TÜİK’in açıkladığı nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan verilere göre, turizm gelirimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon dolara geriledi.

TÜİK raporunun en can alıcı noktası ziyaretçi sayısındaki yüzde 5,1'lik düşüş. Ülkemize giriş yapan ziyaretçi sayısı 15 milyon 581 binde kalırken, bu kitlenin yüzde 16,2'sini zaten yurtdışında ikamet eden gurbetçi vatandaşlarımız oluşturdu.

Yabancı turistlerin ülkemize geliş amacı yüzde 71,3 ile beklendiği gibi "gezi, eğlence ve kültürel faaliyetler" olsa da harcama kalemlerindeki enflasyonist etki gözden kaçmadı. Ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar olarak gerçekleşti.

Turizm gelirleri düşerken turizm giderlerimizin (yani bizim yurtdışında harcadığımız paranın) yüzde 7,4 artarak 2 milyar 962 milyon dolara çıkması aslında sürpriz değil.

Yurtdışını ziyaret eden yurttaşlarımızın sayısındaki yüzde 16,5'lik rekor artış (bir önceki yılın aynı çeyreğine göre), sektörün şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken en önemli istatistik. Tam 3 milyon 434 bin yurttaş bu çeyrekte tatil için yurtdışını tercih etti ve kişi başı ortalama 863 dolar harcadı.

İç piyasadaki astronomik otel fiyatları, plajlardaki giriş ücretleri ve restoranlardaki fahiş adisyonlar, yurtdışı tatili cazip hale getirdi.

Türkiye'nin hem yabancı turisti küstürmemek hem de kendi yurttaşını iç piyasada tutabilmek için hizmet kalitesini artırırken fiyat politikasını da acilen rasyonel bir zemine oturtması gerekiyor.