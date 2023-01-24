Müdürlerin mağduriyeti

24 Ocak 2023 Salı

Yönetim hizmetleri grubunda yer alan ve kamu kurum ve kuruluşlarının organizasyon yapısında önemli bir yere sahip olan şube müdürlüğü ve müdürlük kadrolarının; bilgi birikimi, tecrübesi, idarecilik becerisi, kurumsal hafızası ve kurumsal hedeflere sağladığı katma değerle önemli bir yönetim makamı olduğu bilinmekte. Ancak, hiyerarşideki rolleri, misyonları, üzerlerinde bulunan sorumluluk ve kullanmış oldukları yetki düşünüldüğünde özlük hakları yönünden aynı zamanda en mağdur edilen yönetici grubu olduğu da görülmekte.

Türk kamu yönetiminde hiyerarşik yapı son 20 yılda dikey hiyerarşiden yatay hiyerarşiye dönüştürülmüş durumda. Kariyer uzmanlık kadrolarının artırılıp müdürlük kadrolarının ise neredeyse tamamen kaldırılmaya çalışıldığı görülse de buna pek cesaret edilemediği, müdürlük unvanının yerinin doldurulamadığı görülüyor.

Liyakate uygun atanmayan, altyapısı, donanımı, hizmet süresi, uzmanlığı ve yaşı yönünden yetkin olmayan yöneticilerin, astı olarak çalışıp aynı zamanda eksikliklerini tamamlayan, eğiten ve yetiştiren ve onlara vekâlet eden diğer bir ifadeyle kendi yöneticilerini yetiştiren tek unvan şube müdürleridir.

Şube müdürleri ve diğer müdürlere birçok grupla birlikte 3600 ek gösterge hakkı verilmiş olmakla birlikte, yönetim hizmetleri grubunda yer aldığı halde makam/görev tazminatı almayan tek idareci grubu da yine müdürlerdir. Makam ve idari yöneticiliği ve sorumluluğu bulunmayan örneğin kariyer uzmanlar için daire başkanına eşit şekilde makam ve görev tazminatı ödenirken makamı olan ancak tazminatı olmayan müdürler bu yönüyle büyük mağduriyet yaşamakta.

MÜDÜRLER, 2000 MAKAM+8000 GÖREV TAZMİNATI İSTİYOR!

666 sayılı KHK ile kariyer uzmanlıklar, il müdürü/daire başkanı ve üstü kadroların, 7417 sayılı kanunla yine il müdürü/daire başkanı ve üstü kadroların özlük hakları yeniden düzenlenerek tazminat rakamları artırıldığı halde alt kadrolar için bu tür iyileştirmeler yapılmamış. Bunun doğal sonucu olarak gelen her zam sonrası müdürler ile üstleri arasındaki maaş makası daha da açılmıştır.

Şube müdürlerinin hem mali hakları hem de yeni yapılanma modelindeki statülerine bakıldığında yaşanan mağduriyeti aşağıdaki tablo gayet net olarak açıklamakta.

2023/Ocak ayı yüzde 30 artış oranı uygulanmıştır.

Müdürlerin bir alt kadro olan şeflerle aralarındaki maaş farkı yüzde 28.7 iken yöneticilik vasfı ve makamı bulunmayan kariyer uzmanla maaş farkı yüzde 46 yani 8.842 TL, il müdürü ile arasındaki fark yüzde 57 yani 10.964 TL, bir üst amiri olan daire başkanı ile yüzde 73 yani 14.128 TL’dir. Mağduriyetin giderilmesi için şube müdürü ve diğer müdürlere hak ettikleri makam ve görev tazminatları verilmelidir.

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