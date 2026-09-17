Günlük siyasi gelişmeler, temel sorunların üzerine çökünce bunları dile getirmek zorlaşıyor. Yazı aramızda önceki sabah güne, “Acaba bir operasyon var mı” sorusuna yanıt arayarak başladık.

İlk, “41 yönetici gözaltında” haberini alınca şunu mırıldandık:

- Acaba hangi belediyenin yöneticisi?

Bu sefer öyle değilmiş. Sebze meyve piyasasına yönelik manipülasyonlara karşı operasyon yapılmış. Ülke ölçeğinde dağıtıcı konumunda olan, aracı diyebileceğimiz firmaların yaptığı kimi usulsüz işlemler mercek altına alınmış. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre sahte “müstahsil makbuzu” düzenlenmiş, maliyetler çok yüksek gösterilmiş, bu yolla haksız kazanç elde edilmiş.

Uzun süren takibin ardından yapılan operasyonla böyle bir sahteciliğe girmiş olanların yakalanması elbette önemlidir, devlet olmanın gereğidir.

Ancak asıl sorun şu:

Toplumun hemen tüm kesimlerinin yakındığı, üreticinin de tüketicinin de mutlu olmadığı tablo bu tür operasyonlarla değiştirilebilir mi?

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Yukarıdaki sorunun yanıtı belli. Nasıl beyaz et üreticilerinden üç beşine şafak operasyonu yaparak sorun çözülmediyse, burada da öyle olacaktır.

Yeniden altını çizelim, operasyon yerleşmiş kimi kötü alışkanlıkları bir süreliğine de olsa ortadan kaldırmak bakımından önemlidir. Bu cümlenin hemen ardından soralım:

Motorinin litre fiyatının 100 lirayı geçtiği bir ortamda maliyetleri yükseltmek için özel bir çabaya gerek var mı?

Ankara Yüzüncüyıl pazarında Haymanalı bir satıcıyla konuşuyorduk. Fiyatları biraz yüksek bulduğumuzu söyleyince, hemen yanı başındaki kamyonetin kasasına sertçe vurup bağırdı:

- Paranın çoğunu bu yiyor kardeşim. Depo ne kadara doluyor biliyor musun?

Hak verdik ama gerçeği de paylaştık:

- Millet de file ne kadara doluyor, ona bakıyor!

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın işini ciddiye alması, daha iyisi için çaba harcaması, tarımsal üretimde dünya sıralamasındaki yerimize vurgu yapması güzel ama bunlar maliyeti düşürmüyor!

Üretici üçlü kıskaçta:

Gübre, mazot, ilaç!

Üçünde de büyük ölçüde dışa bağımlıyız.

Arama motoruna, “Hal yasası yakında çıkacak” yazdık! Sayfalarca haber çıktı. Gazeteler bir yana, iki haber paylaşalım. 2018 yılında Anadolu Ajansı:

“Hal yasası hazır... Fırsatçılığa son!”

2021TRT:

“Hal yasasına son şekli verildi.”

Son operasyondan sonra önceki gün Ticaret Bakanı Ömer Bolat demeç verdi:

“Hal yasası taslağı hazır! Fahiş fiyata son vereceğiz!”

Sayın Bolat’la havaalanında karşılaşınca gülümseyerek selam vermesini diyalog kapısı sayıp Meclis diliyle sataşalım:

Sayın Bolat... Demeç verirken bol at ama sözleriniz biraz bayat! Yasa 10 yıldır konuşuluyor!

Bir de aracıları ortadan kaldırabilecek kooperatif konusu var. Temel gıda üretiminde kooperatif payı Fransa’da yüzde 60, AB ortalaması yüzde 40.

Türkiye’de yüzde 1!

Yazıyla yüzde bir!

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Okullar açılırken ders zili çalmasından çok midelerin zil çalması konuşuluyorsa ülkeyi yönetenlerin bunu operasyonlarla örtmesi mümkün değildir.

Okulların kantinleri laboratuvarlarından daha çok konuşuluyorsa ülkeyi yönetenlerin kendilerine sorması gerekir:

- Tarım alanlarımız dünyayı kıskandıracak kadar çok ve verimli ama öğrencilerimiz bırakın sağlıklı gıdayı, temel gıdaya ulaşmakta bile zorlanıyorsa nerede hata yapıyoruz?

Bunu hata olarak görmeyip tercih olarak görüyorlarsa ayrı konu!

Japonların araştırmalarına göre sadece GAP bölgesi 400 milyon insanı doyuracak berekette!

Son operasyonda samanlıkta kaybolan iğneyi daha aydınlık diye cadde ortasında aramaya benziyor!