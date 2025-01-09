09 Ocak 2025 Perşembe

Bahçeli’nin 1 Ekim’de DEM’li milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan sürecin, adı yok. İşin içindekiler buna kesinlikle karşı çıkıyorlar.

Çocuk doğmuş! Adı ne? Yok. Neden? Koymadık. İsimsiz çağırın. Şimdilik herkes “çocuk” diye çağırıyor.

Yani “süreç” diyor!

Öncekilere benzemediği, onlarla kesinlikle karıştırılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Öcalan, “paradigma” dedi. Sözlük anlamı şu:

-Değerler dizisi!

Ne tür değerler?

Bu konuda da net ifade yok ama DEM’e göre “barışı tesis etmek”, Cumhur İttifakı’nın taraflarına göre “terörsüz Türkiye, terörsüz bölge”!

Ancak sürece isim koymak yok!

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi hangi sağduyulu kişi istemez ki! Hedef bu kadar büyük gösterilince hayalini kurmak bile güzel.

Ancak!

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Sürecin adı konmayınca biz de şu aşamada “sorular süreci” demeyi uygun gördük. Kafamıza takılanları sıralayalım:

1-Bahçeli, hattı sadece Öcalan-DEM çizgisi olarak çekmişti. Bunun dışında bir hattın olmadığını ısrarla vurgulamıştı. Şimdi DEM heyetinin Edirne’ye gideceği Selahattin Demirtaş’la da görüşeceği netleşti. Hat genişliyor mu?

2-DEM heyeti, CHP, DEVA, SP, GP, YRP ile görüştü, destek istedi. İş sadece terör örgütünün silahları gömmesiyse, gömmezse terör örgütü gömülecekse bunun için muhalefete ne gereksinim var?

3-Muhalefet partileri DEM heyetine sordu:

-Silahları bırakma çağrısı ne zaman?

“Gelişmelere bağlı!”

-Sürecin devamında anayasa değişikliği var mı yok mu?

“Yok diyemeyiz!”

Sürecin sonu Erdoğan’ın adaylığının önünü açan anayasa değişikliği ve buna DEM’in evet demesini sağlayacak rötuşlar mı?

4-Muhalefetle DEM muhatap. İktidarla muhalefetin köprüsü DEM mi? Cumhur niçin muhatap değil?

5-Erdoğan sürecin neresinde? İşler ters giderse DEM’le muhalefeti baş başa bırakıp “Bir şey yapmaya çalıştılar, ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar” deme olasılığı yok mu?

6-İktidarın yarı ve tam resmi yayın organları süreçle ilgili haberleri çok küçük değerlendiriyor. Sistemli olarak birinci sayfaya taşımıyorlar ya da iki sütundan fazla yer vermiyorlar. Neden? Bu durum 5. soruyla bağlantılı olabilir mi?

7- Türkiye’nin demokratikleşmesi ya da hukuk devleti olması Cumhur’un ve DEM’in gündeminde değil. Hedef, iktidar için Saray’da kalmak ya da kalmamak ve silahları gömmek ya da gömmemek, DEM için iktidardan taviz almak ya da almamak mı?

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8-Sürecin Suriye’deki gelişmelerle de ilgisi olduğu aşikâr. Suriye’de şu aşamada en kazançlı ülke İsrail. Topraklarını, kurulduğu 1948 yılından bu yana yüzde 20 büyüttü. Büyümenin tümü Suriye topraklarından. İsrail önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri’yle işbirliği anlaşması yaptığını açıkladı. Dışişleri bakanları fotoğraf verdi. İsrail’le ilişkilerde perdenin önüyle arkası farklı mı? İsrail’in YPG’yi öven açıklamalarına bu yüzden mi sessiz kalınıyor?

9-ABD Başkanı Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri “övgü” sözcüğünün başına her türlü harfi getirmeye müsait. Trump’ın ilk döneminde beş kez kriz-barışma süreci yaşandı. Günün sonunda Türkiye-ABD-İsrail hattı mı oluşacak?

10-Son sorumuz DEM’de siyaset yapanlara:

ABD’nin girip de kalıcı barış getirdiği bir coğrafya yok. Hedefi, kendi kararlarını kendisi veren, çekim merkezi olabilecek, güçlü bir bölge devletinin olmaması... AKP’nin de iktidarda kalmanın ötesindeki hedefleri hep değişebilir şeyler. Bu kıskaç içinde gelecek aramaktan yorulmadınız mı?