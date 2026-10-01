Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı son turizm verileri, Avrupalı seyahat severlerin rota tercihlerini ve harcama alışkanlıklarını net bir şekilde gözler önüne serdi. Birlik genelinde kaydedilen 1,19 milyar seyahatin ezici bir çoğunluğu Avrupa sınırları içinde kalırken, kıta dışına çıkan turistlerin en çok tercih ettiği ikinci durak Türkiye oldu.

Açıklanan resmi rapora göre AB vatandaşları seyahatlerinin yüzde 92’sini kendi ülkelerinde veya bir başka üye ülkede gerçekleştirdi. Birlik dışına yapılan gezilerde ise Türkiye, elde ettiği yüzde 11’lik pay ve ağırladığı 8,8 milyon ziyaretçi ile küresel rakiplerine fark attı. İngiltere’nin 14,4 milyon turistle liderlik koltuğunda oturduğu listede Türkiye; ABD (6 milyon) ve İsviçre gibi dev destinasyonları geride bırakarak zirve takibini sürdürdü.

Tablonun ekonomik boyutu ise Türkiye açısından çok daha kritik bir anlam taşıyor. Toplam 618 milyar euroluk devasa bir turizm ekonomisi oluşturan Avrupalı gezginler, yurt dışı seyahatlerinde kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor. Yurt içi seyahatlerde kişi başı ortalama harcama 303 Euro seviyesinde kalırken, yurt dışı yolculuklarında bu rakam 1053 Euroya kadar yükseliyor. Konaklama süresinin de yurt dışı ziyaretlerde ortalama 8 geceye çıkması, Avrupalı turistin gittiği ülkede bıraktığı katma değeri üçe katlıyor.