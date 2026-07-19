Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye’nin en güvenilir adamı...
Nilgün Cerrahoğlu
Son Köşe Yazıları

Türkiye’nin en güvenilir adamı...

19.07.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Haluk Levent, çok uzak değil, geçen yılın sonuna dek Türkiye’nin en güvenilir ismi çıkmış.

Bir, iki, üç değil... Tam 6 yıl boyunca “üst üste” bu payeye erişmiş.

Şimdi bizim mahallede eş, dost; “Kılıçdaroğlu’ndan sonra en büyük darbemiz, en büyük düş kırıklığımız oldu” diyerek dövünüyor.

Dikkatinizi çekerim, “Kılıçdaroğlu” bu arada başlı başına bir “hayal kırıklığı” ölçüsü oldu: “Kılıçdaroğlu’ndan büyük, Kılıçdaroğlu’na denk hayal kırıklıkları” vs...

“Kılıçdaroğlu’na yıllarca verdiğimiz oyların utancından sonra, serde bir de Haluk Levent tarafından ağır biçimde ters köşe olmanın perişanlığını yaşamak varmış” diyor insanlar:

“Nasıl bunca yanıldık?” diyorlar: “Nasıl bu kadar aldandık? Kıbrıs kumarhanelerinde ‘kara listeye’ alınmış ve de mali suçlardan 90’lı yıllarda hapse girmiş çıkmış bir insana bunca yıl nasıl güven bağladık? Nasıl olabilecekleri hiç görmedik? Nasıl gözümüz bağlandı?”

Haluk Levent; geçmişindeki “kara delik”leri sözde zamanında itiraf eden ve toplum önünde nedamet getiren, deprem sonrasında da özellikle görünürde “sadece yaptığı iyiliklerle gündem olmaya” ahdetmiş olan bir kişi.

Toplum, göz önünde yaşanan böyle büyük “nedamet hikâyelerini” sever.

Haluk Levent de işte böyle bir “bilet”le kimliğini aklayarak kendini “resetlermiş gibi” yaptı.

İtiraf edelim ki bu cazip, dramatik ve teatral bir öykü. Çünkü alabildiğine sıradışı.

Bu nedenle Levent’e -sistemdeki alternatifsizliğin de verdiği çaresizlik içinde- asla açılmaması gereken krediler açıldı.

Levent, siyasi-sosyal krizi fırsata çevirdi. Ahbap’a “kurumsal” bir aura verdi. Son süratle sahaya indi. Depremde hızla çözümler üretti. Ve de denize düşen insanların sarıldığı sal oldu.

Bu, Levent profilindeki bir insanla hiç yan yana gelmemesi gereken bir “güven” duygusu yarattı.

‘CON-ARTİST’ PROFİLİ 

Türkçede tam karşılığı yok.

“Con man/con artist” olarak tarif edilen kişilerin hepsinin ortak özelliği bu.

İngilizcedeki açılımı, “confidence man/ confidence artist” olan bu deyim 19. yüzyıl sonunda, New York’ta kapitalizm çarklarının hız kazanmasıyla icat edilmiş.

New Yorker dergisinin ünlü yazarlarından Maria Konnikova “Güven Oyunu/The Confidence Game” isimli kitabında “con man” ya da namı diğer “con artist”lerin baş özelliklerinin hedef kitlelerinin güvenini “gönüllük temelinde” kazanmak olduğunu söylüyor.

“Bunu bir sanat haline getiren ‘con artist’ profilindeki şahıslar, güveninizi zorla, baskı altında almaz. Sizler, gönüllü olarak güveninizi teslim edersiniz. Dünyanın en ünlü saadet zinciri kurucularından Bernie Madoff’u hatırlayın. Fonlarına yatırım yapmak için gönüllüler sıraya giriyordu” diye anlatıyor Konnikova.

“Con artist”lerin birinci dereceden özelliklerinin, “insanları manipüle etmedeki üstün becerileri” olduğunu belirtiyor: “Buna Makyavelizm diyoruz” diyerek ilave ediyor.

Krizlerden yararlanmak ve kendilerini “kurtarıcı” pozisyonunda konumlandırmak, empatiyi bir duygu istismarı silahına dönüştürmek baş özellikleri.

Dünya görüşleri dahil her şeyi, hedef grupla derin bağlar kurmak ve bu bağları pekiştirmek için kullanabiliyorlar.

Buna “ayna etkisi” de deniyor.

Haluk Levent’in iktidar çevreleriyle “selfie”ler çekerken beri yanda hançeresini yırtarcasına söylediği “İzmir Marşları”, “halk adamı” kontenjanından depremzedelerle çifte telli oynamalarını, “yaşlı teyzelerle” sempati danslarını hep bu “ayna etkisi” çerçevesinde görebiliriz.

“Con artist”ler, hiç kuşku yok ki muhataplarını özel hissetirmeyi çok iyi biliyor.

‘YOLSUZLUK DEĞİL, USULSÜZLÜK’ 

Türkiye’nin “en güvenilir ismi”nin gerçek anlamda bir dolandırıcı olup olmadığını bilmiyoruz. Buna karar vermek yargının işi.

Ama Haluk Levent’in insanları şeffaf olmayan biçimlerde yönlendirdiği ve kandırdığı açık.

En başta kadınlar...

Levent, ilk evliliğinden sonra 2018 yılında yurtdışında Nurdan Eriş’le evleniyor. Ardından “8 yıl boyunca” bu evliliğini gizlediği Sevda Kurt’u evlilik vaadi ve duygusal manipülasyonla kandırıyor.

Ortada borç alıp ödenmeyen milyar milyar paralar; bu borçları çevirmek için kullanılan Ahbap Derneği’ne ait çek ve de senetler, kişisel hesaplara geçirilen deprem yardımları; havada uçuşan olası karapara ağları, kumar, borsa, bahis iddiaları konuşuluyor, tartışılıyor. Hayli karışık ve takibi kolay olmayan bir tablo.  

Haluk Levent’in ilk elden bu iddialara verdiği cevap; “Usulsüzlük diyebilirsiniz ama adına yolsuzluk diyemezsiniz” şeklinde.

'90 ların en büyük yolsuzluk davalarının kahramanlarından Selim Edes’in mahkemede sarf ettiği “Rüşvetin belgesi olur mu?” sözleri kertesinde tarihe geçecek ifadeler bunlar.

Netflix’te dizisi olsa dünya çapında izlenir.

İlgili Konular: #Haluk Levent #Kılıçdaroğlu #AHBAP #Ahbap Derneği #en güvenilen ünlüler

Yazarın Son Yazıları

Türkiye’nin en güvenilir adamı...

Haluk Levent, çok uzak değil, geçen yılın sonuna dek Türkiye’nin en güvenilir ismi çıkmış.

Devamını Oku
19.07.2026
Tabanca

Sosyal medyada viral olur olmaz İtalya’dan bir arkadaşım; bana “Çenem düştü” diye yazdı: “Bu haber, sahi mi, Zaytung mu?”

Devamını Oku
12.07.2026
‘Faşizm budur’ hissi

“Tatil budur hissi” diye bir reklam sloganı var ya...

Devamını Oku
05.07.2026
Tehlikeli ilişkiler

“Tehlikeli İlişkiler”, Stephen Frears’ın...

Devamını Oku
28.06.2026
Kılıçdaroğlu’na maruz kalmak

Yıllarca oy verdiğiniz parti başkanı aile boyu hayal kırıklığı çıkıyor.

Devamını Oku
21.06.2026
Yüzsüzlüğün elli tonu

Yüzsüzlük, pervasızlık, hayasızlık, utanmazlık, pişkinlik, arsızlık, küstahlık, sıkılmazlık, vicdansızlık, çekinmezlik, aldırmazlık, edepsizlik, perdesizlik, umursamazlık, duygusuzluk, yırtılmışlık, arlanmazlık, aldırışsızlık, vurdumduymazlık, sakınmasızlık, gamsızlık, pek yüzlülük, kayış suratlılık...

Devamını Oku
14.06.2026
Bir sürgünün ölümü

Cannes Film Festivali’nde jüri ödülünü, Marjane Satrapi’nin Persepolis’i aldı.

Devamını Oku
07.06.2026
Sanchez kuşatma altında

Adına “lawfare/yargının silaha dönüştürülmesi” diyorlar.

Devamını Oku
31.05.2026
Proje...

“Proje nedir?” deseniz “Budur!” derim.

Devamını Oku
24.05.2026
Virüs kâbusu geri döndü

Kuş gözlemciliği yapmak adına dünyanın bir ucundaki atık depolarına gitmek, kuş beyinlilik değilse nedir?

Devamını Oku
17.05.2026
Bunlar daha iyi günlerimiz...

Kara haberler zincirinin son halkası Londra’dan geldi: İngiltere, İskoçya ve Galler’de yapılan yerel seçimlerde iktidardaki İşçi Partisi resmen çakıldı.

Devamını Oku
10.05.2026
Magna Carta viral oldu

Kral Charles’ın ABD kongresinde hafta içinde yaptığı Magna Carta uyarısı; İran savaşı sırasında piyasaya sürülen İran yapımı Trump karşıtı lego videolarında dahi viral oldu.

Devamını Oku
03.05.2026
Merhametli monarşi

İran’ın “tavus kuşu tahtı”nın varisi Rıza Pehlevi, Berlin’de ensesine atılan domates sosu ile kovalandı.

Devamını Oku
26.04.2026
Kahramanmaraş...

On bir yaşında küçücük çocuklar...

Devamını Oku
19.04.2026
Paskalya ateşkesi

Süreel bir haftaydı.

Devamını Oku
12.04.2026
Trump sirkinin İran’la imtihanı

ABD Savunma bakanı Pete Hegseth’in dövmelerini gördünüz mü?

Devamını Oku
05.04.2026
Viva! Yaşasın anayasa!

“Anayasacılık, siyasal iktidarların keyfi uygulamalarının; hukuk kuralları ve anayasal mekanizmalarla sınırlandırılmasını, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınmasını savunan çağdaş akımdır.”

Devamını Oku
29.03.2026
Trump'ın Vietnam'ı olur mu?

Trump'ın Vietnam'ı olur mu?

Devamını Oku
22.03.2026
İlbercan: Tarihçilerin ‘Pavarotti’si

“Herkes kendi talihinin mimarıdır; ‘faber est suae quisque fortunae’”...

Devamını Oku
15.03.2026
İspanya farklıdır

Joder! “Hoderrr!” okunur.

Devamını Oku
08.03.2026
Hedef: Ara seçimi şartlamak

ABD’nin İran saldırısında hâlâ akıl, mantık, fikir “rasyonel” arayanlar soruyor: “İsrail’i anladık.

Devamını Oku
01.03.2026
Trump’a Andrew tuzağı mı?

İngiltere’de kralın kardeşi gözaltına alındı.

Devamını Oku
22.02.2026
Yıkım altında

Altmış yaşında bir kadın.

Devamını Oku
15.02.2026
Goril videosu

Faşizmin birinci dereceden tanıklığını yapan Primo Levi, “Bunlar da mı İnsan?” adlı başyapıtında her şeyin insanları önce insanlıktan çıkarmakla başladığını anlatır...

Devamını Oku
08.02.2026
Yurtta sopa, cihanda sopa

İkinci Trump döneminin düsturu bu.

Devamını Oku
01.02.2026
Titanik’i de Grönland batırdı

Tarihin garip tecellisi.

Devamını Oku
25.01.2026
Trump Nobel’e de çöktü

Sadece zorbalık değil, aynı zamanda arsızlık.

Devamını Oku
18.01.2026
FAFO

“FAFO”yu tercüme etmeyeceğim...

Devamını Oku
11.01.2026
Mamdani: ABD’nin en büyük siyasi şoku

Dünya 2026’ya Venezüella ve İran türbülansıyla girdi.

Devamını Oku
04.01.2026
2026’yı beklerken...

Capranica Meydanı’ndaki dev Noel ağacı, kilisenin çatısına kadar yükseliyor.

Devamını Oku
28.12.2025
2025 ‘müesses nizamın’ sonu

Yılbaşı mesajları şimdiden akmaya başladı.

Devamını Oku
21.12.2025
Nermin Abadan Unat

Nermin Abadan Unat’ı en son TV’de 2022 Aralık’ında İmamoğlu için yapılan destek mitinglerinin ilkinde gördüm.

Devamını Oku
14.12.2025
Masterchef’te yılın kelimesi: Nasip

Görmüşsünüzdür: “Siyaset dışı en güvenilir isimler anketi”nde Sedat Peker ilk sıraya oturdu.

Devamını Oku
07.12.2025
Epstein: Körlerin fil tarifi

“Gerçeklerin, çoğumuzun gözünden kaçan bir yapısı var”...

Devamını Oku
23.11.2025
BBC’ye darbe... Faşizme kayış

İngiliz yazar Ian McEwan uyarıyor...

Devamını Oku
16.11.2025
Mamdani tarih yazdı

Turhan Selçuk’un çok sevdiğim bir karikatürü vardır: Küçük balıklar bir araya gelip devasa bir köpek balığını kovalar.

Devamını Oku
09.11.2025
Mamdani kasırgası

Annesi Mira Nair...

Devamını Oku
02.11.2025
Kaddafi’nin İntikamı

Mezardan yükselen intikamlar bunlar...

Devamını Oku
26.10.2025
Ortadoğu’da altın çağ...

Shehadeh Dajani’nin yüzü hâlâ gözlerimin önünde...

Devamını Oku
19.10.2025
Nobel’in prestiji çakıldı

Michael Wolff... Trump döneminin kara kutusu.

Devamını Oku
12.10.2025