Soru: 2025/Aralık ayında emeklilik başvurusunda bulundum. 2007 yılında 30 günlük hizmetim denetmen tarafından incelenmeye alındı ve ifademe de başvuruldu. İncelenen ayda çalıştığım halde denetmenin olumsuz rapor yazdığını ancak hâlâ raporun imzadan çıkmadığını öğrendim. Eksik olan 30 günü tamamlamak için isteğe bağlı sigorta primi ödeyeceğim. Bu durumda ilk emeklilik tarihim geçerli olur mu? Yani 5-6 ay beklediğim için hak kaybına uğramadan emeklilik başvurumu nasıl yapabilirim? Ercan A.

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için aylık talebinde bulunulan tarihte kanunda öngörülen koşulların (yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı) yerine gelmesi gerekmektedir. Bunlardan yaş ve sigortalılık süresi yani bekleyerek yerine gelen sürelerin aylık talebinde bulunulan tarihten bir ay sonra yerine gelmesi halinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince yeni bir talep alınmaksızın koşulun yerine geldiği tarih tahsis talep tarihi olarak kabul edilerek bu tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır. Ancak bu yönetmelik hükmünün sizin için uygulanması mümkün değil. Çünkü tarafınıza aylık bağlanmama nedeni, aylık talep tarihi itibarıyla kanunda öngörülen prim ödeme gün sayısı koşulunun oluşmaması ve iptal edilen 30 günlük hizmet ile bu koşulu yerine getirmeniz. Bu durum, ilk emeklilik talebinizin reddini gerektirecektir. Dolayısıyla eksik gün sayınızı isteğe bağlı sigortayla tamamlayıp yeniden aylık talebinde bulunmanız bundan sonra en azından mağduriyet yaşamanıza engel olacaktır. Ancak geriye dönük 5-6 aylık sürenin telafisi mümkün değildir.

Soru: 1974/Mayıs doğumluyum. 1999/Mart-2017/Aralık süresinde 6500 gün memuriyetim, 2023- 2025 arası 700 gün BağKur hizmetim var. Şu anda çalışmıyorum. Bundan sonra herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeden ne zaman emekli olabilirim? Ali S.

Sigortalılık başlangıç tarihi 2008/ Ekim öncesi olup birden fazla statüde (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur) hizmeti bulunanlara hangi statüde yaşlılık aylığı bağlanacağına 2829 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince sigortalıların son 7 yıllık (2520 gün) fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hizmetinin geçtiği statüye göre karar verilmektedir.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 2008/Ekim öncesi olması ve mevcut durumda hem 5434 sayılı kanun kapsamında devlet memurluğunuz hem de Bağ-Kur hizmetinizin bulunması nedeniyle hakkınızda 2829 sayılı kanuna göre değerlendirme yapılacaktır. Son 7 yıllık fiili hizmet süreniz içinde en fazla devlet memurluğu kapsamında hizmetiniz bulunduğundan 5434 sayılı kanuna göre tarafınıza emekli aylığı bağlanması gerekmektedir. Devlet memurluğunuz 1999/ Mart ayında başladığı için EYT kapsamındasınız. 5434 sayılı kanun kapsamında emekli aylığına hak kazanma koşullarınız;

-Yaş koşulu aranmaksızın 25 tam yıl (9000) gün veya,

- 61 yaş ve en az 15 tam yıl (5400) gün.

Prim ödemesi yapmadan diğer bir ifadeyle, bundan sonra çalışmadan emekli olmak istediğinizden bu kapsamda emekli olmanız için 61 yaşı beklemek durumundasınız.

Soru: Babam SSK emeklisi iken 2009 yılında vefat etti. Anneme ve bana aylık bağlandı. Ben bekârım ve çalışmıyorum. Bağ-Kur’dan emekli olan annemi de geçen ay kaybettim. Annemden de yetim aylığı bağlanır mı? Ayişe K.

5510 sayılı kanunun 34. maddesi gereğince hak sahibi kız çocuklarına 2008/Ekim ayından sonra vefat eden ana veya babalarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için kız çocuklarının; bekâr, dul veya boşanmış olmalarının yanı sıra çalışmamaları ve kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık almamaları gerekmektedir.

Yine kanunun 54. maddesinde ana ve babasından ölüm aylığına hak kazanan çocuklarına her iki aylığın bağlanacağı ancak yüksek olan aylığın tamdan, az olanın yarımdan ödeneceği belirtilmiştir.

Bu durumda, babanızdan aldığınız gibi, annenizden de tarafınıza ölüm aylığı bağlanacak ve aylıkların miktarı mukayese edilerek yüksek olan aylık tam olarak ödenirken az olan aylığın yarısı ödenecektir.

Soru: İlk defa 1/6/2009 tarihinde 4/a kapsamında sigortalı oldum. Toplam 4852 günüm var. 1970 doğumluyum. Emeklilik koşullarım nedir? Keziban S.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 2008/Ekim sonrası olması nedeniyle 5510 sayılı kanun hükümlerine tabisiniz. Tarafınıza genel koşullara göre yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için

- 58 yaş ve en az 7200 gün veya

- 61 yaş ve en az 4700 gün Koşullarının yerine gelmesi gerekmektedir.

SORULARINIZ İÇİN

nergis.simsek@cumhuriyet.com.tr adresine e-posta yollayabilirsiniz.