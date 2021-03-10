Umre yasak... AKP kongresi serbest!

10 Mart 2021 Çarşamba

AKP’nin 81 il, 973 ilçe kongresinden sonra 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi de 8 Mart’ta aynı yöntemle, yani “lebaleb” yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı kongrede AKP’li kadınlar hem demokrasinin getirdiği bütün hakları kullandılar hem de koronavirüs önlemlerine karşı duruş gösterdiler.

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı, Suudi Arabistan’ın normalleşme adımlarını Ramazan Bayramı sonrasına bırakması nedeniyle bu yıl umre ziyaretleri yapılmayacak.

AKP’nin il, ilçe kongreleri, kadın kolları, gençlik kolları kongre buluşmaları önünde hiç engel yok.

Bugüne kadar yapılan kongrelerde maske ve mesafeye hiç önem verilmediği canlı yayın eşliğinde tüm Türkiye’ye gösterildi.

Dün AKP’nin tam resmi yayın organlarında üç haber alt altaydı:

- Erdoğan’ın kadın kolları kongresinde yaptığı konuşma.

- Diyanet’in umre yasağı açıklaması.

- Sağlık Bakanlığı’nın bir haftada mavilerin uçması, sarıların kırmızıya dönmesi nedeniyle getirdiği yeni önlemler!

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Ülkemiz garipliklere alışık ama bu kadarına pes!

Sağlık, inancın gereklerini bile öteleyebiliyor ama AKP kongrelerini öteleyemiyor!

Şu söylenebilir:

- AKP kendisi kongre yapıyor ama öteki kurumların da kongre yapmasına izin veriyor.

Evet yapabiliyor, en çok 300 kişiyle!

Örneğin barolar, meslek kuruluşları, dernekler kongre yapacak, 300 kuralına uymaları çok zor.

Ankara Barosu’nu ele alalım; 20 bin üyesi var. Yasaya göre kongrenin üye sayısının en az yüzde 10’u ile toplanması gerekir! Yüzde 10, 2 bin ediyor!

Nasıl olacak?

Yeri gelmişken barolardan baro çıkarmak için tüm hukuk camiasını karşısına alma pahasına kanun yapan ama bu kanunu hukuksuz bulup fiilen uygulatmayan baroları selamlayalım. Çıkan yasa “2 bin avukatın imzasıyla yeni baro kurulur” diyordu. Bu durumda Ankara Barosu’ndan matematiksel olarak 9 baro daha çıkabilirdi. Ancak iktidar ve ortağı tüm baskıları yapmasına karşın ikinci bir baro çıkaramadı. Avukatların sağduyusu buna izin vermedi.

Bu, güzel bir meslek ahlakıdır.

Bu, iktidara demokrasi dersidir.

Bu, “Ben yaptım oldu” diyenlere kapaktır.

Kongreye gelirsek, Ankara Barosu normal süreci işletip kongre için başvuracak. 300’den fazla katılıma izin verilmezse ertelenecek.

İktidar bir dayatma doğurmazsa haziranda, açık alanda kongre yapacak.

Kimi tıp dernekleri de çözümü şöyle bulmaya çalışıyor:

Bir otelin tüm salonlarını kiralayıp, her salona izin verilen kadar katılımcı alıp, ortak yayınla kongre!

AKP kongreleri ise lebaleb devam edecek!

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Salgın hastalıklar yüzyıllar önce de ciddi sorundu. En bilineni veba. 13. yüzyıl ortamında vebanın kediden yayıldığı sanıldı. Oysa farenin etkin olduğu çok sonra keşfedildi. Fareyi yok edebilecek kediler katledildi!

O yıllar cehalet diyelim...

Bugün koronavirüsün nasıl yayıldığı bilinerek AKP nasıl böyle kongreler yapabiliyor?

Sağlık Bakanı herkese kural öğretip nasıl kendi partisinin kongrelerine iki çift laf edemiyor?

Sivil toplum kuruluşlardan neden bu cehalete ve dayatmaya karşı ortak ses yükselmiyor?

Ortaya şöyle bir sınav sorusu çıkıyor:

İktidar ve yandaşı örgütler koronavirüs önlemlerine uymadan, toplumun tüm kesimlerinin her türlü önleme uymasıyla salgın ne kadar zamanda biter?

MHP 18 Mart’ta, AKP 24 Mart’ta büyük kongrelerini yapacak. Her şeye karşın iç düzenlerini tamamlamak istiyorlar. Bu, bahardan sonra seçime hazırlık da olabilir.

Tabii koronavirüsün iktidara bulaşmadığı tezi doğruysa!