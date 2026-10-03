16 Eylül’de patlayan, uzun süredir sistemli olarak devam ettiği anlaşılan fon vurgunuyla ilgili gelişmeleri izlerken bir arkadaşımız şöyle dedi:

“Abi bu iş büyüyor, mutlaka önlem alırlar.”

- Sence nasıl bir önlem alırlar?

“Göreceksin, hafta sonuna kadar gündemi değiştirirler.”

- Olabilir ama bu olayı örtecek, kamuoyunu ikna edecek daha büyük bir olay bulmaları gerek!

Hafta sonu gelmeden gündemi etkileyebilecek önemli bir operasyon başladı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Mersin’in iki önemli ilçesi Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan 56 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Çerçevesi belirsiz bir suçlama:

Kamuyu zarara uğratmak!

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İktidar fon vurgunuyla ilgili ikili bir çaba içinde:

1- 455 bin 758 mağduru ikna edecek yol haritası oluşturup seslerini yükseltmemelerini sağlamak. İlk aşama ilk 1 milyon liranın ödeneceği açıklandı ama zaman yok!

2- Olayın AKP içine ve çevresine uğramadan, teğet geçip sadece şirketler etrafında soruşturulmasını sağlamak. Adı açıklanmış olanları da “tamamen bireysel, anlık bir şeytana uyma gafletine” sokmak.

İktidarın yarı ve tam resmi yayın organlarının dünkü havası buydu.

Ne var ki mızrak çuvala, soygun borsaya sığmıyor. Taşıyor.

İşte böyle bir ortamda Mersin operasyonu başladı.

Vahap Seçer’i yıllardır tanıyoruz. Meclis sıralarından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yüzde 60’lık halk desteğiyle geçti. Mersin Türkiye’nin fotoğrafıdır. Ülkemizin toprak ve insan zenginliğini yansıtır. Hiç unutmam, yılları önce sevgili kardeşim Ahmet Yorgun konferansa çağırdığında Mersin’deki hemşehri derneklerinin çokluğundan söz etmişti. Birinin adı şöyleydi:

Mersin’e Adana’dan Göçen Mardinliler Derneği!

Mersin, limanıyla başta Ortadoğu olmak üzere dünyaya, Toroslarla Anadolu’ya açılan bereketli bir kent. 31 Mart 2024 seçimlerinde Mersin’in ilçesi Akdeniz Belediyesi’ni DEM Parti’den Hoşyar Sarıyıldız kazandı, Kasım 2025’te tutuklandı, kaymakam kayyum olarak atandı. Akdeniz’in komşu ilçesinde de MHP güçlü.

Sözün özü, Vahap Seçer bütün partilerin genel kabulünü kazanmış bir başkan. Sosyal belediyecilikte mahalle mutfaklarından semt kreşlerine, üretici destek paketlerinden resmi sayıyla 300 bini aşan Suriyeliler için uyum merkezlerine kadar geniş bir sosyal belediyecilik yelpazesi var. Uzun ve geniş yaya sahil yolunda bizim de yürümüşlüğümüz oldu.

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Mersin operasyonu fon vurgununu örter mi örtmez mi ikilemini tartışırken dün sabah da İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’e yönelik operasyon haberi geldi. Özmen kendisini çok iyi yetiştirmiş bir uzman yönetici. Ekrem İmamoğlu’nun siyasete kazandırdığı değerlerden biri.

Eyüpsultan’ın bütün özelliklerine hitap ederek başkanlık yapıyor.

Belediye başkanları anlamında yeri geldikçe vurguladığımız bir ikili durum 24 saat içinde yaşandı. 30 Eylül akşamı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Saray’daydı, 1 Ekim sabahı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer evinden alınıp Emniyet’e götürüldü!

Tugay, önceki gün Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi üyeliğinden istifa etmiş. Şube başkanı Cengiz Onur’a sorduk, doğruladı.

Tablo ortada; ya rozet ya kelepçe!

Aslında fon vurgunuyla da tarif edilebilecek bir durum var. İstanbul’daki ilçe operasyonlarının adım adım büyükşehri ele geçirmeye yönelik olduğu, sanki gayet demokratik bir hak kullanılıyormuş gibi tartışılıyor!

Belediye operasyonlarından doğan sonuç da milli irade vurgunu değil mi?