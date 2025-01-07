Şube müdürlüğünden alınıp araştırmacı kadrosuna atandım

07 Ocak 2025 Salı

Soru: 05/07/1999 tarihinde memur oldum. 10/10/2013 tarihinde sınavla şube müdürü olarak atandım. Ancak sınavın mahkeme kararıyla iptali sonucu 06/12/2024 tarihinde 1. dereceli araştırmacı kadrosuna, kazanılmış hak aylığım ve emekli keseneğine esas aylığım yönünden bulunduğum 1/4 derece/ kademe +2800 (+3600) ek gösterge ile atandım. Ek göstergesi yüksek olan (3600) kadrodan ek göstergesi düşük olan (2800) araştırmacı kadrosuna atanmamın emekli aylığı ve ikramiyesinin hesaplanmasında mali kayba neden olup olmayacağı konusunda tereddüde düştüm. Yurdagül G.

Cevap: 10/10/2013 tarihinden 6/12/2024 tarihine kadar 11 yıl süreyle şube müdürlüğü yaptığınız anlaşılmakta. Sizin durumunuza benzer mahkeme kararlarında; mahkeme kararı ile şube müdürlüğü görevinden alınan ve daha sonra yine mahkeme kararıyla göreve iade edilen bir kişinin bu kararı, 1 yıl sonra yüksek mahkeme tarafından bozulduğunda, Sosyal Güvenlik Kurumu, şube müdürüne 1 yıl boyunca aylığını 3600 ek gösterge üzerinden ödemektedir. Diğer taraftan, mailinizde de belirttiğiniz üzere 5434 sayılı kanunun 67. maddesindeki hüküm gereğince her ne kadar şube müdürlüğü kadrosundan araştırma kadrosuna atanmış olsanız bile, 2800 ek gösterge ile 3600 ek gösterge arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarınızdan kesilmesi suretiyle emeklilikte 3600 göstergeden yararlanma hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda, emekli aylığınızın hesaplanmasında 3600 ek gösterge ve özel hizmet tazminat yansıtma oranı yüzde 145 olarak dikkate alınmaktadır.

İKİ AYLIĞI DA ALABİLİR Mİ?

Soru: Anneannemin babası 1993 yılında, eşi ise 2013 yılında ölmüş. Eşi SSK, babası Bağ-Kur emeklisi imiş. Eşinin maaşını alıyor ancak çok zor geçiniyor. Babasının maaşını da alabilir mi? Anneannem daha önce babasından dolayı ölüm aylığı talebinde bulunmamış. Ayşe Nur U.

Cevap: Kız çocukları ölen eş ve ana/babalardan dolayı ölüm aylığına hak kazanabilmektedir. Ancak, hak kazanılan bu aylıkların ödenmesinde 5510 sayılı kanunun 54. maddesinde sınırlama getirilmiştir. Maddede hak sahiplerine tercih hakkı verilerek tek dosyadan yani ya eş ya da ana/ baba dosyasından aylık bağlanacağı öngörülmüştür.

2008/Ekim sonrası vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı almakta iken ölüm tarihi 2008/Ekim ayından önce olan babasından/ annesinden dolayı farklı ya da aynı statü kapsamında 5/12/2017 tarihinden sonra ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunanlara, ana/baba dosyasında 2008/ Ekim öncesi hak sahipliği bulunup bulunmadığına (5510 sayılı kanunun geçici 1. maddesi kapsamına girip girmemesine göre) göre değerlendirme yapılarak hak sahipliği yoksa kanunun 54. maddesi gereğince tercih ettiği aylık, hak sahipliği var ise ana/babanın ölüm tarihinde geçerli mevzuata göre aylık bağlanmaktadır.

Anneannenizin babası 1993 yılında Bağ-Kur kapsamında iken vefat etmiş ve anneanneniz baba dosyasından hak sahibi olmadığından yani ölüm aylığı almadığından, 5510 sayılı kanunun geçici 1. maddesi kapsamında değildir. Eşi ise SGK emeklisi iken 2013 yılında vefat etmiş. Bu durumda, ölümlerden biri 2008/ Ekim öncesi diğeri ise sonrası olup statüleri de farklıdır. Bu durumda, anneannenizin hem eşinden hem de babasından hak kazandığı ölüm aylığı 5510 sayılı kanunun 54. maddesi kapsamında değerlendirilerek, anneannenizin tercih ettiği dosyadan tek aylık ödenecektir.

HİZMET VE BORÇLANMA SÜREM ÇAKIŞIYOR

Soru: EYT kapsamında 5900 günle aralık ayında emekliliğe hak kazanıyorum. Askerlik borçlanması yaptım. Askerlik sürem 21/3/1999-21/11/1999 tarihleri arası. Ancak 1999 yılında çalıştığım bankadan işten ayrılma tarihim 1/4/1999 görünmektedir. SGK hizmet kaydımda, 1999/Mart ayında banka sandığı 30 gün, askerlik borçlanması 10 gün, nisan ayında ise banka sandığı 1 gün, askerlik borçlanması 30 gün şeklinde görünmektedir. Bu 11 günlük çakışmayı nasıl çözeceğim. Ahmet S.

Cevap: Sigortalıların aylık prim gün sayısı, ayın 28, 29 veya 31 çekmesine bakılmaksızın 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Yani her ay için gün sayısı 30 günden fazla olamamaktadır. Aynı ay içinde hem borçlanma hem de hizmet sürelerinin çakışması halinde, aylık prim gün sayısı 30 günü geçmeyecek şekilde iptal işlemi yapılmaktadır. Askerlik hizmeti süresinde sigortalıların fiilen çalışması mümkün olmadığından, askerlik hizmetiyle çalışma sürelerinin çakışması halinde, çalışma süreleri iptal edilmektedir. Askerlik süreniz 21/3/1999- 21/11/1999 tarihleri arasında ve bankadan ayrılış tarihiniz 1/4/1999 olduğundan, bu durumda 11 günlük banka hizmetinizin iptal edilmesi gerekmektedir.

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