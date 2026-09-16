12 Kasım 2011’de dönemin kumpas davaları kapsamında tutuklanan MİT görevlisi Kâşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde ölümü 15 yıl sonra yeniden araştırılıyor.

Her şey bir yana hapiste ölüm başka bir şey!

O gün biz de Silivri’de mahpustuk. Kozinoğlu’nun kaldığı koğuşla aramızda birkaç koridor vardı. Hapiste sağlıkla ilgili temel öğüt şudur:

Hastalanmamaya bak!

Hastalanmanın tarifi de şöyledir:

Hapis içinde hapislik!

Hastalandığınızda ilk kademe cezaevinin reviri, ikinci cezaevi yerleşkesinin üst reviri, üçüncüsü Silivri Devlet Hastanesi, dördüncüsü Haseki Araştırma Hastanesi, beşincisi üniversite hastanesi.

Bunları atlayamıyorsunuz. Acilse başka uygulama geçerli, onun da kendi içinde kademeleri var.

Kozinoğlu’nun fenalaşmasıyla hastaneye ulaşması arasındaki zaman dilimi bir saati geçiyor. Bunu o günlerde aynı koğuşta bulunan Hasan Ataman Yıldırım mahkemeyle de paylaşmış, bildiklerini anlatmıştı.

Dosya 10 Nisan 2012’de takipsizlikle sonuçlandı, Kozinoğlu’nun ölümünde şüpheli bir durumun olmadığı resmi kayda geçti. Kararı veren savcı Ali İşgören daha sonra FETÖ soruşturmasıyla meslekten uzaklaştırıldı.

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Bugün dosya yeniden açıldı. Takipsizlik dosyasındaki tüm veriler incelemede. Birkaç gündür kamuoyuna yansıyan haberlere bakıyoruz, şunu söylemek mümkün:

Şüphe artıyor ama bunu somutlaştıracak deliller henüz yok!

Böylesi ölümlerin araştırılması, sır perdesinin kaldırılması çok önemli. Bu anlamda sürdürülen çabanın sonuca ulaşmasını yürekten diliyoruz.

Kozinoğlu, kumpas davalarının en hassas tutuklularından biriydi. Bu hassaslıkları şöyle özetleyebiliriz:

1- MİT mensubuydu. Kamuoyuna yansıyan görev yerleri, o dönemin ayrıca gündemindeydi. Kurumdaki işlevini elbette en iyi kurum bilecektir. Bu konuda dışarıdan yorum yapmak doğru olmaz. O dönem dışarıyla paylaştığı bilgiler tam bir “görev adamı” olduğunu, FETÖ’vari yapıları daha çok CİA’nın maske takmış hali olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

2 -Ergenekon davası tam bir devleti çökertme girişimiydi. Askerden polise, akademisyenden gazeteciye, mafyadan çetelere kadar her kesimden kamuoyunun tanıdığı kişiyi aynı çuvala koyup yargılarken bir de MİT mensubu koymamak olmazdı!

3- En hassas soru şu; Kozinoğlu mahkemede tüm bildiklerini anlatır mıydı? Bir başka deyişle o dönemki adıyla cemaat medyasının kurgusunu çökertir miydi? Bize göre çökertmese bile ciddi bir gedik açardı. Her şeyden önce bulunduğu konum buna elverişli.

4- FETÖ’nün o dönem dört önemli ayağı olduğunu vurgulamak gerek; devlete sızma, topluma nüfuz etme, eğitim, medya! Son ikisi ilk ikisinde ilerlemek için önemliydi. Bu anlamda Kurtlar Vadisi dizisinde Kozinoğlu tiplemesini andıran bir karakterin öldürülmesi en hafif tanımla “normal” değil.

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Kozinoğlu hapiste pek çok kesime mektup yazmıştı. Bunlardan bazıları yayımlandı. Bana da uzunca bir mektup yazmıştı. Mektuptaki tarih bölümü şöyleydi:

24 Eylül 2011 Silivri, (saat) 02.10

Mektuptan Orta Asya, Balkanlar ve Ortadoğu’ya çok hâkim olduğu anlaşılıyordu. Hapiste bana gelen mektuplardan bir seçkiyi Ağustos 2012’de kitaplaştırmıştım. Cumhuriyet Kitapları’ndan “O Mektubu Yazan Bendim” başlığıyla yayımlanmıştı. Kitapta yer verdiğim mektuptan bir paragrafı aynen paylaşıyorum:

“Tek üzüldüğüm görev yerimden çekildim. O bölge yanıyor şimdi. ABD ve onun kız kardeşlerinden İngiltere ‘Yalan Rüzgârları’ ile at koşturuyor orada. Oranın Türkünü üzdüler. Beni kim itibarsızlaştırabilir ki bana itibarımı hiç kimse vermedi. Ben çalışarak aldım. Bunu yakında tüm TÜRKİYE görecek.”