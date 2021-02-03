Zam teröristleri!

03 Şubat 2021 Çarşamba

AKP Genel Başkanı ve sözcüleri son dönemde mücadele edilecek bir “terör faaliyeti” daha buldu:

Gıda fiyatlarına zam yapan gizli eller!

Bu elleri ele geçirmek üzere amansız bir operasyona girişildi. Hepsi tek tek yakalanacak ve teşhir edilecek. Sonra halka dönülecek:

“Eyy ahali, işte zam yapanın hali. Hemen derdest edip yakaladık. Zam hazırlıkları bitmek üzereyken baskın düzenledik. Suç unsurları da işte önlerinde. Hazırladıkları zamlı etiketler ellerinde patladı. O etiketlerle halka zamlı satacakları ürünleri topladık, dörde çarptık, ceza verdik. Böylece zam yaparak halkın belini bükmeyi hedefleyen gıda teröristlerini etkisiz hale getirdik.”

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AKP’nin “Gıda fiyatları niye artıyor, araştırıyoruz, gereğini yapacağız” açıklamaları ancak kara mizahla izah edilebilirdi.

Cuma çıkışı yapılan siyasi konuşmalardan anladığımız kadarıyla, kimi esnafa ceza kesip suçluyu bulduk diyecekler!

Esnafa destek vereceklerine gözdağı veriyorlar!

Konunun özü şu:

Gıdada ilk el olan üretici ile son el olan esnaf işin yükünü çekiyor. Buna karşılık en az kazanan bu kesim.

Tarlada bir lira olan domates manavda on lira!

Peki, bu aradakiler “en suçlu” olan mı?

Değil...

Temel suç:

1- Gıda ve tarım politikası oluşturmayanlarda...

2- “Paramız var ki ithal ediyoruz” deyip işin kolayına kaçanlarda...

3- Gübreden mazota, tohumdan yeme temel girdileri ucuzlatmak için kılını kıpırdatmayanlarda...

4- Temel gıda fiyatları yükselince, kendi üreticisine karşı ithalat silahı çekenlerde...

5- Tarımda desteği ürüne değil de tarlaya verenlerde...

6- Piyasada düzenleyici rol oynayabilecek kurumları ithalat kurumu haline getirenlerde...

7- İki Trakya büyüklüğündeki tarım alanının boş kalmasını umursamayanlarda...

8- Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik gibi üretici kooperatiflerinin işlevini törpüleyenlerde, kapatanlarda...

9- Devlet Üretme Çiftlikleri’ni (DÜÇ) kapatanlarda, satıp işlevi dışına çıkarılmasına göz yumanlarda...

10- Köyleri ortadan kaldırıp köylüyü üretimden koparanlarda...

11- Salgınla mücadele politikasının içine tedarik zincirlerini, gıda güvenliğini, üretim halkalarını katmayanlarda...

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Burada keselim, soralım:

Yukarıdaki maddelerin tümünden sorumlu olanlar bugün hangi yüzle, “zamların nedenini araştıyoruz, sorumlulardan hesap soracağız” diyebiliyor?

Doğalgaza her ay yüzde 1 zam yapmanın bütün ürünlere yansıyacağını bilmiyor musunuz, yoksa halkla alay mı ediyorsunuz?

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. İbrahim Ortaş, ocak ayı sonundaki yazılarında konuya değindiler. Gelecek tehlikelere dikkat çektiler. Dünya buğday stokları son 50 yılın en düşük seviyesinde. Bu, ithalatın hiç de yerli üretimden ucuz olmayacağını gösteriyor.

İktidar bir ekip kurup zam suçlusunu bulacakmış. Aslında tersi olması gerekir. Halk, ilgili kurumlar bir ekip kurup iktidarın sorumluluklarını yüzüne vurmalı!