Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasıyla birlikte başkentte yeni bir siyasal deprem yaşanıyor. 21 Mayıs’taki butlan kararından sonra durumu şöyle özetlemeye çalışmıştık:

Siyasette kırılma ve karılma dönemine girildi.

21 Mayıs’tan hemen sonraki artçı kırılma 24 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’ne polis, bibergazı eşliğinde girilmesiydi. Bundan tam iki ay sonra 24 Temmuz’da YENİ Parti kuruldu. Daha kuruluşta ana muhalefet kimliğinin YENİ Parti’ye geçmesiyle birlikte gözler doğal olarak belediye başkanlarına çevrildi.

Başkanların milletvekilleri gibi kişisel bir kararla hemen parti değiştirmesi zordu. Özellikle belediye meclislerindeki denge önemliydi. 31 Mart 2024’teki büyük yerel seçim zaferinden sonra 23 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla zirveye çıkan “başkanlara operasyon kıskacı”na bir de tercih kıskacı eklenmiş oldu. Önemli bir bölümü Özgür Özel’le siyaset yapmayı yeğledi.

Ama gözler en çok Mansur Yavaş’taydı!

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CHP butlan yönetiminin sözcüsü Müslüm Sarı’nın dün gazetecilerle sabah buluşmasında konu böylesi her ortamda olduğu gibi Mansur Yavaş’a geldi. Sarı, Yavaş’a sarı kart gösterdi! Ya oyuna katıl ya da katıl, dedi.

Bize göre Yavaş’ın istifa mesajının omurgası hazırdı. Gidişin bu yöne olduğunu görüyordu. Bu kararı alması halinde hangi belediye başkanlarının kendisiyle hareket edeceğini de biliyordu ya da planlamıştı!

Sarı’yı dinledikten hemen sonra taslağı çıkarmış, güncellemiş ve yayına vermiş olmalı.

İstifanın ardından iki görüş öne çıktı:

1- Yavaş böylece emeklilik dilekçesini yayımladı. Görev süresini tamamlayıp kenara çekilir.

2- Yavaş süreci dikkatle izler. Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin oluşumları acele etmeden, kendisi dışında gelişmesini sağlayacak oda sıcaklığını koruyarak bekler.

Bize göre ikinci şık daha önde. Bunu iki noktaya bağlıyoruz.

Birincisi, metin sakin gibi ama gerekli köşeler vurgulanmış. Sarı’ya yanıt veriyor, butlana karşı duruşunu gösteriyor, birlik-bütünlüğe gönderme yapıyor, AKP’ye geçmeyeceğini vurguluyor...

İkincisi, kendisiyle birlikte yedi ilçe belediye başkanı istifa etti. Elmadağ, Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar. Başkanların başta MHP olmak üzere sağ kökenden geldikleri söylenebilir ama Elmadağ bu denklemin dışında. Yakından tanıdığımız Adem Barış Aşkın 20 yıldır CHP’de siyaset yapıyordu.

Sessiz duran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar CHP’nin ağabeyi olarak kabul gören, İsmet İnönü’yle partiye adım atmış bir kişi. Geçen hafta uzunca sohbet ettik. Butlan sürecine şiddetle karşı olduğunu vurgulamakla yetinelim.

Dün büyükşehir belediye meclisinde de deprem vardı. 31 Mart 2026’da 90 olan CHP’li meclis üyesi geçen haftaya dek 41 CHP, 30 YENİ Parti denklemindeydi. Dün CHP’de kalan meclis üyesi sayısı 20’nin altına düştü. Çoğu ilçe belediye başkanları gibi şu aşamada bağımsız kalmayı tercih ettiler.

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Bundan sonra ne olur?

Önceki gün YENİ Parti sözcüsü Zeynel Emre’yle bir saatlik yolculuk yaptık. Bütün anketler ilk iki parti olarak AKP ve YENİ Parti’yi gösteriyor. Emre’ye göre şu aşamada dalgalı süreç devam edecek. Kasım ortasındaki ilk olağan kurultaya kadar. Orada iktidar-kadro vurgusu yükselecek. Bu, anketlere de yansıyacak.

Dün aynı zamanda Adalar Belediye Başkanvekilliği seçimi vardı. 31 Mart’taki 10’a 2 olan meclis üyeliği denklemi AKP’den beklenebilecek her türlü yöntemle değişti. 2 oldu 5, 10 oldu 4!

Adalar, AKP’nin İstanbul’a yürüdüğünün son göstergesi.

Sert bir sonbahara giriyoruz.