Temmuz ayı sadece CHP’yi değil, bütün partileri etkileyecek gelişmelere gebe.

Bugün CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’le hareket eden delegelerin olağanüstü kurultay istemiyle topladıkları 833 imzayı toplamak üzere harekete geçmelerinin üzerinden bir ay geçti. Parti tüzüğüne göre delegenin yarısından bir fazla imza ile yapılan başvurunun gereğini 45 gün içinde yerine getirmek gerekiyor. Kurultay tarihini de 15 gün önceden ilan etmek tüzüğün emri. Bu bağlamda bugün imzaların gereği yerine getirilmezse bir eşik aşılmış olacak.

Butlan yönetimi bunu yapacak mı?

Hayır!

Bunun yerine disiplin süreci işletilecek!

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Özel yönetimi son anda karar değiştirmezse olağanüstü kurultay sürecini işletecek bir çağrı heyeti talep edecek!

Buna yargının vereceği yanıt büyük olasılıkla şu olacak:

“Bölge adliye mahkemesi bir karar vermiştir. Bu kararın Yargıtay aşaması sonuçlanmadan bir karar verilemez!”

Bu eşik de aşıldıktan sonra adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz son aşama olarak görünüyor.

Yargıtay bu çılgın belirsizliği ortadan kaldıracak net bir karar verir mi?

Sanmıyoruz!

Sadece şu olasılık ete kemiğe bürünürse:

Özgür Özel’in estirdiği rüzgâr çarpan etkisi yapacak şiddette olursa... CHP’nin iki iri parça halinde değil de Özel’in CHP ruhunu alıp yeni bir harekette başarılı olacağı görülürse...

İşte bu aşamada Yargıtay durumu netleştirmek değil de daha karmaşık hale getirme sonucu doğuracak bir karar alabilir!

21 Temmuz geldiğinde net bir olağanüstü kurultay yolunu açmayan bir durum ortaya çıkarsa?

O gün büyük olasılıkla altyapısı hazırlanmış, heyecanı yüksek, toplumda karşılığı olan bir hareket başlayacak! Bu hareketin bugün itibarıyla bütün il başkanları hazır. 74 il başkanı bu yöndeki kararını kamuoyuna duyurdu. Öteki 7 ilde başkanlar belirlenmiş görünüyor. Son anda karar değişikliği olmazsa mevcut yönetim kurulları da devam edecek. Ancak genişletilecek. Yeni yöneticiler kadroya alınacak.

İllerin büyük çoğunluğunda binalar hazır.

Belediye başkanları ne yapacak?

Eskişehir’den Zonguldak’a Özel’in gittiği illerde belediye başkanlarının çoğu il başkanı ile birlikte karşılama heyetindeydi.

Milletvekilleri nasıl hareket edecek?

Özel’in çevresi Meclis grubunu dörde ayrımış. Şöyle:

Özel’i destekleyenler: 90 (yüzde 67.2)

Kararsızlar: 15 (yüzde 11.2)

Üçüncü yol diyenler: 5 (3.7)

Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler: 24 (yüzde 17.9)

Önceki gece itibarıyla Özel ekibinin saptaması böyleydi!

İl başkanlarının WhatsApp grubunda her ilin milletvekili için yapılan değerlendirmede Özel’e destek tahmini 99 milletvekili çıkmış!

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Bazen büyük krizler büyük fırsatlar doğurabilir. Kaldı ki diyalektik de şöyle der:

Hiçbir sorun yoktur ki içinde çözümü de barındırmasın!

Özgür Özel süreci taşır mı?

İnsan büyük olduğu için önemli sorumluluklar almaz, önemli sorumluluklar aldığı için büyür!

Özel, öfkeden heyecana dönüşen dip dalgadan iktidar seçeneği çıkarabilir.

Genel beklentiyi şöyle özetleyebiliriz:

Yeni yüzler...

Yeni sözler...