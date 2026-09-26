Fon soygununun boyutları ilk günlerin sıcaklığı geçtikten sonra daha net ortaya çıkacak. Soygunun boyutları derken sadece bundan etkilenen kişilerin durumundan, soygunu yapanların yöntemlerinden söz etmiyoruz. Bu sistemin işleyiş şeklinden, en anlamlı sözcüğün güven olduğu bir işleyişin dişlilerini döndürenlerden de söz ediyoruz.

Soygunun patlak vermesinin üzerinden bir hafta geçti; olay hâlâ faili meçhul bir cinayet gibi araştırılıyor. Oysa buna faili meçhul değil, faili meşhur denir! Aylardır içeriden dışarıdan yapılan uyarılara karşın 20 milyar dolarlık bir kayıp söz konusuysa bu boyuta ancak gözetim altında gelinmiş olabilir!

20 milyar doların boyutlarıyla karşılaştırmalar yapılıyor. Biz de birkaç veriye baktık. 2025’te Türkiye’nin toplam turizm geliri 65 milyar dolar. Bunun üçte biri! İhracatımızda yüksek teknolojinin payı 9.9 milyar dolar. Bunun iki katı!

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Dün akşam saatlerine dek fon operasyonlarında hakkında işlem yapılan kişi sayısı 75’ti. Yarıdan fazlası tutuklandı. Mesele tutuklu sayısı değil, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, 455 bin 758 fonzedenin kaybının fonzadelerden karşılanmasını sağlayacak adımların atılması. Bu bağlamda baştan sona resmi izinlerle yapılabilen bu işlemlerde sorumluluğu olan kişilerin ortaya çıkarılması.

Konunun neredeyse bütün unsurları yerli ve milli! Muhammed Yarız 28 yaşında, Pusula Portföy ve Pusula Holding sahibi. Siyaset bilimi okumuş. Demek ki iyi bir eğitimden sonra birkaç yıl içinde bunları başarmış, üstüne Birevim’in yöneticiliğini eklemiş. Yat, jet ve 5 lüks aracı saptanabilenler! Bir tek tren eksik! Operasyonu haber alınca 5 lüks aracını 26 bin liraya devretmiş. 5 araçtan 4’ü dış cephesinde “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” yazan Emniyet binasının önünde yan yana dizilmiş, görüntülendi. O araçların deposunu doldurma bedeli kadar bir parayla devri de akıl işi!

Devam edelim; Tera 3 yılda yüzde 60 bin, Destek 17 ayda yüzde 7 bin değer arttırmış. Füzeyi icat etmişiz, haberimiz yok! Tam da dünyanın bizi kıskanacağı hız!

Kara mizah bir yana; bu tablonun sadece tetikçileri değil, bu iklimin oluşturucuları da ortaya çıkarılmalı. SPK’nin açılımının; soygunu perdeleme kurulu olduğuna inanmıyoruz.

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Dün açıklanan en ciddi önlem şuydu:

“Yayın yasağı!”

Keşke bundan önce “yiyin yasağı” getirseydiniz!

Gerekçe milli güvenlik!

“Kahramanlar” yerli ve milli olduğu için mi acaba?

Yeniden altını çizelim; amacımız kara mizah değil, olayı olabildiğince akılda kalıcı bir şekilde izah etmek!

AKP iktidarı döneminde iki kez “gri listeye” girip çıkmış Türkiye için The Economist’in fon olayından sonra yorumu şu:

“Türkiye gelişmekte olan piyasalar ekseninden çıkarılabilir, sınır piyasalar statüsüne inebilir!”

Bu değerlendirmesinden önce şu anımsatmayı yaptı:

“Uluslararası endeks MSCI, geçen haziran ayında Türkiye’yi manipülasyon konusunda uyarmıştı!”

Sözün özü bu noktaya resmi geçitle, göstere göstere gelinmiş durumda. “Fon” sözcüğünün fonetik anlatımı da zengin. Adeta megafonla bağıra bağıra işlem yapmışlar.

Bunca mega fon da megafonla duyurulur elbet!

Bütün bunlardan sonra önceki akşam yalan olduğu ayan beyan ortada, gerçek olması olanaksız bir haber yayıldı:

Mehmet Şimşek istifa etti!

Duyar duymaz yalandır dedim. Bizde böyle durumlarda istifanın “de” hali geçerlidir!

İstif olur, istifade olur ama istifa olmaz!