Susmaktan yorulmadınız mı?

08 Haziran 2021 Salı

Sessizliği en iyi anlatan tanımlama şudur:

Ölüm sessizliği!

Öylesine büyük bir ıssızlık! Sessizliğin uç noktası elbet ölüm olur. Son nefesini vermiş bir canlı her koşulda sessiz kalabilir. Aksi halde mutlaka, öyle ya da böyle bir ses çıkarır!

Bir yerden hiç ses gelmiyorsa da tanım şudur:

Sanki ıssız bir adaya düştük!

Ya da şudur:

Çölde gibiyiz!

Öyle ya yaprak kıpırdamadığına göre, ya ölüm sessizliği ya ıssız ada ya uçsuz bucaksız çöl!

Yoksa böyle bir ülkede miyiz?

***

Suç örgütü lideri iktidar temsilcileriyle anlaşıp dönüş biletini “garanti” ettikten sonra ülkeyi terk etmiş. Bir süre sonra anlaşma “bozulunca” geçmiş kameranın karşısına başlamış anlatmaya:

- Faili meçhul diye bilinen cinayetleri organize edenlerle birlikteydim. Bu işin nasıl organize edildiğini biliyorum.

- Terör örgütleri ile mücadele ederken kendilerine rant getirecek her işi yapıyorlardı. Bunun için pek çok bakanlıkta özel görevliler vardı.

- Bodrum marinaya öyle çöktüler ki FETÖ ile mücadele işini bile buna karıştırdılar.

Sorumlulardan, sorumsuzlardan tık yok.

Devam ediyor video serisine:

- Uyuşturucu tarifini artık sadece doğudan batıya değil, batıdan doğuya da yapılıyor. Bunun için kullanılan limanlar belli. Venezüella’da kim, hangi limanda depo kiralamış, bakın. Eski başbakanın oğlu neden oraya gitmiş?

Sorumlulardan, sorumsuzlardan tık yok. Biri gerekçe uyduracak oluyor, ağzına yüzüne bulaştırıp susuyor!

Devam ediyor video serisine:

- Suriye’de öyle söyledikleri gibi vatan-millet aşkına değil, uluslararası hukukun dışında işler yapıyorlar. Terör örgütlerine “yardım” konvoyu içinde silah gönderiyorlar. Yasadışı petrol ticareti yapıyorlar. Suriye ile ticaretin adresi Saray’da.

Sorumlulardan, sorumsuzlardan tık yok.

Devam ediyor video serisine:

- Uçakları, otelleri olan, hakkındaki suçlamalar nedeniyle de aranmakta olan bir holding patronunu İçişleri Bakanı “makama” çağırıyor. Mallarının üzerine çökme karşılığı ülkeyi terk etme izni veriliyor. Bundan yukarısının da bilgisi olduğu özellikle belirtiliyor.

- Ülkenin en büyük medya grubu iktidarı kayıtsız şartsız desteklemesi planıyla bir holdinge satılıyor. Holdinge Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar kredi veriliyor. Kredinin bir doları bile ödenmiyor.

Sorumlulardan, sorumsuzlardan tık yok.

Devam ediyor video serisine:

- İhale çarkının nasıl döndüğünü anlatayım... En tepede ihale dağıtımı yapılıyor. O payını alıp alt taşerona, o payını alıp alt taşerona, o altına derken ihaleden en az payı işi gerçekten yapan alıyor!

Sorumlulardan, sorumsuzlardan tık yok.

***

Devam edecek video serisi...

Kimseden tık çıkmayacak mı?

Hey insanlar!

Susmak insanı yorar.

Susmaktan yorulmadınız mı?

Susmak kapalı alandaki su gibidir. Zamanla kirlenir, çürür. Daha ne kadar bu kirliliğe katlanacaksınız?

Sessizlik, bombalardan da tehlikelidir. Bomba etkisinin daha fazlasını elde etmiş olurlar.

Eyy cumhuriyet savcıları!

İnsan sadece yaptıklarından değil, yapmadıklarından da sorumludur.

Eyy iktidar sahipleri!

Havada kalmış bir uçak yoktur.

Eyy muhalefet!

Türkiye’nin artık sözel muhalefete değil, bütün bu yıkımı temizleyip ülkeyi yeniden inşa edecek büyük bir yolculuğa ihtiyacı var.

Son sözümüz halkımıza.

Sormaz mısın ey ahali:

Nedir bu memleketin hali?

Uyuyan bir insanı uyandırmak kolaydır ama uyuma taklidi yapanı uyandırmak olanaksızdır!

Susmak insanı yorar.

Susmaktan yorulmadınız mı?