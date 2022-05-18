SADAT: Seçimden daha fazlası!

18 Mayıs 2022 Çarşamba

Kısa adı SADAT olan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ve kapı önü ziyaretiyle yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, arkadaşımız Orhan Bursalı’ya yaptığı açıklamada kendine gelen bilgilerin seçim güvenliğini tehlikeye düşürebilecek nitelikte olduğunu vurguladı. SADAT’ın kimi karanlık eylemlere girişebileceğini, seçmenin korku iklimine sokularak iradesinin sakatlanabileceğini söyledi.

Demokrasisi karaya değil de rayına oturmuş bir ülkede böyle bir iddianın ülkeyi yönetenler tarafından anında yanıtlanması, gerçeğin açıklanması gerekir.

Kılıçdaroğlu, konunun ayrıntısına girmek istemiyor ama bu kadarı bile ürkütücü!

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Soğuk Savaştan sonraki 30 yıllık süreçte dünya genel sağduyusunu yitirdi. Küreselleşme dünya güvenliğini de kirletti. 1997’de ABD, Blackwater adıyla özel şirket statüsünde bir askeri örgüt kurdu. Askeri alanda değişik bir dönem başladı.

20. yüzyılın ikinci yarısında NATO bağlantılı kimi karanlık örgütlenmeler 21. yüzyıl başında tasfiye edildi ya da tasfiye edildiği açıklandı. Blackwater, son 25 yılda Afganistan’dan Irak’a ABD işgalinin etkin olduğu bölgelerde karanlık işler için kullanıldı.

Rusya da benzer şekilde Wagner adlı bir örgüt kurdu. Ukrayna’da, Suriye’de devlet olarak üstlenmekte zorlanacağı kimi işleri Wagner’e yaptırdı.

NATO’nun İtalya’dan İspanya’ya hemen her üye ülkedeki gizli yapıları tasfiye edildi, Türkiye hariç!

Konunun bu yanını çengelli bırakıp devam edelim…

Türkiye’de de 28 Şubat 2012’de SADAT kuruldu. Kuruluş tarihi özel olarak seçilmiş olmalı! Kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi. Aynı zamanda Saray’ın güvenlik danışmanlığını yaptı. Yönetim kurulu başkanı ise oğlu Melih Tanrıverdi.

Resmi faaliyet listesinde askeri danışmanlık, alışılmadık askeri eğitim, özel kuvvetler eğitimi var.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi ordusu dışında hangi kurumun askeri işi var ki SADAT ona danışmanlık yapıyor?

Alışılmadık askeri eğitim ne?

Türkiye’de özel kuvvetler deyince akla ne geldiği malum! Özel kuvvetlerin ayrıca özel olanı ne anlama geliyor?

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Daha da çoğaltılabilecek bu soruları alt alta koyunca işin bir seçim güvenliğinden daha fazlası olduğu anlaşılıyor.

Kılıçdaroğlu’nun devlet içinde SADAT’tan rahatsız olanlar var demesi bilgi kaynağının yönünü de ortaya koyuyor.

Kılıçdaroğlu, seçmenin seçimden umudunu kesmesinin çok tehlikeli olduğunu vurgularken bu saptamayı yapmakla yetinmemeli. Sık dile getirdiği iktidar değişikliğinin toplumun en geniş kesimlerinde hissedilmesini sağlamalı.

Olası kötülükleri bildiren kimlikle önde olmak oya dönüşmez.