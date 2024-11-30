Şahsıma mektuplar (43) Sahtekale!

30 Kasım 2024 Cumartesi

Sonunda Tahtakale’nin de pabucunu ters giydirdik. Memleketim her şeyin olduğu gibi doların da sahtesiyle tanıştı. Güya ekonomisi tıkır tıkır işleyen devletlerde bir doların bile sahtesi ortalığı allak bullak eder, istifa eden olur. Bizde istifa-de edenler olur!

Hafta içinde piyasada 600 milyon dolarlık sahte doların olduğu haberi yayıldı. Döviz büroları kapandı. Kapalıçarşı mıdır Tahtakale midir her neyse tepetaklak oldu.

Ne olursa olsun, isterse memleketi dümdüz edecek büyük bir kriz olsun, şahsım şu gözle bakar:

Bunu nasıl kullanılabilirim?

Hiçbir kriz yoktur ki işime yarar bir tarafı bulunmasın!

Sahte dolar işi de milletimin dövize olan ilgisini azalttı. Memleketimde demokrasi gibi serbest piyasa da sınırsız. Adı üstünde serbest piyasa! İstediğin kadar dolar al, ancak sahte çıkabilir haberin olsun!

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Kurduğumuz sahtekaleler Tahtakale’nin bile tahtını sallayacak sağlamlıkta!

En son dolar işi nasıl hoşuma gitti!

Sahte dolar o kadar sahici basılmış ki insan değil makine bile ayırt edemiyor! Daha doğrusu öyle dedik ki dolara ilgi azalsın!

Sahte dolar haberinin de sahte olması, sahte üretim yapanları bile parmak ısırtacak güzellikte.

İşin aslının bir süre bilinmemesinde, kafaların karışık olmasında yarar var.

Bugüne kadar milletime tattırdığımız sahte şey ayrı kıymette. İşte gıda sektörü. Kimi neyle suçlayacağını çok iyi hesaplayıp getirisini götürüsünü bileceksin.

Benim milletim balı bir o kadar iyi üretir ki o balı arı yapamaz! Sorarım; arıdan daha kaliteli bal yapan hangi millet vardır dünyada?

Piyasada sahte gıda olduğunda hemen ortaya çıkarılacağını göstermek için gözümüze kestirdiğimiz, yanına ortak vermek istediğimiz büyük kuruluşları teşhir ediyoruz. Onlar üzerinden herkese gözdağı vermiş oluyoruz.

Benim aziz milletimin içindeki büyük girişimci ruha sahip kardeşlerim nelerin sahtesini üretmedi ki?

Pasaportun sahtesini... Gri, yeşil, kırmızı renk renk. Bazen de pasaport gerçek, sahibi sahte oldu. Hak etmeyene özel pasaport çıkartıldı. Bazıları ortaya çıktı ama olsun. Yine de girişimcilerin hevesini kırmamaya özen gösterdik.

Diplomanın sahtesini... Sadece diploma satan kurumlar üretmek kimin aklına gelir ki? Benim girişimci vatandaşım, yurttaşa istediği diplomaya sahip olması için kolları sıvamış. Bundan iyi hizmet mi olur.

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Gelelim en büyük başarımıza.

İstatistiğin sahtesi... Asıl bunda kimse elime su dökemez. Her türlü veri itinayla indirilir, bindirilir. Yılbaşı geliyor. Vergileri gerçekleşmiş olan enflasyona göre artıracağım, memura, işçiye, emekliye zammı gelecekte gerçekleşmesini beklediğim enflasyona göre yapacağım. Örneğin önümüzdeki yıl enflasyon yüzde 30 olacak diyeceğim. Üstüne biraz da ben koyacağım. Kesemden verir gibi. Yüzde 35-40 zam yapacağım. Vergileri, harçları ise yüzde 100 bindireceğim. Önümüzdeki yılın ortasında, “Hedefi yeniledik” deriz, enflasyonu 60-70 gibi bağlarız olur biter.

Memlekette her şeyin sahte olabileceğini hissettirmek çok önemli. Böylece kimse akılcı düşünemez hale geliyor. İş insanlarına, halkın oylarıyla seçilmiş kişilere bile sözüm var:

Zenginliğine güvenme bir kararname yeter, başkanlığına güvenme bir kayyum yeter!

Bütün bu sahteliklerden kale yapsam yıkılmaz.

Bizimki Tahtakale değil, sahtekale!