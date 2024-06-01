Şahsıma mektuplar (21) İkti-dardayım!

01 Haziran 2024 Cumartesi

Her şey üst üste geliyor ama olsun. Ben onları alt alta koymasını bilirim.

Meseleleri mesele yapmazsan mesele olmaktan çıkar!

Şu aşamada milletin meselesini millete havale ederek yürüyorum. Emekliler biraz daha emeklesin.

Atanamayan öğretmenler eğitimlerini biraz daha artırsın.

Üreticiyi ithalatla terbiye edemedik, biraz daha dirensin.

Dar gelirlilerin adını zaten dar gelirli diye koymuşuz, bunu değiştirmeye ne gerek var!

İnsanımızın bunca sorununu yeterince kullandık. Daha fazla kullanmanın zorlukları olacaktı. Düşündük milletimize yepyeni bir sorun armağan etmek için ne yapabiliriz diye. Bulduk.

Köpekler...

Sokak köpeklerini gündemin ortasına salalım dedik!

Milleti yıllardır uyutuyoruz bir şey diyen yok. Tutturdular, “Köpekleri uyutmayın” diye!

Uyutalım mı uyutmayalım mı diye, uyutmayı bir süre daha sürdürecek gibiyiz!

***

Milletim benim velinimetim. Onlara şöyle yerli ve milli, darbe almamış, yeni bir anayasa versem diyorum.

Ben bunu söyledikçe tutturuyorlar, “Önce mevcut anayasaya uy. Her gün anayasayı çiğniyorsun” diye. Anayasa sakız mı ki çiğneyelim. Tam aksine biz kılına zarar gelmesin diye anayasanın üzerinde titriyoruz.

Neden?

Anayasal devlete saygımızdan!

Ama bu anayasayı darbeciler yaptığı için anayasayı hiç kullanmayanlar olarak el değmemiş bir anayasa yapalım diyoruz.

Öyle bir anayasa yapacağız ki toplumun bütün kesimleri kendini bulacak.

İlk 4 madde kalsın diyenlere, “hay hay” diyeceğiz, kalsın, aynen koruyacağız.

İlk 4 madde değişsin diyenlere, “hay hay” diyeceğiz. Ne istiyorlarsa ortadaki maddelerin arasına koyacağız.

Böylece ilk 4 kalsın diyenler, ilk 4’e bakacak. İlk 4 gitsin diyenler, ortadaki 4’e bakacak.

Nasıl, dört dörtlük bir anayasa değil mi?

Ee herkesin istediğini yaptıktan sonra 2 maddecik de ben istemişim çok mu? Sonuna doğru anayasaya saygımızı sadakatimizi göstermek için madde ekleriz:

“Yeni anayasa ile birlikte daha önce cumhurbaşkanlığı yapanların görev süresi sıfırlanır. Bir kişi ancak iki dönem aday olabilir.”

Hepsi bu... Şahsımın adı geçiyor mu? Geçmiyor. Sırf anayasaya saygımızdan, sı-fırlıyoruz!

***

Anayasa işini bu hedefle zamana yaydım ama asıl derdim başka!

15 Temmuz’da devleti FETÖ’den temizleyelim dedik. Bir taşla iki kuş vurduk. Birincisi FETÖ’den kurtulduk, ikincisi kendi istediğimiz devleti kurduk.

Kurduk ama FETÖ kadroları gidince kuruduk. Yerine daha demokratik bir yapı kuralım diye yola çıktık. Yeraltı dünyasıyla yerüstü dünyasını buluşturduk. Tarihte eşi görülmemiş bir birlik beraberlik yarattık.

Şimdi o da çöktü!

Mafya gruplarıyla saray grupları, cemaat gruplarıyla çete grupları iç içe geçti, lastik patladı. Bütün bunları içimde tutup iktidarımı nasıl sürdürürüm, ona bakıyorum.

Dışarıdan yana endişem yok. İsrail’in en büyük korkusu “güçlü Suriye” idi.

Suriye’yi paramparça ettik, Esad’ı da Esed yapıp elini ayağını bağladık. İsrail, Gazze’de ölüleri öldürüyor, Suriye’den çıt yok. Niye? Suriye’nin kendisi çatırdamış, nasıl çık çıkarsın!

BOP eşbaşkanlığının böylesine hakkını verirken benimle çalışmak istemeyenin ya aklı yoktur ya planı!

Bütün bunlardan sonra yarın İsrail’e yüksek sesle saldırsam diyorum!

Şahsımın c-esaretini tüm dünya görsün!