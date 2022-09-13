Yaşımı doldurana kadar çalışırsam aylığım artar mı?

13 Eylül 2022 Salı

SORU: 1975/Mart doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1992/Ağustos. Toplam 7886 prim günüm var. Özel sektörde çalıştım. Primlerim asgari ücretin üç katı ve üzerinde yatırıldı. 2020/Eylül itibarıyla çalışmıyorum. Şu anda bulduğum işler asgari ücretin biraz üzerinde. Asgari ücretin iki katının altında çalışmaların maaşlara olumsuz yansıyacağı söyleniyor. Bu doğru mu? Sevgi E.

1992/Ağustos sigortalılık başlangıcınıza göre emeklilik koşullarınız: 20 yıllık sigortalılık süresi + 49 yaş ve en az 5600 gün olup prim gün sayınız ile 20 yıllık süreniz 2012 yılında yerine gelmiş. Ancak, 49 olan emeklilik yaşınızı 2024/Mart ayında dolduracaksınız. “Emeklilik yaşını çalışarak mı yoksa çalışmadan mı bekleyelim? Eğer çalışırsak primlerimiz asgari kazancın en az kaç katı üzerinden ödenmeli” soruları özellikle prim günlerini doldurdukları halde, yaş koşulunu bekleyen sigortalılar tarafından sıkça sorulmakta.

Tablo 1’de sigortalıların, prim ödeme gün sayılarına ve ödenen primlerin asgari veya asgari kazancın katları üzerinden olup her yıl artan şekilde çalışmaları halinde, taraflarına bağlanacak emekli aylıklarının miktarları gösterilmiştir. Emeklilik için aranan prim gününü doldurup asgari ücret üzerinden çalışmaya devam edilmesi halinde, aylıkların düşeceği konusunda sigortalılarda oluşan kanaatin aslında 2018 yılına kadar doğru olduğu ancak bu tarihten sonra özellikle son yıllardaki enflasyon oranının yüksek olması nedeniyle değiştiği görülüyor. Hizmet günü dolanlar, emeklilik yaşını doldurana kadar asgari ücret üzerinden çalışsalar bile aylıkları artmaya devam ediyor. Asgari ücretin katları (2 ila 7.5 katına kadar) üzerinden çalışanlarda, emekli aylıklarındaki artışın miktar olarak daha yüksek olduğu görülüyor.

TABLO 1: Her Yıl Artan Şekilde Asgari Ücret ve Katları Üzerinden Çalışılması Halinde Hesaplanan Emekli Maaşları (2022/Temmuz)

Diğer taraftan, özellikle emeklilik yaşını bekleyen sigortalıların, bekleme süresinde çalışmaya devam etmeleri veya çalışmadan geçirmeleri halinde, bunun emekli maaşına nasıl yansıyacağı hususu sık sık gündeme gelmekte.

Tablo 2’de, hizmet süreleri dolduğu halde, emeklilik yaşını, asgari ücret ve katları üzerinden prim ödeyerek veya çalışmadan bekleyenler için hesaplanan emekli maaşları gösterilmiştir. Gerçekten 2017 yılına kadar, emeklilik yaşını çalışmadan beklemenin, asgari ücretle çalışmaktan daha avantajlı olduğu görülürken bu durumun 2017 yılından sonra enflasyon oranının yükselmesi nedeniyle değiştiği ve bu tarihten sonra emeklilik yaşını beklerken her halükârda çalışmanın, çalışmadan bekleme durumuna göre daha avantajlı olduğu görülüyor.

TABLO 2: Emeklilik Yaşının Çalışmadan veya Asgari Ücret ve Katları Üzerinden Çalışarak Tamamlanması Halinde Hesaplanan Emekli Maaşları (2022/Temmuz)

Buna göre, emeklilik yaş koşulunuzun yerine gelmesi için 1.5 yıllık bir sürenizin kaldığı görülüyor. Bu süreyi çalışarak tamamlamanız, tarafınıza bağlanacak emekli aylığının miktarı yönünden daha avantajlı olur.

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