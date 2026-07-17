Soru: 15/04/1972 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 01/04/1993. Sonrasında 540 gün askerlik yaptım. 4A’dan 4194 gün prim ödemem var. Bağ-Kur başlangıç tarihim 02/01/2008. 4B’den 3269 gün prim ödemem var. Toplam ödenen prim 7463 gün. 31/01/2017 tarihinde işyerimi kapattım. Bu şartlara göre nasıl emekli olabilirim? Hasan Ş.

Sigortalılık başlangıç tarihi 2008/Ekim öncesi olup birden fazla statüde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hizmeti bulunan sigortalılara, hangi statüde yaşlılık aylığı bağlanacağı hususu, mülga 2829 sayılı kanunun 8. maddesi doğrultusunda belirlenmektedir. Maddede, sigortalılara son yedi yıllık (2520 gün) fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hizmetin geçtiği statüde yaşlılık aylığı bağlanacağı öngörülmüştür. Öncelikle sigortalılık başlangıç tarihinizin 1/4/1993 olması nedeniyle EYT kapsamındasınız. 4/a kapsamında 4194, sonrasında 3269 gün BağKur olmak üzere toplamda 7463 prim gününüzün bulunduğu anlaşılmaktadır. Mevcut durumda son yedi yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla Bağ-Kur kapsamında hizmetinizin bulunması nedeniyle bu kapsamda emeklilik koşullarınız;

-Yaş koşulu aranmaksızın 9000 prim günü veya

-58 yaş ve en az 5400 prim gün sayısıdır.

Ancak, bugünden sonra en az 1260 gün yani 3.5 yıl SSK kapsamında prim ödemeniz halinde, SSK kapsamında tarafınıza aylık bağlanabileceğinden, bu kapsamda emeklilik koşullarınız şu şekilde olacaktır:

-Yaş koşulu aranmaksızın, en az 25 yıldan beri sigortalı olup en az 5675 prim günü veya

-60 yaş, en az 15 yıldan beri sigortalı olup en az 3600 prim gün sayısıdır.

Ancak, bugünden itibaren prim ödemeyi düşünmemeniz halinde, en erken emeklilik sizin için 2030 yılında dolacak olan 58 yaş ile zaten mevcut olan 5400 gün koşulu olmaktadır.

Soru: Sigortalılık başlangıcım 1996, prim gün sayım 3122 gün. EYT kapsamındayım ancak eksik gün sayım nedeniyle emekli olamıyorum. Toplam primim 3122. Tek çocuk için borçlanma yapsam 3600 günü tamamlarsam yaş koşulum ne olur? Ne kadar borçlanma yapmam lazım? Ya da 5975 günün hepsini doğum borçlanması da dahil isteğe bağlı yaptırırsam ne kadar aylık ödeme yaparım? Fatoş D.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 1996 olması nedeniyle EYT kapsamındasınız. Mevcut durumda sadece SSK kapsamında hizmetiniz bulunmasıyla bu kapsamda emeklilik koşullarınız;

-Yaş koşulu aranmaksızın en az 20 yıldan beri sigortalı olup, sigortalılık başlangıç tarihiniz 1996 yılı için 23/5/1996 tarihinden önce ise en az 5825 gün, bu tarihten sonra ise en az 5900 prim gün sayısı veya

-58 yaş, en az 15 yıldan beri sigortalı olmak, en az 3600 prim gün sayısıdır.

3600 günden eksik süreleri tamamlamak için doğum yaptığınız tarihten sonraki 2 yıllık sürede boşta geçen süreleri borçlanabilirsiniz. Çalışmadığınız sürelerin bulunması halinde, 3600 günden eksik olan 3600-3122=478 günü doğum borçlanması yapmak suretiyle tamamlayabilirsiniz. Borçlanmayı 31/12/2026 tarihine kadar asgari günlük kazanç üzerinden yapmanız halinde, 478 günlük borçlanma bedeli 352,32 x 478=168.409 TL olacaktır. Ancak, 58 yaşı beklemek istememeniz halinde, yaş koşulunun aranmadığı diğer emeklilik koşulu olan ve sigortalılık başlangıç tarihinizi tam olarak belirtmediğiniz için 23/5/1996 öncesi başlangıç için en az 5825, sonrası için 5900 prim gün sayısını doğum borçlanması ve isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilirsiniz. Bu durumda;

Doğum borçlanmasını SSK kapsamında iken veya en son SSK kapsamında çalışıp boşta iken yapmanız halinde borçlanma süreleriniz SSK kapsamında hizmet olarak değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, eksik sürelerinizi isteğe bağlı sigorta ile tamamlamak istemeniz halinde bu süreler BağKur kapsamında hizmet olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda, tarafınıza SSK veya Bağ-Kur kapsamında aylık bağlanıp bağlanmayacağı hususunda son 7 yıllık fiili hizmet süresi (2520 gün) içerisinde en fazla hizmetin hangi statüde geçtiğine bakılacaktır. Doğum borçlanmasının son 2520 gün içerisinde sayılabilmesi için doğum yaptığınız tarihten sonra borçlandığınız sürelerin, bu son 2520 gün içinde olması gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortaya prim ödemeniz halinde, SSK kapsamında emeklilik hakkınızı kaybetmemek için son 3.5 yıl yani 1260 günün mutlaka SSK kapsamında hizmet olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

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