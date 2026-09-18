Soru: 1. derece 4. kademe ve 3600 ek gösterge üzerinden başöğretmen olarak görev yaparken 7/8/2026 tarihinde yaş haddinden emekli oldum. SSK ve devlet memurluğu toplam sürem 39 yıl, 11 ay 22 gün olup bunun 31 yıl 6 ayı kamuda geçti. Hizmet dökümümü ve diğer bilgilerimi ekte gönderiyorum. Tarafıma 1 milyon 745 bin TL emeklilik ikramiyesi ödendi. Hatalı hesapladığını düşünüyorum. Bir de ağustos ve eylül aylarına ilişkin maaşım ben emekli olduktan sonra bankaya gönderilmiş. Bunları hak ediyor muyum? Aykut Ş.

Mailinizdeki eki hizmet belgelerinizi esas alarak hesapladığım; 40 yıllık hizmete göre emekli aylığınız ile 31 yıl üzerinden emeklilik ikramiyesi miktarları aşağıda gösterilmiş olup, tespit edilen tutarlar SGK tarafından hesaplanan aylık ve ikramiye bilgisi ile aynıdır.

Öte yandan 65 yaşınızı 7/8/2026 tarihinde doldurduğunuzdan tarafınıza bu tarihi takip eden aybaşı olan 15/8/2026 tarihi itibarıyla emekli aylığı bağlanması gerekmektedir. Emekli aylığı ödemeleri her ayın 1’inde yapıldığından, 15/8/2026- 1/9/2026 süresi için kıst aylık hesaplanıp tarafınıza ödenmiş olması gerekmektedir.

Çalışan memur maaşları her ayın 15’inde peşin olarak ödenmektedir. 15/7/2026 tarihinde ödenen aylık 15/7/2026-14/8/2026 süresini kapsayan 2026/Temmuz aylığı olup en son hak ettiğiniz aylık tutarıdır. Tarafınıza 15/8/2026 tarihi itibarıyla emekli aylığı bağlandığından, bankaya gönderilen 2026/Ağustos ve eylül aylıklarını hak etmemektesiniz.

Soru: Eşim diş hekimi olarak 1988 yılında Bağ-Kur kapsamında göreve başladı ve bu kapsamda 2012 yılında emekli oldu. Muayenehanesinde çalışmaya devam ettiği süreçte maaşından kesinti yapıldı. 2014 yılında devlet hastanesinde memur olarak göreve başlayınca maaşı kesildi. Yaklaşık 12 yıldır çalışıyor. Yaşı 60. Devlet memuru olarak emekli olma imkânı var mı? Emekli ikramiyesini alabilir mi? Mustafa Y.

Bağ-Kur kapsamında emekli olanların emeklilik sonrası yine Bağ-Kur kapsamında çalışmaları halinde aylıklarından 2016 yılına sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmekte idi. Eşinize 2012 yılında bu kapsamda yaşlılık aylığı bağlandığı ve emeklilik sonrası muayenehanesinde tekrar Bağ-Kur kapsamında çalışması nedeniyle aylıklarından SGDP kesildiği, bilahare kamu işyerinde 4/c kapsamında yani devlet memuru olarak çalışmaya başlaması nedeniyle bu defa emekli aylığının 5335 sayılı kanunun 30. maddesi kapsamında kesildiği anlaşılmaktadır. Eşinizin ilk defa 4/c kapsamındaki hizmet süresi başlangıcının 2008/Ekim sonrası olması nedeniyle, emeklilik sonrası bu kapsamdaki çalışma süreleri müstakil olarak değerlendirilmez. Eşinizin 4/c kapsamında sigortalılığının sona ermesi halinde, bu hizmetleri 5510 sayılı kanunun 30. maddesindeki kurallar çerçevesinde, Bağ-Kur kapsamında bağlanan yaşlılık aylığının yeniden hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, 4/c kapsamında geçen hizmetleri için bu kapsamda emekli aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması söz konusu değildir. Ancak emeklilik sonrası 4/c kapsamında geçen hizmetleri için emeklilik ikramiyesi alabilecektir.

Soru: 13/10/1981 doğumluyum. İlk sigorta girişim 12/07/1998. 4/a statüsünden 676 prim günüm var. Devlet memuriyetine giriş tarihim 05/06/2009. Bu durumda hangi yaş şartına dahil oluyorum. 5510 sayılı kanun kapsamında mı yoksa 5534 sayılı kanun kapsamında mı emekli olabiliyorum? Ata Ö.

İlk defa çalışmaya başladığınız tarihte 17 yaşında olsanız bile sigortalılık başlangıcınızın 12/7/1998, yani 8/9/1999 öncesi olması nedeniyle EYT kapsamındasınız. Önce SSK sonrasında devlet memuru (5/6/2009) olarak çalışmanız nedeniyle tarafınıza aylık bağlanacak statünün tespitinde, 2829 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince son 7 yıllık fiili hizmet süresi (2520 gün) içerisinde en fazla hizmetin (en az 1260 gün) geçtiği sigortalılık hali esas alınarak tarafınıza aylık bağlanacaktır. Mevcut durumda, devlet memuru olarak çalışmalarınızın devam etmesi nedeniyle emekli aylığına hak kazanma koşulunuz, 5434 sayılı kanunun geçici 205. maddesine göre, yaş haddi aranmaksızın 25 tam yıldır. (9000 gün) 9000 günün hesabında 4/a kapsamındaki hizmetleriniz de dikkate alınacak ve 5510 sayılı kanun hükümlerine göre emekli aylığınız hesaplanacak, tarafınıza emeklilik ikramiyesi ödenecektir.

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