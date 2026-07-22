CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, dün bu unvanla son grup konuşmasını yaptı. Son anda bir değişiklik olmazsa önümüzdeki salı günü de yeni ana muhalefet partisinin ilk grup toplantısını yapacak.

İki ay içinde partinin tüm ilçe, il kongreleri ve büyük kurultayı tamamlanacak. 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılına bu tablo ile girilecek.

Yeni partinin kurucuları sadece milletvekilleri olacak. Bu bağlamda bir millet ve Meclis hareketi başlamış oldu.

Yeni partiye geçecek milletvekili sayısı konusunda en az 80 en yüksek de 100 civarı konuşuluyor. Dün sabah 90 diyen kulisler akşamüstü 100’ü geçmek üzereyiz diyordu.

Belediye başkanları fiilen dalgalanmaya bırakılacak.

***

Kendisi tarihi değil dedi ama Özgür Özel’in konuşmasının içeriği tarihsel boyuttaydı. Konuşmasının yaklaşık üçte ikisini Kılıçdaroğlu ile ayrılığa ayırdı. Ayrılığı 29 Mayıs 2023’ten başlattı.

Demokrasiyi hazmedemeyen iki kişiden söz etti; 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarını kabullenemeyen Erdoğan ve 4-5 Kasım 2023’teki 38. olağan kurultayın sonuçlarını kabullenemeyen Kılıçdaroğlu. Bu iki ortak benzetme yakın gelecekte sıklıkla olacak gibi!

Yeni partinin çizgisini anlatırken şu noktaların altını çizdi:

- CHP binalarından ayrılıyoruz ama CHP’nin mirasını yanımıza alıyoruz.

- Altı ok temel değerimizdir.

- Atatürk’le sorunu olmayan, Misakı Milli ile sorunu olmayan, Cumhuriyetin temel değerleriyle sorunu olmayan kimseyle sorunumuz olmaz.

Bu tabloyu şöyle özetleyebiliriz:

Özel, CHP’yi iktidara taşımak için CHP’den ayrılıyor!

Bunun yanında yeni partinin “CHP’den daha fazlası” diye özetleyebileceğimiz açılımları olacak. Bunları yazma zamanı geliyor!

Türkiye sadece doğal depremler ülkesi değil, aynı zamanda siyasal depremler ülkesi. Deprem neden oldu diye kahretmenin bir yararı olmaz. Asıl mesele buna hazırlıklı olmak. CHP’de yaşananlar da çok ciddi bir deprem.

Yaşadığımız siyasal deprem, siyaset yelpazesini de çok etkileyecek. Rakibini aşağı çekmek ve “Yaparsam yine ben yaparım” demekten başka yolu, yöntemi kalmamış iktidar Özel’in önünü kesmek için arayış içinde olacaktır. Bunu hesap ederek yürümek gerekiyor.

Türkiye’de genel başkanlar iki yolla değişir:

Ölüm ya da ağır komplo!

CHP’de ilk kez bir genel başkan iki adayın yarıştığı kurultayda kaybetti. Bu demokrasimiz açısından çok kıymetli bir değişimdi ama hazmedilemedi!

Şimdi de ilk kez bir partiden ana gövde kopuyor! CHP, CHP’den ayrılıyor! Dün CHP’nin butlan merkezinde Özel’in konuşmasını dinleyen yönetici grup şu yorumu yapmış:

- İki ay önce böyle bir noktaya gelineceğini düşünemezdik!

***

Bu topraklarda umut her yerde yetişebilen, kırılsa da yeniden filizlenen güzel bir çiçektir. Demir-beton ortamında bile açar. Çabuk yeşerir. Bulaşıcı bir rengi, kokusu vardır. Tümüyle bittiği anlarda bile yeniden doğar. Küllerden de doğar.

Yeni partiyle birlikte umut çiçeğinin siyaset tarlasında da ormana dönüştüğünü görüyoruz.

Yeni partiyi millet kurdu, Özel bunun üzerine çatı koyuyor.

Şimdi sıra bu ormanı büyütmekte.

Toplum üç temel duyguyla sandığa gider:

Umut, korku, öfke!

İktidar umut üretemeyeceğini anlayınca öteki iki duyguyu kullandı.

Özel, umudu seçim süreci odaklı büyütmek üzere yeni bir yola çıktı.

Bu bir kırılma ve karılma!

Ülke için hayırlı olsun!