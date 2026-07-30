Güne Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a yönelik şafak operasyonuyla başladık! Mevcut siyasal depremin ana nedenini 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’nin yaşadığı ağır yenilgi oluşturuyor. Atı alan Üsküdar’ı geçemeyince elbet Üsküdar’a üçüncü operasyon yapılır. AKP, önce yenilgiyi altı ay soğuttu, sonra 30 Ekim 2024’te Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Ahmet Özer’le saldırıya geçti.

O günden bu yana AKP’yi yenen her 10 belediye başkanından biri ortalama 10-15 kişiyle birlikte tutuklandı. Her on belediye başkanından birine de AKP rozeti takıldı!

14 Ağustos’ta bunun bir başka kurgusuna hazırlanıyorlar!

AKP ana muhalefete ve çelik çekirdeği Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) kaptırdığı belediyeleri akla gelen gelmeyen her yöntemi kullanarak geri alma operasyonlarını sürdürüyor. YRP’nin kazandığı 63 belediyeden 30’u ampullendi.

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Butlandan bu yana 6 belediye daha payını aldı.

21 Mayıs’tan önceki operasyonlarda millet iradesine sahip çıkma bilinci öne çıkıyor, ne olursa olsun bir toplumsal direnç hattı oluşuyordu. Butlanla birlikte bu hat ister istemez ikinci plana düştü.

Belediye başkanlarına ilişkin davalarda o kadar çarpıcı hukuk dışı uygulamalar var ki! İnsan bu kadarına pes diyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu on aydır tutuklu. Ortada hâlâ iddianame yok. Mutlu, ilk sorgusunda kendisine, “Başkanım AKP’ye geç, yoksa seni tutuklayacaklar” diye telefon edildiğini açıkladı. HTS kayıtlarında da telefonu eden kişinin kimliği kayda geçti. Savcılık 10 Nisan’da, “Mutlu’nun iddianamesi iki haftaya hazır” demişti. Bugün 30 Temmuz!

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 16 Mart’ta İBB soruşturmasıyla bağlantılı tutuklandı. Aylardır araştırıyorlar, bulamadılar. Günel’le Ekrem İmamoğlu arasında cep telefonu görüşmesi bile yok. Baktılar İBB bağlantısı yok, Kuşadası’ndaki ihalelerde suç aradılar. Savcı ilk ifadeden sonra iki kez daha ifade aldı. Sorulan ihalelerle ilgili daha önce inceleme yapıldığı, suç unsuru bulunmadığı ortaya çıktı. Günel’in ailesi Kuşadası’nda, kendisi aylarca Silivri’de tutukluydu. Buradan da üç hafta önce Tekirdağ’a nakledildi.

Temmuz ortasında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e yöneltilen suçlama da daha önce Sayıştay tarafından incelenmiş ve hukuk dışı bir işlem çıkmadığı raporlanmıştı. Artık Sayıştay’ın yerini duruma göre savcılık alıyor!

Kelepçe rozet seçeneğinin aynı şehirden iki örneği... Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a rozet, Güner’e kelepçe. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na rozet, Günel’e kelepçe!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’le ilgili dosya da açıklamaya muhtaç. Otoyola giren araçların görüntüleri mutlaka olur. İstanbul otoyolunda Fatma başkana üç kilo altın borç verilmiş. Görüntü yok, kayıt yok, kanıt yok! İddia var!

Hürriyet’in büyük bir suçu daha vardı; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanma potansiyeline sahipti!

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Bütün bunlardan öte asıl yaman çelişki şu:

AKP, yerel seçim hezimetini tersine çevirmek için seçilmiş belediye başkanlarının yolsuzluk yaptığına ilişkin kamuoyunu ikna etme uğruna her şeyi yapıyor. İmamoğlu’na yolsuzuluk üstü casus dediler!

CHP’deki butlan yönetimi ise arınmadan başka bir argümana sahip değil. Belediye başkanlarının davaları çöktüğünde butlan da çökecek. Onlara da hüküm lazım!

Her şey bir yana burada AKP ile aynı noktadalar!

Sosyal demokrat, cumhuriyetçi, iktidara alternatif arayan tabanı öfkelendiren de bu! Bu öfke YENİ Parti ile birlikte umut ve heyecana dönüşüyor.

Görevdeki başkanlar iktidar baskısı ile tabanın “YENİ Parti’ye geçin” baskısı altında.

İkinci şık baskın çıkıyor!