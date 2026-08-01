Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) 2017 yılında açtığı dava sonucunda, haksız rekabet ve vergi yükümlülükleri gibi gerekçelerle Booking.com'un Türkiye'deki oteller için rezervasyon alması durdurulmuştu. Ama şimdi, Meclis kulislerinden gelen haberler gösteriyor ki, Booking 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönebilecek.

Sektör temsilcileri ve kullanıcılar tarafından yakından takip edilen bu gelişme, dijital seyahat platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini yasal bir zemine oturtmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle, AKP tarafından hazırlanan 9 maddelik yeni bir turizm yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuluyor. Bu yasanın en can alıcı noktalarından biri ise Booking.com, Airbnb, Trip.com gibi yabancı merkezli dijital seyahat platformlarının Türkiye'de faaliyet göstermesini düzenlemesi. Aslında işin sırrı 'temsilcilik' şartında gizli. Tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi, bu şirketlerden de Türkiye'de bir temsilcilik açmaları ve vergi mükellefi olmaları beklenecek. Eğer Booking.com bu yasal çerçeveye uyum sağlarsa Türkiye içindeki tesisler için uygulanan o can sıkıcı rezervasyon engeli tarihe karışacak.

MECLİS'E SUNULAN YASAL DÜZENLEME NELERİ İÇERİYOR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda hazırlanan ve TBMM'ye sunulan 9 maddelik yeni turizm yasa teklifi, yabancı merkezli dijital seyahat ve konaklama platformlarına yönelik somut kurallar getiriyor.

DÜZENLEMENİN ÖNE ÇIKAN MADDELERİ

Temsilcilik Zorunluluğu: Booking.com, Airbnb, Trip.com gibi uluslararası dijital seyahat platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için ülkede resmi bir temsilcilik açmaları gerekecek.

Vergi Mükellefiyeti: Temsilcilik şartına bağlı olarak, bu şirketlerin Türkiye'de elde ettikleri gelirler üzerinden vergi mükellefi olmaları sağlanacak.

Rekabetin Düzenlenmesi: Yasa ile birlikte yerel acenteler ile uluslararası platformlar arasındaki haksız rekabet iddialarının ortadan kaldırılması ve piyasanın regüle edilmesi amaçlanıyor.

Yasa teklifinin Meclis'ten geçerek onaylanması ve ilgili şirketlerin yeni yasal şartlarına uyum sağlaması halinde, Türkiye'deki kullanıcılar yurtiçindeki oteller için bu platformlar üzerinden yeniden rezervasyon yapabilecek.

Tasarı şu an TBMM komisyonlarında görüşülme aşamasında. Yasanın yürürlüğe girme tarihi ve şirketlerin bu yeni regülasyonlara ne hızda entegre olacağı ise sektörün ana gündem maddesi konumunda.

Booking.com ve benzeri uluslararası platformların yasal düzenlemelerle iç pazara yeniden dahil olması durumunda, yerel seyahat acentelerinin ve otel fiyatlandırmalarının bu yeni rekabet ortamından nasıl etkileneceği ise merak konusu.