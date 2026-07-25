Butlan yönetiminin 24 Mayıs Pazar günü CHP Genel Merkezi’ne bibergazı ve polis eşliğinde girdiği gün keskin bir kırılma ve karılmaya evrildi. Yeni Parti’nin (YP), Lozan’ın yıldönümünde kurulmasıyla siyasi tarihimizin önemli bir süreci başladı.

Bu sürecin en büyük halkası dipten gelen dalga. Özgür Özel bu dalganın ürettiği enerjiyi YP çatısı altında siyaset yelpazesine kattı.

Yürekten dileğimiz şu:

Mevcut iktidara karşı millete dayanan, demokrasiyi hedefleyen, halkın temel sorunlarının çözümünde inandırıcı önermeler yapan güçlü bir alternatifin doğması.

Böyle bir yola girildi.

Ülke için yeni kuşaklar için başarılı olmasını diliyoruz!

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91 YP kurucusu milletvekili arasında bu yeni adıma en son karar veren belki de Özgür Özel’di. CHP çatısı altında mücadeleyi olabilecek son aşamaya dek denemek istedi.

Bunlar geride kaldı. Şimdi soru yanıtlarla gözlemlerimizi ve beklentilerimizi paylaşalım.

YP’nin ilk kurucuları kimler?

Küçük Menderes ovasında Özel’e, “Sene otobüs de alcez, bina alcez” diyen kadınlar.

Niğde’de kiraz bahçesinde, “Başa sen geç” diye bağıran tarım işçileri.

Kırıkkale’de, “Buğdayı satıp parasını kuracağın partiye vereceğim” diyen çiftçi. Sözün özü, partiyi millet kurdu.

Millet ne istiyor?

Özel’e yeni bir yol açan millet, “CHP’yi kurtar” demiyor, “Ülkeyi kurtar” diyor. Bu bağlamda millet aradığı çıkış yolunu Özel’in enerjisi, cesareti ve samimiyetinde buldu. Millet Özel’e yöneldi, kesin kararını verme aşamasına girdi. Bu taban sadece CHP kökenli değil. Bugüne kadar hiç siyasetle ilgili olmayıp sadece oy verenlerden başlayarak geniş bir taban Yeni Parti ile ilgili.

İmamoğlu sürecin neresinde?

Bütün aşamalarıyla Özel’in yanında. Tek tartıştıkları konu yeni partinin zamanlamasıydı. Bu da geride kaldı.

YP nasıl bir yeni toplanma yeri oluşturacak?

Bütün mesele burada. Ciddi bir çalışma olduğunu duyuyoruz. Özel, kamuoyunda iyi bilinen siyaset bilimcilerin de aralarında olduğu pek çok kesimle görüşüyor. Yeni toplanma yerine ilişkin önermeler geliştiriliyor. Toplumun temel değerleri ve beklentileri sıralaması yapılıyor. Bu kesimlerin Özel’e önermeleri şöyle:

- Partinin oturacağı toplumsal zemine ilişkin kararı hemen vermeyin.

- Diyarbakır’da da ilgi gördünüz İzmir’de de. Bu zeminin söylemlerini geliştirin.

- Toplumun bütün kesimleriyle diyalog kurabilen tek lidersiniz. Bunu güçlendirmenin yolu, akılda kalıcı cümlelerle çözüm üretmekten geçer.

- Menderes, Ecevit, Özal, Erdoğan’ın iktidara geliş süreçlerini bugüne taşıyın.

- Size merak ve ilgi var. Bunu, size katılmaya çevirin.

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21 Ekim 1999’da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın pek çok güzel sözünden biri şuydu:

Aydın olmanın ölçütü, bilgi değil tavırdır!

Bu sözü siyasete de uyarlayabiliriz:

Siyasetçi olmanın ölçütü sadece siyaseti çok iyi bilmek, halkı tanımak değil, tavırdır.

Gün şu ikilemlerde tavır alma günü: Butlana evet mi hayır mı?

Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesine evet mi hayır mı?

ABD büyükelçisinin dile getirdiği, iktidarın tepki vermediği merhametli monarşi rejimine evet mi hayır mı?

Reisin değişmemesi hedefine hizmet eden kurgulara evet mi hayır mı?

Bizim de Özel’e son sözümüz şu olsun:

Bu yürüyüşte hedef iktidardır.

Bunun dışında her yer dardır!