Özgür Özel artık millette tutuklu!

CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’in Anadolu gezileri önümüzdeki dönemin yol haritasını da belirliyor.

Devamını Oku
30.06.2026
Silivri’den arınma beklemek!

Çarşamba günü Silivri’deydik.

Devamını Oku
27.06.2026