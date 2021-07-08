Sü-lale devri: Kendine Okluk… Halka yokluk!

08 Temmuz 2021 Perşembe

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Okluk Koyu’nda inşa ettirdiği dört odalı konut, Erdoğan’la 300 odalı bir yazlık saraya dönüştürüldü.

Yönetim katlarında sefahat arttıkça, halkta sefalet artar… Sözün devamı da şudur:

Sefaletin olduğu yerde, sefahat huzur yüzü görmez!

Türkiye bu tabloyu yaşıyor.

Özal döneminde ağırlıklı olarak “aile siyaseti” öndeydi. Şimdi Türkiye daha da büyüdü sü-lale devri oldu.

Doğal olarak sarayın kışlığı 1500, yazlığı da 300 odalı olmalı. Sığar mı bilinmez!

Ne diyor şair:

Sana dar gelmeyecek sarayı kimler yapsın?

1500 değil, 15 bin oda yapsak sığmazsın!

Sü-lale kavramı da doğal olarak genişledi; sadece kan bağı gerekmiyor. Koltuk bağı ve kasa bağı da bunlara eklendi.

Böylece ortaya azgın ve mutlu bir azınlık iktidarı çıktı.

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Bütün kurallar ve ahlaki değerler iktidar katında gözden düştü. FETÖ’nün devleti ve serveti ele geçirme yöntemlerine rahmet okutan bir sürecin içindeyiz.

Özelleştirme, üzerine geçirme olarak uygulanıyor. Türk Telekom başta olmak üzere yabancılara satılmış gibi görünen kurumların tümüne sü-lale ortak.

Varlık Barışı adını verdikleri uygulama, her türlü paranın ve varlığın nereden geldiğine bakılmaksızın “ak”lanması olarak kullanılıyor. Buna karaparayı aklama demek bile hafif.

2008’de başlayan uygulama en son 30 Haziran 2021’de yedinci kez uzatıldı.

Artık “nereden buldun” yok, “niye bulmadın, bulsaydın” var.

Kâr garantili ihalelerin tümü “ticari sır”. Bilgi almanız mümkün değil. Görünürde beş müteahhit var ama onların üzerinden beslenen sü-lale üyeleri de “ticari sır”!

Sü-lale iktidarı çevresindeki tüm deve gibi iddialar pire, muhalefet çevresindeki pireler deve!

Liyakat yok, sadakat ve “riya”kat var.

Üniversitelerin mevcut bölümleri sü-lale devrine hitap edemez. Boğaziçi Üniversitesi’ne bu yüzden çöktüler.

Şu bölümleri eklemenin vaktidir:

Mezhep Yüksek Okulu…

Mafya Bilimleri Fakültesi…

Hemşerilik Yüksek Okulu…

Yüksek İhale Enstitüsü…

Akraba Mühendisliği Fakültesi…

Yüksek Tekmeloji Enstitüsü…

Elbet yeni anabilim dalları da gerekli:

Örtme ve Haddini Bildirme, Ulu Sular Arası Pudra Ticareti…

Burada keselim. Şunu da vurgulamadan geçmeyelim:

Cehaletin ve ihanetin bu kadarı ancak özel eğitimle olur!

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Bunca yaşananların halka “iyi icraat” olarak sunulması için en önemli unsur elbette medya.

Sarayları itibar, sefaleti şeref olarak sunabilmek…

Mafya liderinin sözlerini yok sayıp muhalefetten suçlu üretebilmek…

Türk Lirası’nı dünyanın en çok değer yitiren paralarından biri haline getirip, bunu “TL dolar bazında yükseldi” diye anlatabilmek…

Ustalık İster!

Ancak bütün bunlar “alnınız secdeye değince” temizlenecek şeyler değil…

Bütün bunları, “yerli ve milli” kılıfına sığdırmak mümkün değil…

Kendine Okluk Koyu’nda yazlık saray, halka yokluk boğazında dar geçit…

Bu uçurumu birbirine bağlayacak köprü henüz icat edilmedi!