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Bir haddini bilmez...
Oktay Ekşi
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Bir haddini bilmez...

29.08.2026 04:00
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Bu iktidar en çok görevli yerleştirmekle eleştiriliyordu değil mi?

Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum’un perşembe günkü gazetelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni hedef alan bir açıklanması yayımlandı.

Yüksek Mahkeme’nin üyelerinin eğer okudularsa önce ayağa kalkıp saygı duruşunda bulunmuş olmaları, ardından da Uçum’u avuçları şişinceye kadar alkışlamış olmaları gerekir.

Bazıları da hukukla yoğrulmuş olarak geçen yıllarına kahrolup aldıkları diploma veya sertifika gibi belgeleri yırtıp çöpe attıysa kimse hayret etmesin.

Ne diyormuş Uçum o açıklamasında?

Çok basit!

2004 yılında, o tarihte başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın ülkedeki demokrasiyi geliştirmekle yetinmeyip tüm demokrasilere de yön vermeye çalıştığı sırada anayasada yaptığı değişiklik şöyleydi:

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

Bu hüküm ortaokul birinci sınıfta okuyan bir çocuğun dahi okuyunca tereddütsüz anlayacağı kadar basittir.

Ancak belli ki Bay Uçum tarafından beğenilmemektedir. O yüzden açıklamasında AKP iktidarı döneminde çok duyduğumuz bir argümana sığınarak söz konusu Yüksek Mahkeme’yi “haddini aşmakla” suçlamaktadır. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı konuda verdiği üçüncü ve son kararla, daha önce Türk yargısının da verdiği bir kararla beraat ettirdiği Osman Kavala’nın “derhal serbest bırakılmasına” hükmetti.

Mehmet Uçum, hukuk literatürüne katkıda bulunmak için olsa gerek, anayasamızın yukarıda alıntıladığım hükmüne dayanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin haddini aşarak Türk yargısının üstüne çıktığı iddiasındadır. Oysa Uçum’un itiraz ettiği gerçek anayasamız tıpa tıp uygun olduğu gibi anayasamızın da hükmü gereğidir.

Bunları yazdıktan sonra, “Haddini aşan kimdir” sorusunun cevabını siz okuyucularıma bırakıyorum.

İlgili Konular: #AKP #Recep Tayyip Erdoğan #Mehmet Uçum #Hukuk

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