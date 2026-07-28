Yeni Parti, siyasi yelpazenin tüm renklerini etkileyecek bir akım oluşturdu. Bu, toplumun bütün kesimlerini saran bir değişim arzusunun dışa vurumu.

Yeni bir parti doğmadı, yeni bir toplanma yeri oluştu.

Butlan yönetiminin en çok üç hafta içinde sönümlenir diye düşündüğü tepki ve öfke yeni arayışa, heyecana, beklentiye dönüştü.

Gelinen nokta bir yanıyla yeni bir umut yaratmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bir başka yanıyla butlan yönetiminin içine girdiği çıkmaz sokağı daha görünür hale getirdi.

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Butlandan başlayalım:

1- Figüranların başrolü oynadığı bir salon toplantısı butlan-kayyım işbirliğinin toplum katındaki yalnızlığını açığa çıkardı.

2- BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik’in gazetecilik başarısıyla ortaya çıkardığı gerçek karşısında önce yalanlama sonra saldırma girişiminde bulunan butlan yönetiminin başvurusuyla soruşturma da açıldı. Günler önce şöyle bir cümle kullanmıştık:

Butlan, hiçbir hukuki sorunla karşılaşmayacak, başına bir şey gelirse de “hukuken” çözülecekmiş gibi hareket ediyor!

3- Kılıçdaroğlu’nun bu toplantıda, “Arındık” demesi manidar! Demek ki arınma dedikleri sadece kendisine karşı olanlardan kurtulma!

4- Rozet takılanların çoğunun zaten partili olmasında şaşılacak bir şey yok. Bu katılma karşısında insanın katıla katıla gülesi de geliyor ama daha fazla yorum yapmayalım.

5- Butlan yönetiminin TBMM grup başkanını seçerken Kılıçdaroğlu’nun adayı Faik Öztrak’ın Gürsel Erol’dan daha az oy alması partiyi bu aşamadan sonra nelerin beklediğini gösteriyor.

6- Yeni Parti seçeneği ortaya çıkmamış olsaydı CHP tabanı butlan yönetiminin yarattığı karamsarlıkta boğulurdu. Yeni Parti’nin çıkışı, butlanın kendi içinde arayışını daha rahat yapmasını sağlayabilir.

Ne yapılırsa yapılsın, çürük tahta çivi tutmaz.

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Yeni Parti’nin çıkışıyla birlikte toplumda oluşan havaya gelince...

1- Siyasi yelpazenin bütün renklerinden akım olacak. Buna AKP de dahil. AKP oylarının yüzde 10’u, “Bu parti iktidar olacak” oyu. Eğer iktidar algısı yerleştirilebilirse potansiyelinin üzerine yüzde 10 koyabilir.

2- Merkez solun sağında ve solunda oyunu özellikle yerel seçimlerde CHP’ye veren, “partisizler” vardı. Geçmişte desteklediği partinin yelpazeden silinmiş olması nedeniyle oy vermeye en yakın parti olarak CHP’yi görenler var. Onlarla son günlerdeki temaslarımızda, “Benim partim diyebileceğim bir hareket geliyor” sözü duyuyoruz.

3- Mehmet Uçum’un hafta sonu şöyle dedi:

- Yeni Parti’den bir şey olmaz. Yeni bir siyaset üretemez.

- CHP yine de CHP’dir. Sel gider kum kalır!

Saray’da durum vahim görünüyor! Sanki “seçtiği” rakibinin istenilen noktada olmamasının, istemedikleri bir seçenek oluşmasının telaşı var.

4- Bu hafta belediye başkanları haftası olabilir. Başkanlar iktidardan gelen baskıdan çok tabandan gelen, “Yeni Parti’ye geç” baskısı altında. Belediye meclis üyeleriyle birlikte hareket etmenin getirdiği bir tempo var.

5- Son sözü yurttaşla diyaloğa bırakalım.

Cumartesi sabahı koşarken önümüzü kesen 10 yurttaştan 8’i yeni oluşumu sordu. Kimileri kararını vermiş ama hayli hüzünlüydü. Onlara, “Bu saatten sonra” deyip ilk iki dizesi halka mal olmuş, devamını bizim tamamladığımız şu deyişi armağan ettik:

Ağlayalım gözden mi olalım...

Dövünelim dizden mi olalım...

Hep beraber ayağa kalkıp,

Yeni bir yola koyulalım!