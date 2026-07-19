Haluk Levent, çok uzak değil, geçen yılın sonuna dek Türkiye’nin en güvenilir ismi çıkmış.

Bir, iki, üç değil... Tam 6 yıl boyunca “üst üste” bu payeye erişmiş.

Şimdi bizim mahallede eş, dost; “Kılıçdaroğlu’ndan sonra en büyük darbemiz, en büyük düş kırıklığımız oldu” diyerek dövünüyor.

Dikkatinizi çekerim, “Kılıçdaroğlu” bu arada başlı başına bir “hayal kırıklığı” ölçüsü oldu: “Kılıçdaroğlu’ndan büyük, Kılıçdaroğlu’na denk hayal kırıklıkları” vs...

“Kılıçdaroğlu’na yıllarca verdiğimiz oyların utancından sonra, serde bir de Haluk Levent tarafından ağır biçimde ters köşe olmanın perişanlığını yaşamak varmış” diyor insanlar:

“Nasıl bunca yanıldık?” diyorlar: “Nasıl bu kadar aldandık? Kıbrıs kumarhanelerinde ‘kara listeye’ alınmış ve de mali suçlardan 90’lı yıllarda hapse girmiş çıkmış bir insana bunca yıl nasıl güven bağladık? Nasıl olabilecekleri hiç görmedik? Nasıl gözümüz bağlandı?”

Haluk Levent; geçmişindeki “kara delik”leri sözde zamanında itiraf eden ve toplum önünde nedamet getiren, deprem sonrasında da özellikle görünürde “sadece yaptığı iyiliklerle gündem olmaya” ahdetmiş olan bir kişi.

Toplum, göz önünde yaşanan böyle büyük “nedamet hikâyelerini” sever.

Haluk Levent de işte böyle bir “bilet”le kimliğini aklayarak kendini “resetlermiş gibi” yaptı.

İtiraf edelim ki bu cazip, dramatik ve teatral bir öykü. Çünkü alabildiğine sıradışı.

Bu nedenle Levent’e -sistemdeki alternatifsizliğin de verdiği çaresizlik içinde- asla açılmaması gereken krediler açıldı.

Levent, siyasi-sosyal krizi fırsata çevirdi. Ahbap’a “kurumsal” bir aura verdi. Son süratle sahaya indi. Depremde hızla çözümler üretti. Ve de denize düşen insanların sarıldığı sal oldu.

Bu, Levent profilindeki bir insanla hiç yan yana gelmemesi gereken bir “güven” duygusu yarattı.

‘CON-ARTİST’ PROFİLİ

Türkçede tam karşılığı yok.

“Con man/con artist” olarak tarif edilen kişilerin hepsinin ortak özelliği bu.

İngilizcedeki açılımı, “confidence man/ confidence artist” olan bu deyim 19. yüzyıl sonunda, New York’ta kapitalizm çarklarının hız kazanmasıyla icat edilmiş.

New Yorker dergisinin ünlü yazarlarından Maria Konnikova “Güven Oyunu/The Confidence Game” isimli kitabında “con man” ya da namı diğer “con artist”lerin baş özelliklerinin hedef kitlelerinin güvenini “gönüllük temelinde” kazanmak olduğunu söylüyor.

“Bunu bir sanat haline getiren ‘con artist’ profilindeki şahıslar, güveninizi zorla, baskı altında almaz. Sizler, gönüllü olarak güveninizi teslim edersiniz. Dünyanın en ünlü saadet zinciri kurucularından Bernie Madoff’u hatırlayın. Fonlarına yatırım yapmak için gönüllüler sıraya giriyordu” diye anlatıyor Konnikova.

“Con artist”lerin birinci dereceden özelliklerinin, “insanları manipüle etmedeki üstün becerileri” olduğunu belirtiyor: “Buna Makyavelizm diyoruz” diyerek ilave ediyor.

Krizlerden yararlanmak ve kendilerini “kurtarıcı” pozisyonunda konumlandırmak, empatiyi bir duygu istismarı silahına dönüştürmek baş özellikleri.

Dünya görüşleri dahil her şeyi, hedef grupla derin bağlar kurmak ve bu bağları pekiştirmek için kullanabiliyorlar.

Buna “ayna etkisi” de deniyor.

Haluk Levent’in iktidar çevreleriyle “selfie”ler çekerken beri yanda hançeresini yırtarcasına söylediği “İzmir Marşları”nı, “halk adamı” kontenjanından depremzedelerle çifte telli oynamalarını, “yaşlı teyzelerle” sempati danslarını hep bu “ayna etkisi” çerçevesinde görebiliriz.

“Con artist”ler, hiç kuşku yok ki muhataplarını özel hissetirmeyi çok iyi biliyor.

‘YOLSUZLUK DEĞİL, USULSÜZLÜK’

Türkiye’nin “en güvenilir ismi”nin gerçek anlamda bir dolandırıcı olup olmadığını bilmiyoruz. Buna karar vermek yargının işi.

Ama Haluk Levent’in insanları şeffaf olmayan biçimlerde yönlendirdiği ve kandırdığı açık.

En başta kadınlar...

Levent, ilk evliliğinden sonra 2018 yılında yurtdışında Nurdan Eriş’le evleniyor. Ardından “8 yıl boyunca” bu evliliğini gizlediği Sevda Kurt’u evlilik vaadi ve duygusal manipülasyonla kandırıyor.

Ortada borç alıp ödenmeyen milyar milyar paralar; bu borçları çevirmek için kullanılan Ahbap Derneği’ne ait çek ve de senetler, kişisel hesaplara geçirilen deprem yardımları; havada uçuşan olası karapara ağları, kumar, borsa, bahis iddiaları konuşuluyor, tartışılıyor. Hayli karışık ve takibi kolay olmayan bir tablo.

Haluk Levent’in ilk elden bu iddialara verdiği cevap; “Usulsüzlük diyebilirsiniz ama adına yolsuzluk diyemezsiniz” şeklinde.

'90 ların en büyük yolsuzluk davalarının kahramanlarından Selim Edes’in mahkemede sarf ettiği “Rüşvetin belgesi olur mu?” sözleri kertesinde tarihe geçecek ifadeler bunlar.

Netflix’te dizisi olsa dünya çapında izlenir.