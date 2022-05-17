Uçak yerine  dozer varsa...

17 Mayıs 2022 Salı

14 Nisan günü başlığımız şuydu:

Atatürk Havalimanı’nı bir yılda yıkın emri!

Konu 28 Mart’ta İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “2023’te iktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanı yeniden uçuşlara açılacak” açıklamasıyla bir kez daha alevlenmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Nisan’da cevap vermiş, “Atatürk Havalimanı hikâyesi kapandı. Orası millet bahçesi olacak” demişti. İmamoğlu da “Halkın vicdanında kapanmadı” karşılığını vermişti.

14 Nisan’da yayımladığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Vekili Ahmet Baktaş imzalı resmi yazıda, Atatürk Havalimanı’nın pist bölgesinin bir yıl içinde millet bahçesi olarak inşası için talimat veriliyordu.

Son birkaç gündür gelen haberler talimatın alındığını, kazma vurma hazırlıklarının tamamlandığını gösteriyor.

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Öyle anlaşılıyor ki ocağına incir ağacı dikmek sözünün yeni karşılığı şu:

Ocağına millet bahçesi inşa etmek!

İstikbal göklerdedir sözünün bugünkü karşılığı şu:

İstikbal rantlardadır!

Bu ülke için bir çivi çakmak sözünün bugünkü karşılığı şu:

Ülkenin çivisini çıkarmak!

Yatırım için ilk kazmayı vurmak sözünün bugünkü karşılığı şu:

Yatırımlara kazmayı vurmak!

Her fabrika bir kaledir sözünün bugünkü karşılığı şu:

Her fabrika bir ihaledir!

Söz konusu olan vatansa sözünün bugünkü karşılığını söylemek de mümkün ama bunu okura bırakalım.

14 Nisan’da söz konusu belgeyi yayımladığımız gün gelen mesajlardan biri şöyleydi:

“Elbette belgenin gerçekliğini sorgulamaya hakkım yok ama yine de inanamadım. Bu ülkeye böylesine bir kötülük yapılabileceğine inanamıyorum. Muhtemel Ekrem İmamoğlu’na duydukları hınç nedeniyle böyle bir yazı göndermişlerdir. Aklıselimle düşününce vazgeçeceklerini tahmin ediyorum. Mademki konuyu belgesiyle birlikte yazdınız lütfen takip edin. Eğer bundan vazgeçerlerse siz de dürüst olun ve bunu da okura duyurun...”

Sevgili okurumuza güzel bir haber vermeyi gerçekten çok isterdik. Ancak 14 Mayıs günü Rize Havalimanı açılırken Atatürk Havalimanı’nın pistinde de uçaklar değil dozerler diziliydi.

Geçmişte alışık olduğumuz gibi art arda kalkışı bekleyen uçaklar yerine kepçeler ve damperli kamyonlar vardı.

O görüntü aslında çok şey anlatıyordu.

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Atatürk Havalimanı, Rize Havalimanı “rastlantısını” İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık, kamuoyuyla paylaştı.

Rastlantıysa bu kadarına pes!

Bilerek, bir mesaj verme kurgusuysa pes oğlu pes!

Atatürk Havalimanı’nın öyküsünü, 1912 yılındaki yapımını, Çanakkale Savaşı’nda kullanımını, bugünkü değerlendirme ile 30 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu daha önceki yazlarımızda da sık sık paylaştık.

Bu aşamadan sonra söz kazmanınsa...

Kazmaya ne anlatılır ki!